В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:То, что Вы процицировали, является в полном смысле экономическим абсурдом, поэтому начнем с азов. И США и в Европе (зоне ЕВРО) доля золота в ЗВР по определению должна быть очень высокой. Потому что ЗВР - это по определению ЗОЛОТО/Иностранная ВАЛЮТА и ИНОСТРАННЫЕ же долговым обязательства. Но, простите, зачем ФРС или ЕЦБ накапливать чужие бумаги, если они прекрасно эммитируют свои, РАВНОЦЕННЫЕ ПО СТАТУСУ? Любая национальная валюта - это БЕЗОТЗЫВНОЕ БЕССРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО того или иного национального ЦБ, т.е. пассив (правая сторона баланса). Которая выпускается под АКТИВ(левая сторона баланса) - ЗВР и некоторые бумаги (об этом ниже). Для примера рассмотрим АМЕРИКАНСКИЙ доллар. Всего в обращение сейчас находятся 3 трлн. 237 млрд. (наличных и безналичных) Monetary base https://usdebtclock.org/ Я не случайно выделил слово американский в названии доллара. На любой бумаге номиналом от 1 до 100 долларов на хорошем английском написано FRDRRAL RESERVE NOTE (буквально ЗАПИСЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА), т.е. по статусу это не КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТ ГОСБАНКА, а ВЕКСЕЛЬ! частного банка. Да, очень большого, да, управляемого государством, но формально к Соединенным Штатам не имеющим никакого отношения (государство не отвечаетпо обязательствам банка и наоборот). Поэтому банкротство США, о котором пишут безграмотные ура-патриоты, представляется из области фантастики - при необходимости (см. ниже) ФРС напечатает столько долларов, сколько нужно, и раздаст все долги сполна. В 1913-ом (когда создавалась ФРС) эта маленькая деталь (принадлежность банка) НЕ ИМЕЛА НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ - все ее векселя (банкноты) были на 100% обеспечены золотом. Сейчас ситуация несколько иная 1. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions U.S. Treasury securities 2,208,019 Mortgage-backed securities 1,442,091 Gold stock 11,041 Total factors supplying reserve funds 4,074,282 https://www.federalreserve.gov/releases ... nt/h41.htm Как видите, в активах ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (долги США и ипотечные закладные) составляют, грубо говоря, почти 90%, а золото всего 27 на 1000 (но не пугайтесь - оценка золота дана по ценам 1971-го года - 40 долларов за унцию). В действительности 263 млн. унций золота ФРС стоят по современным ценам почти 400 млрд. долларов, т.е. золотое обеспечение доллара составляет 13 С. Правда,НИКАКОГО ЗОЛОТА В ФРС НЕТ! В балансе учтены так называемые золотые депозиты - РАСПИСКИ Казначейства США о том, что 8000 т принята от ФРС на хранение (некоторые злопыхатели клевещут на великую демократию, заявляя, что никакого золота там и в помине нет, приводя пример с репатриацией на родину нескольких сот тон золота ФРГ, длящегося едва ли не 20 лет, но мы с Вами в теорию заговора, конечно, не верим). Примерно таково же положение дел и в ЕЦБ, только там основные активы - гособлигации стран Европы. А теперь обратимся к финансовой системе ОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ, экономика которой, по меткому выражению загорелого экс-президента МуБарака Хусейна Обамы, РАЗОРВАНА В КЛОЧЬЯ. Сылок на источники цифр я не привожу, но поверьте мне на слово. В финансовой системе РФ циркулируют около 10 трлн. бумажных рублей и примерно 2,3 трлн. физического безнала (остатки на корсчетах), итого 190+ млрд. долларов в эквиваленте. Их обеспечивает 540 млрд. ЗВР (275%), из которых 108 млрд. МОНЕТАРНОГО ЗОЛОТА (57 копеек на рубль). До июля 1914-го, когда валюты 60-ти стран мира обменивались на золото без ЛАЖА, достаточным считалось соотношение 30 на 100. Какое же практическое значение имеют все эти цифры? Во-первых, простой пример - с января 2015-го, когда курс составлял 56,7 рубля за доллар, он вырос всего на 7 рублей (122,5%) при росте ВВП с 73 трлн. в 14-ом до 107 трлн. в 19-ом (+ 45%). Во многом, благодаря ЗВР и золоту. Во-вторых, не секрет, что эпоха доллара, как основной резервной (и торговой) валюты по множеству причин подходит к концу, и, видимо, к концу 20-х годов сойдет на нет. Вот тогда мы все, как прозорливо писал старик Бланк в своей поздней работе о значении золота, его (это назначение) и УВИДИМ.
