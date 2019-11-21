Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:52

shapo написав: Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь

Потому что уровень ЗВР и уровень бедности это весьма слабосвязанные показатели. Один из которых характеризует макроэкономическую стабильность государственной экономики, а второй социально-экономическую структуру общества.Это не знаю, как например, сравнивать капитализацию компании Тесла с зарплатой уборщиков её помещений - капитализация выросла за семь лет в 10 раз, могут ли уборщики этой компании похвастаться столь же выросшей зарплатой за это время?Надеюсь, что вы достаточно умны для того чтобы понимать, что детские решения в стиле "нужно раздать все эти миллиарды бедным" или "на эти деньги можно построить тысячу заводов" или "можно приказом Путина заставить всех работодателей увеличить зарплаты на 200%" - это абсолютная глупость.