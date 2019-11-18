RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:00

Оценка авторитетнейшим в мире бизнеса журналом Форбс российского фондового и долгового рынка.
Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»
https://inosmi.ru/economic/20191119/246258864.html
Извините, ненавистники, но рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа. И виновата в этом Европа.
Несмотря на все разговоры о «нуждающемся» Владимире Путине и, непременно — о России, нуждающейся в финансовых ресурсах, поскольку ее крупные государственные компании находятся под санкциями, российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно. И не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, управляющим глобальными облигационными фондами, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги.

«Они стали „пуленепробиваемыми", — говорит Джеймс Баррино (James Barrineau), соруководитель отдела долговых бумаг стран с развивающейся экономикой компании по управлению активами „Шредерс Инвестмент" (Schroders Investment) в Нью-Йорке. — Они могут погасить все свои внешние долги за счет резервов Центрального банка. Кроме того, они снижают процентные ставки. Валюта очень стабильна. И у них есть финансовая возможность расходовать средства на свою экономику».
Валютные резервы России составляют более 433 миллионов долларов (так в оригинале, на самом деле по данным ЦБ РФ — 541,1 миллиардов долларов, прим ред.), а ее запас монетарного золота эквивалентен 107,9 миллиона долларов (так в оригинале, прим. ред.). Это самые значительные золотовалютные резервы среди крупных развивающихся рынков после Китая, резервы которого составляют более трех триллионов долларов.
Волгарь
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»


https://www.youtube.com/watch?v=XxJGt9Y ... e=emb_logo
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2332
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:31

  shapo написав:
  Волгарь написав:Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»


https://www.youtube.com/watch?v=XxJGt9Y ... e=emb_logo

Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?
Волгарь
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Или по теме действительно нечего сказать?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2495917890690044&id=100008155727742
....
Европа откажется от всех газовых проектов с 2022г
.....
ЕС решил перекрыть финансирование газовых проектов через свой гигантский инвестбанк и вкладывать эти миллиарды евро в «зеленую» экономику.
...
Все это приведет к удорожанию газовых проектов в Европе, а некоторые из них избавит перспективы окупиться.
Тем же, кто все же решится предоставлять кредиты «грязным» отраслям, готовит кнут Кристин Лагард - недавно она возглавила Европейский центробанк, который определяет денежно-кредитную политику в еврозоне.
Она пообещала усложнить жизнь банкам и инвестфондам, которые забывают о климатических рисках при оценке вложений. Для начала эти риски будут добавлены в стресс-тесты банков.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21639
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:45

  Волгарь написав:

Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?


По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил.
Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций.
Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию?
PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2332
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52

  shapo написав:
  Волгарь написав:

Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?


По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил.
Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций.
Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию?
PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.

С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 (млн. долларов)
1. Международные резервы 530 922.9
.1 Резервные активы в иностранной валюте 409 882.3
ценные бумаги 267 103.5
наличная валюта и депозиты 142 778.8
1.4 Монетарное золото 107 846.2
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
НИКАКИХ АКЦИЙ ЛУКОЙЛА - 143 млрд. наличной валюты, 108 млрд. долларов и 267 млрд. ГОСОБЛИГАЦИЙ (немного американских, много европейских, чуть канадских/австралийских/китайских). Которые все имеют рейтинг ААА.
Надежны ли российские ЗВР - ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. Ведь они в 2,7 раза+ превосходят объем денег в стране (наличных и безналичных), а все деньги, циркулирующие в экономики покрыты физическим золотом из расчета 55 коп. на рубль - показатель абсолютно недостижимый для 99% государств мира.
Насчет Галкина или БГ - обратитесь непосредственно к ним, но их вполне можно понять - 20+ лет одного и того же правителя ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ, даже если при нем можно зарабатывать миллионы, как это делают и тот и другой.
Волгарь
 
Повідомлень: 7312
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:37

  Волгарь написав:
  shapo написав:По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил.
Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций.
Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию?
PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.

С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 (млн. долларов)
1. Международные резервы 530 922.9
.1 Резервные активы в иностранной валюте 409 882.3
ценные бумаги 267 103.5
наличная валюта и депозиты 142 778.8
1.4 Монетарное золото 107 846.2
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
НИКАКИХ АКЦИЙ ЛУКОЙЛА - 143 млрд. наличной валюты, 108 млрд. долларов и 267 млрд. ГОСОБЛИГАЦИЙ (немного американских, много европейских, чуть канадских/австралийских/китайских). Которые все имеют рейтинг ААА.
Надежны ли российские ЗВР - ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. Ведь они в 2,7 раза+ превосходят объем денег в стране (наличных и безналичных), а все деньги, циркулирующие в экономики покрыты физическим золотом из расчета 55 коп. на рубль - показатель абсолютно недостижимый для 99% государств мира.
Насчет Галкина или БГ - обратитесь непосредственно к ним, но их вполне можно понять - 20+ лет одного и того же правителя ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ, даже если при нем можно зарабатывать миллионы, как это делают и тот и другой.


1) Откуда инфа о принадлежности ценных бумаг к той или иной стране и их категории?
В Вашей ссылке этого не увидел.
Валюта тоже только в долларах США или есть евро,юани,тугрики?
2) Спрашивать у Галкина не собираюсь.
Просто так такие вольности себе придворные юмористы не позволяют, как нет и спонтанных революций - все готовится заранее и санкционируется сверху.
Это больше похоже на операцию "преемник"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2332
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 563564565566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки буде коштувати газ наступного року
R2 » Вів 19 лис, 2019 11:27
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 17:05
papirosnikotinys
Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку
R2 » Пон 18 лис, 2019 02:23
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 18:44
aleks_sutnik2013
Скільки коштує земля у різних країнах Європи (інфографіка)
R2 » Пон 18 лис, 2019 13:08
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 14:36
wotsergeyd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78819)
20.11.2019 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.