Какие-то противоречивые утверждения. То наращивание золотых запасов это хорошо, то через 10 лет из них будут делаться унитазы (будто сейчас на них уже некоторые счастливчики не сидят). Золото -это прежде всего металл, и как любой металл имеет свою цену в зависимости от уровня добычи, спроса и т.д. Помнится, лет 40 назад золото было дешевле платины процентов на 30, сейчас дороже. Про долговые обязательства США,ничем не обеспеченный доллар, частную ФРС и пр. уже тоже слышу лет 30. Вот только вряд ли накопление золота и долговых обязательств сторонних стран является обеспечением национальной валюты ( мнение инженера-дилетанта). Как по мне, то в реальности за бумажкой под названием национальная валюта стоит экономика страны, и не просто экономика, а высокотехнологичная экономика,как, например, за римским солидом стояли римские технологии. И в этом отношении только Китай ,укравший,купивший, а теперь и сам развивающий многие технологии может составить конкуренцию США. Собственно, поэтому Трамп судорожно и пытается вернуть производство в США наплевав на экологические,гуманитарные и пр.ограничения.
shapo написав:Про экономику Германии и США сильно сказал, можно к Соловьеву на ток-шоу. Никакого распада России не будет, а вот почему ЗВР растут, а бедность в России не уменьшается ты вряд ли ответишь
Тебе нужно меньше смотреть зрелища Соловьева, а то повредишься рассудком. Кроме ЗВР растет количество хороших дорог и количество автомобилей на них, станций метро, растет жилищное строительство и потребления мяса на душу населения ,которое составляет более 75 кг на чел.. Бедность будет всегда. Ты ведь не желаешь повышать из своего кармана, благосостояние условно бедному,который нигде никогда не учился и работать не желает, и не умеет.
С учетом того, что наиболее распространенной зарплатой, по новым данным того же Росстата, оказываются 23,5 тысячи рублей, от нищеты работающего человека отделяет совсем тонкая грань
Улыбнуло. Одно не понятно, как это 70 млн. работников с такой з/п (1,65 тлн. рублей совокупно) совокупно и 40 млн. пенсионеров со средней пенсией в 14 500 рублей (еще 580 млрд.), т.е. 2,25 трлн. доходов ежемесячно в октябре 19-го истратили только на Оборот розничной торговли, млрд рублей 2 894 Объем платных услуг населению, млрд рублей 852 https://gks.ru/storage/mediabank/oper-10-2019.pdf Т.е. 3 746 млрд. рублей. И между доходами и расходами ежемесячная разница составляет минимум 1,5 трлн. (18 трлн. в год). А кроме того, в РФ купят в этом году 77 млн. м2 жилья еще на 4,5 трлн. рублей и выплатят около 3 трлн. рублей процентов банкам по кредитам (т.е. совокупно дебаланс доходов и расходов за год составит аж 25,5 трлн. - почти четверть экономики). И на депозитах граждане скопили аж 30 трлн. рублей (200 тыс.+ на каждого человека) при такой-то нищете. И деньги эти лежат на...180 млн. депозитов, т.е. открывали их явно не олигархи. И ведь с цифрами расходов не поспоришь - кроме рынка (до 3% розничной торговли) все остальные операции идут через фискальные кассы, связанные с сервером налоговой. Т.е. расходы подтверждены на 100% Откровенно говоря, писания этого экономиста вызывают как-то мало доверия, если основной тезис, положенный в основу этой статьи - ФАЛЬШИВКА.
