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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:00

Оценка авторитетнейшим в мире бизнеса журналом Форбс российского фондового и долгового рынка.
Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»
https://inosmi.ru/economic/20191119/246258864.html
Извините, ненавистники, но рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа. И виновата в этом Европа.
Несмотря на все разговоры о «нуждающемся» Владимире Путине и, непременно — о России, нуждающейся в финансовых ресурсах, поскольку ее крупные государственные компании находятся под санкциями, российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно. И не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, управляющим глобальными облигационными фондами, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги.

«Они стали „пуленепробиваемыми", — говорит Джеймс Баррино (James Barrineau), соруководитель отдела долговых бумаг стран с развивающейся экономикой компании по управлению активами „Шредерс Инвестмент" (Schroders Investment) в Нью-Йорке. — Они могут погасить все свои внешние долги за счет резервов Центрального банка. Кроме того, они снижают процентные ставки. Валюта очень стабильна. И у них есть финансовая возможность расходовать средства на свою экономику».
Валютные резервы России составляют более 433 миллионов долларов (так в оригинале, на самом деле по данным ЦБ РФ — 541,1 миллиардов долларов, прим ред.), а ее запас монетарного золота эквивалентен 107,9 миллиона долларов (так в оригинале, прим. ред.). Это самые значительные золотовалютные резервы среди крупных развивающихся рынков после Китая, резервы которого составляют более трех триллионов долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»


https://www.youtube.com/watch?v=XxJGt9Y ... e=emb_logo
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:31

  shapo написав:
  Волгарь написав:Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»


https://www.youtube.com/watch?v=XxJGt9Y ... e=emb_logo

Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Или по теме действительно нечего сказать?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2495917890690044&id=100008155727742
....
Европа откажется от всех газовых проектов с 2022г
.....
ЕС решил перекрыть финансирование газовых проектов через свой гигантский инвестбанк и вкладывать эти миллиарды евро в «зеленую» экономику.
...
Все это приведет к удорожанию газовых проектов в Европе, а некоторые из них избавит перспективы окупиться.
Тем же, кто все же решится предоставлять кредиты «грязным» отраслям, готовит кнут Кристин Лагард - недавно она возглавила Европейский центробанк, который определяет денежно-кредитную политику в еврозоне.
Она пообещала усложнить жизнь банкам и инвестфондам, которые забывают о климатических рисках при оценке вложений. Для начала эти риски будут добавлены в стресс-тесты банков.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:45

  Волгарь написав:

Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?


По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил.
Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций.
Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию?
PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 07:12

  shapo написав:PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
Галкину успехи Зеленского вскружили голову, а БГ успехи ОЭ.
ceba
 
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