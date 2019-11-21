Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:14

«Несмотря на четырехкратное увеличение с 2009 года, золотые запасы Москвы по-прежнему составляют менее 20 процентов от ее общих валютных резервов. У США этот показатель на уровне 75 процентов, у Западной Европы — 50 процентов

Чтобы соответствовать размеру американских запасов, Москве нужно будет продолжать покупать все добываемое в России золото в течение следующих 20 лет.

Monetary base

1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions

U.S. Treasury securities 2,208,019

Mortgage-backed securities 1,442,091

Gold stock 11,041

Total factors supplying reserve funds 4,074,282

То, что Вы процицировали, является в полном смысле экономическим абсурдом, поэтому начнем с азов. И США и в Европе (зоне ЕВРО) доля золота в ЗВР по определению должна быть очень высокой. Потому что ЗВР - это по определению ЗОЛОТО/Иностранная ВАЛЮТА и ИНОСТРАННЫЕ же долговым обязательства. Но, простите, зачем ФРС или ЕЦБ накапливать чужие бумаги, если они прекрасно эммитируют свои, РАВНОЦЕННЫЕ ПО СТАТУСУ?Любая национальная валюта - это БЕЗОТЗЫВНОЕ БЕССРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО того или иного национального ЦБ, т.е. пассив (правая сторона баланса). Которая выпускается под АКТИВ(левая сторона баланса) - ЗВР и некоторые бумаги (об этом ниже). Для примера рассмотрим АМЕРИКАНСКИЙ доллар.Всего в обращение сейчас находятся 3 трлн. 237 млрд. (наличных и безналичных)Я не случайно выделил слово американский в названии доллара. На любой бумаге номиналом от 1 до 100 долларов на хорошем английском написано FRDRRAL RESERVE NOTE (буквально ЗАПИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА), т.е. по статусу это не КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ ГОСБАНКА, а ВЕКСЕЛЬ! частного банка.Да, очень большого, да, управляемого государством, но формально к Соединенным Штатам не имеющим никакого отношения (государство не отвечаетпо обязательствам банка и наоборот). Поэтому банкротство США, о котором пишут безграмотные ура-патриоты, представляется из области фантастики - при необходимости (см. ниже) ФРС напечатает столько долларов, сколько нужно, и раздаст все долги сполна. В 1913-ом (когда создавалась ФРС) эта маленькая деталь (принадлежность банка) НЕ ИМЕЛА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ - все ее векселя (банкноты) были на 100% обеспечены золотом.Сейчас ситуация несколько инаяКак видите, в активах ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (долги США и ипотечные закладные) составляют, грубо говоря, почти 90%, а золото всего 27 на 1000 (но не пугайтесь - оценка золота дана по ценам 1971-го года - 40 долларов за унцию). В действительности 263 млн. унций золота ФРС стоят по современным ценам почти 400 млрд. долларов, т.е. золотое обеспечение доллара составляет 13 С. Правда,НИКАКОГО ЗОЛОТА В ФРС НЕТ! В балансе учтены так называемые золотые депозиты - РАСПИСКИ Казначейства США о том, что 8000 т принята от ФРС на хранение (некоторые злопыхатели клевещут на великую демократию, заявляя, что никакого золота там и в помине нет, приводя пример с репатриацией на родину нескольких сот тон золота ФРГ, длящегося едва ли не 20 лет, но мы с Вами в теорию заговора, конечно, не верим).Примерно таково же положение дел и в ЕЦБ, только там основные активы - гособлигации стран Европы.А теперь обратимся к финансовой системе ОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ, экономика которой, по меткому выражению загорелого экс-президента МуБарака Хусейна Обамы, РАЗОРВАНА В КЛОЧЬЯ. Сылок на источники цифр я не привожу, но поверьте мне на слово. В финансовой системе РФ циркулируют около 10 трлн. бумажных рублей и примерно 2,3 трлн. физического безнала (остатки на корсчетах), итого 190+ млрд. долларов в эквиваленте. Их обеспечивает 540 млрд. ЗВР (275%), из которых 108 млрд. МОНЕТАРНОГО ЗОЛОТА (57 копеек на рубль). До июля 1914-го, когда валюты 60-ти стран мира обменивались на золото без ЛАЖА, достаточным считалось соотношение 30 на 100.Какое же практическое значение имеют все эти цифры?Во-первых, простой пример - с января 2015-го, когда курс составлял 56,7 рубля за доллар, он вырос всего на 7 рублей (122,5%) при росте ВВП с 73 трлн. в 14-ом до 107 трлн. в 19-ом (+ 45%). Во многом, благодаря ЗВР и золоту.Во-вторых, не секрет, что эпоха доллара, как основной резервной (и торговой) валюты по множеству причин подходит к концу, и, видимо, к концу 20-х годов сойдет на нет. Вот тогда мы все, как прозорливо писал старик Бланк в своей поздней работе о значении золота, его (это назначение) и УВИДИМ.