Какие-то противоречивые утверждения. То наращивание золотых запасов это хорошо, то через 10 лет из них будут делаться унитазы (будто сейчас на них уже некоторые счастливчики не сидят).
Так ведь это старик Бланк писал (об унитазах), а не я. Просто его статья называлась О значении золота.... Вот его мы очень скоро и увидим
Золото -это прежде всего металл, и как любой металл имеет свою цену в зависимости от уровня добычи, спроса и т.д. Помнится, лет 40 назад золото было дешевле платины процентов на 30, сейчас дороже.
А до 33-го года заунцию давали всего 20,6 доллара, и вдруг Рузвельт девальвировал доллар на 75%, и стали 35 (против нынешних 1470-ти)
Про долговые обязательства США,ничем не обеспеченный доллар, частную ФРС и пр. уже тоже слышу лет 30.
Ну что Вы - уже скоро 40. Аккурат с момента прихода к власти Рейгана в 81-ом, запустившего денежный насос. Тогда госдолг США был 800 млрд, а ВВП - 3 трлн, Сейчас соответственно 23 и 21 трлн. И казначейство каждый год размещает облигаций на 10 трлн., чтобы только обcлуживать долг и покрывать триллионный дефицит бюджета. Сейчас на это тратится всего 375 млрд. - 10% доходов бюджета https://usdebtclock.org/current-rates.html А вот через 3 года предполагается уже 450 млрд. -1/8 https://usdebtclock.org/current-rates.html И это если доходность облигаций не вырастет - ведь всего 3 года назад на эти цели шло всего 240 млрд.
Вот только вряд ли накопление золота и долговых обязательств сторонних стран является обеспечением национальной валюты ( мнение инженера-дилетанта).
Золото - БЕЗУСЛОВНО, ведь бумажные деньги и появились ка КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ, т.е. кредит, выданный национальным банком правительству под залог золота/серебра
Как по мне, то в реальности за бумажкой под названием национальная валюта стоит экономика страны, и не просто экономика, а высокотехнологичная экономика,как, например, за римским солидом стояли римские технологии.
Во времена Рима не было бумажных денег, и каждая монета говорила сама за себя - она была золотой/серебряной/медной, стоившей столько же, сколько уходило труда на добычу соответствующего по весу куска металла и чеканку из него этой деньги.
И в этом отношении только Китай ,укравший,купивший, а теперь и сам развивающий многие технологии может составить конкуренцию США. Собственно, поэтому Трамп судорожно и пытается вернуть производство в США наплевав на экологические,гуманитарные и пр.ограничения.
[/quote] Насчет технологий - странно, что КНР (да и США) так и не освоили в итоге с десяток технологий, которыми владеет отсталая нищая Россия. А насчет ДЕНЕХ - доживем года до 28-го и воочию увидим, как Tresuary впервые не сможет разместить на рынке все необходимые tresuares/bills и tips, и будет вынуждено ОПЛАТИТЬ ЧАСТЬ ДОЛГА ЗА СЧЕТ эмиссии. Вот тогда в 10 минут ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА (в реале раньше - ведь года за 2 до этого доходность облигаций поднимется до 5% годовых, и расходы на их обслуживание превзойдут триллион в год). И тогда воочию подвтердится старая истина о том, что ВЕЧНО ЖИТЬ В ДОЛГ НЕЛЬЗЯ...
Это совсем не так. В предложенной тобой ссылке утверждается ,что в РФ насчитывается 21 млн. официальных нищих, это каждый седьмой житель. Напомню тебе ,что нищий это человек, живущий подаянием, собирающий милостыню.А вот то ,что в РФ на 1 января 2019 зарегистрировано 43,5 млн. автомобилей это неоспоримый факт. От количества и стоимости автомобилей во дворах, у моей сестры и её мужа приехавших летом с Украины ко мне в гости , был просто стресс. Я могу сфотографировать двор моего дома. Автомобилей там полно, а нищих не видно. У меня нет автомобиля ,но навряд ли я попадаю в число даже малоимущих,если учесть сколько стоит недвижимость у моря.
