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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ...
Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті .
Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:22

  Puente написав:Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ...
Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті .
Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...

Самые счастливые в мире люди живут в Бутане - маленькой/горной/АБСОЛЮТНО НИЩЕЙ СТРАНЕ. А с золотом, оно все-таки лучше, чем без него. Особенно, если каждый наличный рубль копеек на 68 обеспечен им. Особенно на фоне того, что 99,9% процентов остальных валют мира на 85-90% обеспечены цветной резаной бумагой и ДОЛГАМИ, которые, в свою очередь на 85-90% обеспечены чьими-то долгами.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:23

  Волгарь написав:1) Оттуда. В ЗВР по определению входят только деньги/золото и высококлассные обязательства
Золотовалютные резервы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B2%D1%8B
долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно

Иначе ЗВР той или иной страны просто не пройдет международный аудит, а если не пройдет, то долговые обязательства этой страны будут обладать слишком высокой доходностью к размещению.
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРЕЕМНИК. Но какое отношение это имеет к ЗВР и вообще экономике?


https://aif.ru/money/economy/chto_takoe ... a_ih_kopit

https://inosmi.ru/economic/20190522/245121666.html
«Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов
Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.

А это опять клевещут и статья устарела
https://carnegie.ru/2016/04/26/ru-pub-63431
https://www.mk.ru/economics/2019/06/27/ ... nulya.html


https://www.gazeta.ru/business/2019/06/ ... 5227.shtml
И бедность не у всех –
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1028616699
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:28

shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.
ceba
 
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