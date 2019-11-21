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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 566567568569
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:43

  Волгарь написав:
  PasserBy написав: настолько распространены "серые" зарплаты, что некоторые банки даже выдают ипотеку не на основании справки о доходах из налоговой, а на основании некоей "формы", которая заверяется печатью работодателя и говорит, что такой-то гражданин получил за прошлый год (или полгода - не помню) такой-то доход.

:)

Распространены, конечно, но значительно меньше, чем на Украине. В приведенном мною примере все встанет на свои места (доходы и расходы) если в качестве средней з/п использовать не мифические 23,5 тыс. автора статьи, а реальные 45 тыс. в месяц, которые и указывает Госкомстат в своих отчетах. Тогда 70 млн. работающих х 45 000 (средняя по стране з/п)=3,15 трлн. рублей и 600-800 млрд. доходов пенсионеров (потому что 14 500 - это ВНОВЬ НАЗНАЧЕННАЯ средняя пенсия) + покупки в кредит и дадут искомую сумму месячных расходов.


Из общения с тем же коллегой ... В центральном регионе (Курск Белгород - орёл - Воронеж ) зарплата 40 тысяч - это уже выше среднего. Хотя тех, кто получает 45 и выше хватает, но у основной массы зарплата всё-таки 35 и меньше. Хотя уже 20 - это зарплата, на которую не всякий кассир или грузчик пойдет (отдельный разговор - это бюджетники)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:47

  Волгарь написав:Критерии бедности в постсоветстких государствах в Европе/Америке сильно разнятся. В благополучной Германии 50+% живет на съемных квартирах, в РФ, при более скромных доходах 95% населения - В СОБСТВЕННЫХ. Если же оценивать благосостояние по количеству владельцев загородной земли и недвижимости (что на условном Западе или Востоке доступно только ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ)то тут Россия безусловно займет абсолютное первое место в мире.


Это все от лукавого плюс разная система налогообложения.
Во всем СНГ после развала СССР во всех бывших республиках гражданам разрешили бесплатно приватизировать собственные квартиры - практически единственное, что досталось им от бывшего СССР ибо остальные сладкие куски бывшей общенародной собственности через ваучерную, а потом денежную приватизацию растащили единицы.
Тоже и с землей которой многие граждане СССР в количестве 5-8 соток тоже владели рядом с своими городами проживания,хотя и юридически не в собственности.
С приближением налогообложения к европейскому или американскому владение собственной квартирой/домом/землей уже не будет так привлекательным как сейчас когда за это пока не платиться практически ничего.
Более того, для молодых собственный дом и машина уже не есть целью жизни за которую их отцы влазили в 30-летние ипотеки на всю жизнь.
Кроме того, мир становится более открытым и мобильным.
Для поиска работы все более будет востребовано перемещение и по своей стране, и за ее пределами, и недвижимый актив будет только висеть в виде пассива. Главное, это правила игры на рынке аренды жилья подробно расписанные в нормальных странах и практически отсутствующие в СНГ.
Несмотря на клятвенные уверения риэлторов недвижимость может не только подорожать,но и подешеветь что уже наблюдалось за последние 25 лет.
У молодежи сейчас другие приоритеты - образование,карьера,здоровье, путешествия. И даже критерий оценки имущественного положения сейчас другой - не спрашивай сколько я зарабатываю, спроси где я отдыхаю.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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