Какое-то время назад общался я с бывшим коллегой, с который когда-то мы работали вместе, а потом он переехал в Россию. Он как раз выяснял вопрос ипотеки и, в частности, сказал, что в России настолько распространены "серые" зарплаты, что некоторые банки даже выдают ипотеку не на основании справки о доходах из налоговой, а на основании некоей "формы", которая заверяется печатью работодателя и говорит, что такой-то гражданин получил за прошлый год (или полгода - не помню) такой-то доход.
PasserBy написав:Какое-то время назад общался я с бывшим коллегой, с который когда-то мы работали вместе, а потом он переехал в Россию. Он как раз выяснял вопрос ипотеки и, в частности, сказал, что в России настолько распространены "серые" зарплаты, что некоторые банки даже выдают ипотеку не на основании справки о доходах из налоговой, а на основании некоей "формы", которая заверяется печатью работодателя и говорит, что такой-то гражданин получил за прошлый год (или полгода - не помню) такой-то доход.
Распространены, конечно, но значительно меньше, чем на Украине. В приведенном мною примере все встанет на свои места (доходы и расходы) если в качестве средней з/п использовать не мифические 23,5 тыс. автора статьи, а реальные 45 тыс. в месяц, которые и указывает Госкомстат в своих отчетах. Тогда 70 млн. работающих х 45 000 (средняя по стране з/п)=3,15 трлн. рублей и 600-800 млрд. доходов пенсионеров (потому что 14 500 - это ВНОВЬ НАЗНАЧЕННАЯ средняя пенсия) + покупки в кредит и дадут искомую сумму месячных расходов.
Это совсем не так. В предложенной тобой ссылке утверждается ,что в РФ насчитывается 21 млн. официальных нищих, это каждый седьмой житель. Напомню тебе ,что нищий это человек, живущий подаянием, собирающий милостыню.А вот то ,что в РФ на 1 января 2019 зарегистрировано 43,5 млн. автомобилей это неоспоримый факт. От количества и стоимости автомобилей во дворах, у моей сестры и её мужа приехавших летом с Украины ко мне в гости , был просто стресс. Я могу сфотографировать двор моего дома. Автомобилей там полно, а нищих не видно. У меня нет автомобиля ,но навряд ли я попадаю в число даже малоимущих,если учесть сколько стоит недвижимость у моря.
1)Нищий не бедный, а бедный это не тот что по помойка шарится. У каждой страны свои критерии. Например, есть страны где бедным считается тот кто не может позволить съездить раз в году в отпуск 2)Не знаю откуда приехали твои родственники, но в Киеве все чаще ведутся разговоры о Лондонском опыте по пропуску частного авто в центр за большие деньги
Волгарь написав:Насчет технологий - странно, что КНР (да и США) так и не освоили в итоге с десяток технологий, которыми владеет отсталая нищая Россия. А насчет ДЕНЕХ - доживем года до 28-го и воочию увидим, как Tresuary впервые не сможет разместить на рынке все необходимые tresuares/bills и tips, и будет вынуждено ОПЛАТИТЬ ЧАСТЬ ДОЛГА ЗА СЧЕТ эмиссии. Вот тогда в 10 минут ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА (в реале раньше - ведь года за 2 до этого доходность облигаций поднимется до 5% годовых, и расходы на их обслуживание превзойдут триллион в год). И тогда воочию подвтердится старая истина о том, что ВЕЧНО ЖИТЬ В ДОЛГ НЕЛЬЗЯ...
