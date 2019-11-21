В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ... Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті . Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Puente написав:Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ... Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті . Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Самые счастливые в мире люди живут в Бутане - маленькой/горной/АБСОЛЮТНО НИЩЕЙ СТРАНЕ. А с золотом, оно все-таки лучше, чем без него. Особенно, если каждый наличный рубль копеек на 68 обеспечен им. Особенно на фоне того, что 99,9% процентов остальных валют мира на 85-90% обеспечены цветной резаной бумагой и ДОЛГАМИ, которые, в свою очередь на 85-90% обеспечены чьими-то долгами.
долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно
Иначе ЗВР той или иной страны просто не пройдет международный аудит, а если не пройдет, то долговые обязательства этой страны будут обладать слишком высокой доходностью к размещению. 2) ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРЕЕМНИК. Но какое отношение это имеет к ЗВР и вообще экономике?
https://inosmi.ru/economic/20190522/245121666.html «Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.
shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.
ceba написав:shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.
Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь