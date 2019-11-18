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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ...
Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті .
Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Puente
 
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  #<1 ... 564565566567
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