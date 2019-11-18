В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Извините, ненавистники, но рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа. И виновата в этом Европа. Несмотря на все разговоры о «нуждающемся» Владимире Путине и, непременно — о России, нуждающейся в финансовых ресурсах, поскольку ее крупные государственные компании находятся под санкциями, российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно. И не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, управляющим глобальными облигационными фондами, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги.
«Они стали „пуленепробиваемыми", — говорит Джеймс Баррино (James Barrineau), соруководитель отдела долговых бумаг стран с развивающейся экономикой компании по управлению активами „Шредерс Инвестмент" (Schroders Investment) в Нью-Йорке. — Они могут погасить все свои внешние долги за счет резервов Центрального банка. Кроме того, они снижают процентные ставки. Валюта очень стабильна. И у них есть финансовая возможность расходовать средства на свою экономику». Валютные резервы России составляют более 433 миллионов долларов (так в оригинале, на самом деле по данным ЦБ РФ — 541,1 миллиардов долларов, прим ред.), а ее запас монетарного золота эквивалентен 107,9 миллиона долларов (так в оригинале, прим. ред.). Это самые значительные золотовалютные резервы среди крупных развивающихся рынков после Китая, резервы которого составляют более трех триллионов долларов.
Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?
.... Европа откажется от всех газовых проектов с 2022г ..... ЕС решил перекрыть финансирование газовых проектов через свой гигантский инвестбанк и вкладывать эти миллиарды евро в «зеленую» экономику. ... Все это приведет к удорожанию газовых проектов в Европе, а некоторые из них избавит перспективы окупиться. Тем же, кто все же решится предоставлять кредиты «грязным» отраслям, готовит кнут Кристин Лагард - недавно она возглавила Европейский центробанк, который определяет денежно-кредитную политику в еврозоне. Она пообещала усложнить жизнь банкам и инвестфондам, которые забывают о климатических рисках при оценке вложений. Для начала эти риски будут добавлены в стресс-тесты банков.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?
По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил. Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций. Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию? PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
Увы, но и Вы потихоньку превращаетесь в обычного форумного троля, вроде канувшего в лето соммера и иже с ним. Жаль, что у одного из немногих вменяемых форумчан теперь вместо аргументов мемы. Или по теме действительно нечего сказать?
По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил. Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций. Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию? PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 (млн. долларов) 1. Международные резервы 530 922.9 .1 Резервные активы в иностранной валюте 409 882.3 ценные бумаги 267 103.5 наличная валюта и депозиты 142 778.8 1.4 Монетарное золото 107 846.2 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ НИКАКИХ АКЦИЙ ЛУКОЙЛА - 143 млрд. наличной валюты, 108 млрд. долларов и 267 млрд. ГОСОБЛИГАЦИЙ (немного американских, много европейских, чуть канадских/австралийских/китайских). Которые все имеют рейтинг ААА. Надежны ли российские ЗВР - ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. Ведь они в 2,7 раза+ превосходят объем денег в стране (наличных и безналичных), а все деньги, циркулирующие в экономики покрыты физическим золотом из расчета 55 коп. на рубль - показатель абсолютно недостижимый для 99% государств мира. Насчет Галкина или БГ - обратитесь непосредственно к ним, но их вполне можно понять - 20+ лет одного и того же правителя ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ, даже если при нем можно зарабатывать миллионы, как это делают и тот и другой.
shapo написав:По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил. Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций. Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию? PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 (млн. долларов) 1. Международные резервы 530 922.9 .1 Резервные активы в иностранной валюте 409 882.3 ценные бумаги 267 103.5 наличная валюта и депозиты 142 778.8 1.4 Монетарное золото 107 846.2 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ НИКАКИХ АКЦИЙ ЛУКОЙЛА - 143 млрд. наличной валюты, 108 млрд. долларов и 267 млрд. ГОСОБЛИГАЦИЙ (немного американских, много европейских, чуть канадских/австралийских/китайских). Которые все имеют рейтинг ААА. Надежны ли российские ЗВР - ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. Ведь они в 2,7 раза+ превосходят объем денег в стране (наличных и безналичных), а все деньги, циркулирующие в экономики покрыты физическим золотом из расчета 55 коп. на рубль - показатель абсолютно недостижимый для 99% государств мира. Насчет Галкина или БГ - обратитесь непосредственно к ним, но их вполне можно понять - 20+ лет одного и того же правителя ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ, даже если при нем можно зарабатывать миллионы, как это делают и тот и другой.
