RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 565566567568>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ...
Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті .
Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...
Puente
 
Повідомлень: 2126
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:22

  Puente написав:Так само собою - ну що ж це за "атаман" без золотого запасу ...
Ну не викликає ніякого захвату наявність 100 млрд баксів в золоті .
Це як дитячі мірялки ... А найщасливіші люди живуть Коста Ріці , Домініканській республіця , Гватемалі , навіть у В"єтнамі ... А з золотим запасом там якось не дуже ...

Самые счастливые в мире люди живут в Бутане - маленькой/горной/АБСОЛЮТНО НИЩЕЙ СТРАНЕ. А с золотом, оно все-таки лучше, чем без него. Особенно, если каждый наличный рубль копеек на 68 обеспечен им. Особенно на фоне того, что 99,9% процентов остальных валют мира на 85-90% обеспечены цветной резаной бумагой и ДОЛГАМИ, которые, в свою очередь на 85-90% обеспечены чьими-то долгами.
Волгарь
 
Повідомлень: 7324
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 18:23

  Волгарь написав:1) Оттуда. В ЗВР по определению входят только деньги/золото и высококлассные обязательства
Золотовалютные резервы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B2%D1%8B
долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с рейтингом выпусков долговых ценных бумаг (или эмитентов долговых ценных бумаг) не ниже «АА-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» и «Standard & Poor’s» (либо «Аа3» по классификации рейтингового агентства «Moody’s»), и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно

Иначе ЗВР той или иной страны просто не пройдет международный аудит, а если не пройдет, то долговые обязательства этой страны будут обладать слишком высокой доходностью к размещению.
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ПРЕЕМНИК. Но какое отношение это имеет к ЗВР и вообще экономике?


https://aif.ru/money/economy/chto_takoe ... a_ih_kopit

https://inosmi.ru/economic/20190522/245121666.html
«Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов
Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.

А это опять клевещут и статья устарела
https://carnegie.ru/2016/04/26/ru-pub-63431
https://www.mk.ru/economics/2019/06/27/ ... nulya.html


https://www.gazeta.ru/business/2019/06/ ... 5227.shtml
И бедность не у всех –
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1028616699
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:28

shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.
ceba
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 12.03.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 21:54

  ceba написав:shapo Конечно клевещут. И клевещут только затем ,чтобы ты продолжал верить в завтрашний распад РФ. По факту в РФ растет золотой запас. Ты же ищешь смыслы в том, как увеличение золотого запаса ускорит падение РФ и приплетаешь количество золота в % к общему ЗВР страны. Какая разница для экономики РФ, какой % золота в ЗВР Германии и США? Экономика РФ вполне самодостаточна в отличии от экономик Германии и США.

Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 00:52

  shapo написав: Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь


Потому что уровень ЗВР и уровень бедности это весьма слабосвязанные показатели. Один из которых характеризует макроэкономическую стабильность государственной экономики, а второй социально-экономическую структуру общества.
Это не знаю, как например, сравнивать капитализацию компании Тесла с зарплатой уборщиков её помещений - капитализация выросла за семь лет в 10 раз, могут ли уборщики этой компании похвастаться столь же выросшей зарплатой за это время?

Надеюсь, что вы достаточно умны для того чтобы понимать, что детские решения в стиле "нужно раздать все эти миллиарды бедным" или "на эти деньги можно построить тысячу заводов" или "можно приказом Путина заставить всех работодателей увеличить зарплаты на 200%" - это абсолютная глупость.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2905
З нами з: 26.03.16
Подякував: 148 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14

https://aif.ru/money/economy/chto_takoe ... a_ih_kopit
https://inosmi.ru/economic/20190522/245121666.html
«Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов
Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.

