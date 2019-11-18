shapo написав:

Волгарь написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=XxJGt9Y ... e=emb_logo

Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать? Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?

что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций.

По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил.Из продолжения в приведенной Вами статьи написано,Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию?PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.