1) И что это за технологии? В строительстве таких точно нет. Неужели в ВПК которые проверить не удастся? 2) А почему только доллар вас волнует, а не, например, запущенный после арабского шантажа 1974г рынок деривативов приведший к кризису 2008г?И почему только США, а не, например, Япония у которой дела ещё хуже? Когда эта система рухнет в 2028г или ином году где будут потребляться товары из Китая или России, на внутреннем рынке или в Африке?
Это совсем не так. В предложенной тобой ссылке утверждается ,что в РФ насчитывается 21 млн. официальных нищих, это каждый седьмой житель. Напомню тебе ,что нищий это человек, живущий подаянием, собирающий милостыню.А вот то ,что в РФ на 1 января 2019 зарегистрировано 43,5 млн. автомобилей это неоспоримый факт. От количества и стоимости автомобилей во дворах, у моей сестры и её мужа приехавших летом с Украины ко мне в гости , был просто стресс. Я могу сфотографировать двор моего дома. Автомобилей там полно, а нищих не видно. У меня нет автомобиля ,но навряд ли я попадаю в число даже малоимущих,если учесть сколько стоит недвижимость у моря.
1)Нищий не бедный, а бедный это не тот что по помойка шарится. У каждой страны свои критерии. Например, есть страны где бедным считается тот кто не может позволить съездить раз в году в отпуск 2)Не знаю откуда приехали твои родственники, но в Киеве все чаще ведутся разговоры о Лондонском опыте по пропуску частного авто в центр за большие деньги
1) Не знаю какие критерии сейчас на Украине. Можешь записать меня в бедные - я не езжу в отпуск, у меня нет автомобиля и смартфона. Два года назад я купил себе телефон за 1300 руб. Хотя хоть сейчас, я могу пойти купить автомобиль в салоне, смартфон и отправиться в отпуск на полгода. 2) у нас в околотке не помешал бы лондонский опыт, про цент я даже не говорю.
Это совсем не так. В предложенной тобой ссылке утверждается ,что в РФ насчитывается 21 млн. официальных нищих, это каждый седьмой житель. Напомню тебе ,что нищий это человек, живущий подаянием, собирающий милостыню.А вот то ,что в РФ на 1 января 2019 зарегистрировано 43,5 млн. автомобилей это неоспоримый факт. От количества и стоимости автомобилей во дворах, у моей сестры и её мужа приехавших летом с Украины ко мне в гости , был просто стресс. Я могу сфотографировать двор моего дома. Автомобилей там полно, а нищих не видно. У меня нет автомобиля ,но навряд ли я попадаю в число даже малоимущих,если учесть сколько стоит недвижимость у моря.
1)Нищий не бедный, а бедный это не тот что по помойка шарится. У каждой страны свои критерии. Например, есть страны где бедным считается тот кто не может позволить съездить раз в году в отпуск
Критерии бедности в постсоветстких государствах в Европе/Америке сильно разнятся. В благополучной Германии 50+% живет на съемных квартирах, в РФ, при более скромных доходах 95% населения - В СОБСТВЕННЫХ. Если же оценивать благосостояние по количеству владельцев загородной земли и недвижимости (что на условном Западе или Востоке доступно только ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ)то тут Россия безусловно займет абсолютное первое место в мире. 2)Не знаю откуда приехали твои родственники, но в Киеве все чаще ведутся разговоры о Лондонском опыте по пропуску частного авто в центр за большие деньги
Эксперты посчитали количество автомобилей в России
В России по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Об этом 18 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат». По данным экспертов, больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Кроме того, в России зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля — более 7%. Также в стране насчитывается 400 тыс. автобусов — менее 1%.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего с января по октябрь был продан 1 423 449 автомобилей, что на 34 408 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.[/size] https://www.rbc.ru/business/07/11/2019/ ... 3d5bb94878
В целом за 10 месяца реализовано 70,7 тыс. легковых автомобилей, что на 5% больше чем за аналогичный период 2018 года.
По состоянию на 1 сентября 2019 года, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 448,2 млрд грн, на 1 августа этот показатель составлял 440,8 млрд грн.