То, что Вы процицировали, является в полном смысле экономическим абсурдом, поэтому начнем с азов. И США и в Европе (зоне ЕВРО) доля золота в ЗВР по определению должна быть очень высокой. Потому что ЗВР - это по определению ЗОЛОТО/Иностранная ВАЛЮТА и ИНОСТРАННЫЕ же долговым обязательства. Но, простите, зачем ФРС или ЕЦБ накапливать чужие бумаги, если они прекрасно эммитируют свои, РАВНОЦЕННЫЕ ПО СТАТУСУ?
Любая национальная валюта - это БЕЗОТЗЫВНОЕ БЕССРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО того или иного национального ЦБ, т.е. пассив (правая сторона баланса). Которая выпускается под АКТИВ(левая сторона баланса) - ЗВР и некоторые бумаги (об этом ниже). Для примера рассмотрим АМЕРИКАНСКИЙ доллар.
Всего в обращение сейчас находятся 3 трлн. 237 млрд. (наличных и безналичных)
Monetary base
https://usdebtclock.org/
Я не случайно выделил слово американский в названии доллара. На любой бумаге номиналом от 1 до 100 долларов на хорошем английском написано FRDRRAL RESERVE NOTE (буквально ЗАПИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА), т.е. по статусу это не КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ ГОСБАНКА, а ВЕКСЕЛЬ! частного банка.
Да, очень большого, да, управляемого государством, но формально к Соединенным Штатам не имеющим никакого отношения (государство не отвечаетпо обязательствам банка и наоборот). Поэтому банкротство США, о котором пишут безграмотные ура-патриоты, представляется из области фантастики - при необходимости (см. ниже) ФРС напечатает столько долларов, сколько нужно, и раздаст все долги сполна. В 1913-ом (когда создавалась ФРС) эта маленькая деталь (принадлежность банка) НЕ ИМЕЛА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ - все ее векселя (банкноты) были на 100% обеспечены золотом.
Сейчас ситуация несколько иная
1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions
U.S. Treasury securities 2,208,019
Mortgage-backed securities 1,442,091
Gold stock 11,041
Total factors supplying reserve funds 4,074,282
https://www.federalreserve.gov/releases ... nt/h41.htm
Как видите, в активах ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (долги США и ипотечные закладные) составляют, грубо говоря, почти 90%, а золото всего 27 на 1000 (но не пугайтесь - оценка золота дана по ценам 1971-го года - 40 долларов за унцию). В действительности 263 млн. унций золота ФРС стоят по современным ценам почти 400 млрд. долларов, т.е. золотое обеспечение доллара составляет 13 С. Правда,НИКАКОГО ЗОЛОТА В ФРС НЕТ! В балансе учтены так называемые золотые депозиты - РАСПИСКИ Казначейства США о том, что 8000 т принята от ФРС на хранение (некоторые злопыхатели клевещут на великую демократию, заявляя, что никакого золота там и в помине нет, приводя пример с репатриацией на родину нескольких сот тон золота ФРГ, длящегося едва ли не 20 лет, но мы с Вами в теорию заговора, конечно, не верим).
Примерно таково же положение дел и в ЕЦБ, только там основные активы - гособлигации стран Европы.
А теперь обратимся к финансовой системе ОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ, экономика которой, по меткому выражению загорелого экс-президента МуБарака Хусейна Обамы, РАЗОРВАНА В КЛОЧЬЯ. Сылок на источники цифр я не привожу, но поверьте мне на слово. В финансовой системе РФ циркулируют около 10 трлн. бумажных рублей и примерно 2,3 трлн. физического безнала (остатки на корсчетах), итого 190+ млрд. долларов в эквиваленте. Их обеспечивает 540 млрд. ЗВР (275%), из которых 108 млрд. МОНЕТАРНОГО ЗОЛОТА (57 копеек на рубль). До июля 1914-го, когда валюты 60-ти стран мира обменивались на золото без ЛАЖА, достаточным считалось соотношение 30 на 100.
Какое же практическое значение имеют все эти цифры?
Во-первых, простой пример - с января 2015-го, когда курс составлял 56,7 рубля за доллар, он вырос всего на 7 рублей (122,5%) при росте ВВП с 73 трлн. в 14-ом до 107 трлн. в 19-ом (+ 45%). Во многом, благодаря ЗВР и золоту.
Во-вторых, не секрет, что эпоха доллара, как основной резервной (и торговой) валюты по множеству причин подходит к концу, и, видимо, к концу 20-х годов сойдет на нет. Вот тогда мы все, как прозорливо писал старик Бланк в своей поздней работе о значении золота, его (это назначение) и УВИДИМ.
Волгарь
 
Повідомлень: 7324
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:40

  shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.
ceba
 
Повідомлень: 3447
З нами з: 12.03.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:58

  ceba написав:
  shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.


Это не совсем так - https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... nnyy-narod
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:07

  ceba написав:
  shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.

Вот она твоя рассия -
https://www.znak.com/2017-02-02/v_serov ... iz_fekaliy
Всегда и везде
Хоть сто кг мяса сожрёт кацап на рыло - срать всё равно в очко на улице будет
Радуйся что в Севе морозов таких нет и говно в твоём подъезле так не застынет а просто потечёт в направлении твоего любимого пляжа
Ты так и не ответил мне тогда - где в Крыму на ЮБК поля аэрации где фильтруются стоки на предмет очищения от фекалий и продуктов разложения биологического характера? Или вы их по замкнутому кругу, как космонавты, пъёте?
барабашов
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 16.06.15
Подякував: 148 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 565566567568>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки держава витрачає на студента за держзамовленням...
R2 » Чет 21 лис, 2019 16:11
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 16:21
_hunter
Скільки субсидій отримали українці від початку року...
R2 » Чет 21 лис, 2019 12:31
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 12:32
blueiceua
Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю...
R2 » Чет 21 лис, 2019 11:11
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:12
finua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.