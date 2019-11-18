|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08
Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ...
Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті .
Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2110
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|