1) Откуда инфа о принадлежности ценных бумаг к той или иной стране и их категории? В Вашей ссылке этого не увидел. Валюта тоже только в долларах США или есть евро,юани,тугрики? 2) Спрашивать у Галкина не собираюсь. Просто так такие вольности себе придворные юмористы не позволяют, как нет и спонтанных революций - все готовится заранее и санкционируется сверху. Это больше похоже на операцию "преемник"
shapo написав:По теме я ранее завал вопрос о качестве российских ценных бумаг,но мне никто на него не ответил. Из продолжения в приведенной Вами статьи написано, что кроме золотого запаса в 100 млрд.баксов остальные более 400млрд. это ценные бумаги Лукойла и др. подобных организаций. Вы считает и вправду это надежной страховкой от кризисов которые не "пробьют" Россию? PS Это,естественно,не экономический показатель, но все же симптом если такие вполне придворные юмористы как Галкин начинают на своих концертах в провинции кидаться какашками в Путина, а БГ поливает в своих песнях главного пропагандиста Соловьева.
С ЧЕГО ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 (млн. долларов) 1. Международные резервы 530 922.9 .1 Резервные активы в иностранной валюте 409 882.3 ценные бумаги 267 103.5 наличная валюта и депозиты 142 778.8 1.4 Монетарное золото 107 846.2 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ НИКАКИХ АКЦИЙ ЛУКОЙЛА - 143 млрд. наличной валюты, 108 млрд. долларов и 267 млрд. ГОСОБЛИГАЦИЙ (немного американских, много европейских, чуть канадских/австралийских/китайских). Которые все имеют рейтинг ААА. Надежны ли российские ЗВР - ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. Ведь они в 2,7 раза+ превосходят объем денег в стране (наличных и безналичных), а все деньги, циркулирующие в экономики покрыты физическим золотом из расчета 55 коп. на рубль - показатель абсолютно недостижимый для 99% государств мира. Насчет Галкина или БГ - обратитесь непосредственно к ним, но их вполне можно понять - 20+ лет одного и того же правителя ЭТО БОЛЕЕ ЧЕМ, даже если при нем можно зарабатывать миллионы, как это делают и тот и другой.
1) Откуда инфа о принадлежности ценных бумаг к той или иной стране и их категории? В Вашей ссылке этого не увидел. Валюта тоже только в долларах США или есть евро,юани,тугрики? 2) Спрашивать у Галкина не собираюсь. Просто так такие вольности себе придворные юмористы не позволяют, как нет и спонтанных революций - все готовится заранее и санкционируется сверху. Это больше похоже на операцию "преемник"
долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно
Иначе ЗВР той или иной страны просто не пройдет международный аудит, а если не пройдет, то долговые обязательства этой страны будут обладать слишком высокой доходностью к размещению. 2) ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРЕЕМНИК. Но какое отношение это имеет к ЗВР и вообще экономике?
Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, с начала года вырос на 44% — почти в четыре раза больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 12% с начала года (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, включая Россию), и вдвое больше развитых рынков (+22%), привел расчеты эксперт. По сравнению с прошлым годом долларовая доходность российского рынка увеличилась более чем в 80 раз. Рост российского рынка акций в 2019 году впечатляет, объём новых санкций в отличие от нескольких предыдущих лет был минимальным, а крупнейшие российские компании «стали делиться прибылью с акционерами очень щедро, что подталкивает котировки к новым вершинам». https://www.rbc.ru/finances/13/11/2019/ ... 65b9be22ec В начале 2018 года я подарил дочери акции «Газпром нефти» ,которые купил по 255 рублей. Сейчас эти акции торгуются уже по 420 рублей, при этом за прошедшее время по ним несколько раз прошли выплаты дивидендов.
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за октябрь выросли на 0,42%
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости/Прайм. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в октябре 2019 года выросли на 0,42% (+9,33 тонны) и на 1 октября составляли 72,4 млн унций (2 251,89 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны.