shapo написав:Волгарь написав:Насчет технологий - странно, что КНР (да и США) так и не освоили в итоге с десяток технологий, которыми владеет отсталая нищая Россия.
А насчет ДЕНЕХ - доживем года до 28-го и воочию увидим, как Tresuary впервые не сможет разместить на рынке все необходимые tresuares/bills и tips, и будет вынуждено ОПЛАТИТЬ ЧАСТЬ ДОЛГА ЗА СЧЕТ эмиссии.
Вот тогда в 10 минут ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА (в реале раньше - ведь года за 2 до этого доходность облигаций поднимется до 5% годовых, и расходы на их обслуживание превзойдут триллион в год). И тогда воочию подвтердится старая истина о том, что ВЕЧНО ЖИТЬ В ДОЛГ НЕЛЬЗЯ...
1) И что это за технологии? В строительстве таких точно нет. Неужели в ВПК которые проверить не удастся?
2) А почему только доллар вас волнует, а не, например, запущенный после арабского шантажа 1974г рынок деривативов приведший к кризису 2008г?И почему только США, а не, например, Япония у которой дела ещё хуже?
Когда эта система рухнет в 2028г или ином году где будут потребляться товары из Китая или России, на внутреннем рынке или в Африке?
Технологии самой передовой отрасли - ВПК.
В ЯПОНИИ НИЧЕГО НЕ РУХНЕТ. Госдолг там вдвое больше экономки, но его обслуживание для государства стоит копейки - доходность по бумагам составляет десятые доли процента. Но самое главное, он на 4/5 принадлежит населению и корпорациям. А японцы такой народ - им скажут держать облигации, не продавая, будут держать получая 1 иену в год на 1000 вложенных. То же корейцы - в 97-ом население, чтобы помочь государству, попавшему в кризис, сдавало десятки тонн золота, как в СССР во время войны.