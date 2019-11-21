Волгарь написав:PasserBy написав: настолько распространены "серые" зарплаты, что некоторые банки даже выдают ипотеку не на основании справки о доходах из налоговой, а на основании некоей "формы", которая заверяется печатью работодателя и говорит, что такой-то гражданин получил за прошлый год (или полгода - не помню) такой-то доход.
Распространены, конечно, но значительно меньше, чем на Украине. В приведенном мною примере все встанет на свои места (доходы и расходы) если в качестве средней з/п использовать не мифические 23,5 тыс. автора статьи, а реальные 45 тыс. в месяц, которые и указывает Госкомстат в своих отчетах. Тогда 70 млн. работающих х 45 000 (средняя по стране з/п)=3,15 трлн. рублей и 600-800 млрд. доходов пенсионеров (потому что 14 500 - это ВНОВЬ НАЗНАЧЕННАЯ средняя пенсия) + покупки в кредит и дадут искомую сумму месячных расходов.
Из общения с тем же коллегой ... В центральном регионе (Курск Белгород - орёл - Воронеж ) зарплата 40 тысяч - это уже выше среднего. Хотя тех, кто получает 45 и выше хватает, но у основной массы зарплата всё-таки 35 и меньше. Хотя уже 20 - это зарплата, на которую не всякий кассир или грузчик пойдет (отдельный разговор - это бюджетники)