В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ... Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті . Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Puente написав:Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ... Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті . Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Самые счастливые в мире люди живут в Бутане - маленькой/горной/АБСОЛЮТНО НИЩЕЙ СТРАНЕ. А с золотом, оно все-таки лучше, чем без него. Особенно, если каждый наличный рубль копеек на 68 обеспечен им. Особенно на фоне того, что 99,9% процентов остальных валют мира на 85-90% обеспечены цветной резаной бумагой и ДОЛГАМИ, которые, в свою очередь на 85-90% обеспечены чьими-то долгами.
долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно
Иначе ЗВР той или иной страны просто не пройдет международный аудит, а если не пройдет, то долговые обязательства этой страны будут обладать слишком высокой доходностью к размещению. 2) ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРЕЕМНИК. Но какое отношение это имеет к ЗВР и вообще экономике?
https://inosmi.ru/economic/20190522/245121666.html «Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.
shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.
ceba написав:shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.
Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
shapo написав: Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Потому что уровень ЗВР и уровень бедности это весьма слабосвязанные показатели. Один из которых характеризует макроэкономическую стабильность государственной экономики, а второй социально-экономическую структуру общества. Это не знаю, как например, сравнивать капитализацию компании Тесла с зарплатой уборщиков её помещений - капитализация выросла за семь лет в 10 раз, могут ли уборщики этой компании похвастаться столь же выросшей зарплатой за это время?
Надеюсь, что вы достаточно умны для того чтобы понимать, что детские решения в стиле "нужно раздать все эти миллиарды бедным" или "на эти деньги можно построить тысячу заводов" или "можно приказом Путина заставить всех работодателей увеличить зарплаты на 200%" - это абсолютная глупость.
«Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.
То, что Вы процицировали, является в полном смысле экономическим абсурдом, поэтому начнем с азов. И США и в Европе (зоне ЕВРО) доля золота в ЗВР по определению должна быть очень высокой. Потому что ЗВР - это по определению ЗОЛОТО/Иностранная ВАЛЮТА и ИНОСТРАННЫЕ же долговым обязательства. Но, простите, зачем ФРС или ЕЦБ накапливать чужие бумаги, если они прекрасно эммитируют свои, РАВНОЦЕННЫЕ ПО СТАТУСУ? Любая национальная валюта - это БЕЗОТЗЫВНОЕ БЕССРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО того или иного национального ЦБ, т.е. пассив (правая сторона баланса). Которая выпускается под АКТИВ(левая сторона баланса) - ЗВР и некоторые бумаги (об этом ниже). Для примера рассмотрим АМЕРИКАНСКИЙ доллар. Всего в обращение сейчас находятся 3 трлн. 237 млрд. (наличных и безналичных) Monetary base https://usdebtclock.org/ Я не случайно выделил слово американский в названии доллара. На любой бумаге номиналом от 1 до 100 долларов на хорошем английском написано FRDRRAL RESERVE NOTE (буквально ЗАПИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА), т.е. по статусу это не КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ ГОСБАНКА, а ВЕКСЕЛЬ! частного банка. Да, очень большого, да, управляемого государством, но формально к Соединенным Штатам не имеющим никакого отношения (государство не отвечаетпо обязательствам банка и наоборот). Поэтому банкротство США, о котором пишут безграмотные ура-патриоты, представляется из области фантастики - при необходимости (см. ниже) ФРС напечатает столько долларов, сколько нужно, и раздаст все долги сполна. В 1913-ом (когда создавалась ФРС) эта маленькая деталь (принадлежность банка) НЕ ИМЕЛА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ - все ее векселя (банкноты) были на 100% обеспечены золотом. Сейчас ситуация несколько иная 1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions U.S. Treasury securities 2,208,019 Mortgage-backed securities 1,442,091 Gold stock 11,041 Total factors supplying reserve funds 4,074,282 https://www.federalreserve.gov/releases ... nt/h41.htm Как видите, в активах ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (долги США и ипотечные закладные) составляют, грубо говоря, почти 90%, а золото всего 27 на 1000 (но не пугайтесь - оценка золота дана по ценам 1971-го года - 40 долларов за унцию). В действительности 263 млн. унций золота ФРС стоят по современным ценам почти 400 млрд. долларов, т.е. золотое обеспечение доллара составляет 13 С. Правда,НИКАКОГО ЗОЛОТА В ФРС НЕТ! В балансе учтены так называемые золотые депозиты - РАСПИСКИ Казначейства США о том, что 8000 т принята от ФРС на хранение (некоторые злопыхатели клевещут на великую демократию, заявляя, что никакого золота там и в помине нет, приводя пример с репатриацией на родину нескольких сот тон золота ФРГ, длящегося едва ли не 20 лет, но мы с Вами в теорию заговора, конечно, не верим). Примерно таково же положение дел и в ЕЦБ, только там основные активы - гособлигации стран Европы. А теперь обратимся к финансовой системе ОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ, экономика которой, по меткому выражению загорелого экс-президента МуБарака Хусейна Обамы, РАЗОРВАНА В КЛОЧЬЯ. Сылок на источники цифр я не привожу, но поверьте мне на слово. В финансовой системе РФ циркулируют около 10 трлн. бумажных рублей и примерно 2,3 трлн. физического безнала (остатки на корсчетах), итого 190+ млрд. долларов в эквиваленте. Их обеспечивает 540 млрд. ЗВР (275%), из которых 108 млрд. МОНЕТАРНОГО ЗОЛОТА (57 копеек на рубль). До июля 1914-го, когда валюты 60-ти стран мира обменивались на золото без ЛАЖА, достаточным считалось соотношение 30 на 100. Какое же практическое значение имеют все эти цифры? Во-первых, простой пример - с января 2015-го, когда курс составлял 56,7 рубля за доллар, он вырос всего на 7 рублей (122,5%) при росте ВВП с 73 трлн. в 14-ом до 107 трлн. в 19-ом (+ 45%). Во многом, благодаря ЗВР и золоту. Во-вторых, не секрет, что эпоха доллара, как основной резервной (и торговой) валюты по множеству причин подходит к концу, и, видимо, к концу 20-х годов сойдет на нет. Вот тогда мы все, как прозорливо писал старик Бланк в своей поздней работе о значении золота, его (это назначение) и УВИДИМ.
shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.
shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.
shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.
Вот она твоя рассия - https://www.znak.com/2017-02-02/v_serov ... iz_fekaliy Всегда и везде Хоть сто кг мяса сожрёт кацап на рыло - срать всё равно в очко на улице будет Радуйся что в Севе морозов таких нет и говно в твоём подъезле так не застынет а просто потечёт в направлении твоего любимого пляжа Ты так и не ответил мне тогда - где в Крыму на ЮБК поля аэрации где фильтруются стоки на предмет очищения от фекалий и продуктов разложения биологического характера? Или вы их по замкнутому кругу, как космонавты, пъёте?