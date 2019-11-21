В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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PasserBy написав: настолько распространены "серые" зарплаты, что некоторые банки даже выдают ипотеку не на основании справки о доходах из налоговой, а на основании некоей "формы", которая заверяется печатью работодателя и говорит, что такой-то гражданин получил за прошлый год (или полгода - не помню) такой-то доход.
Распространены, конечно, но значительно меньше, чем на Украине. В приведенном мною примере все встанет на свои места (доходы и расходы) если в качестве средней з/п использовать не мифические 23,5 тыс. автора статьи, а реальные 45 тыс. в месяц, которые и указывает Госкомстат в своих отчетах. Тогда 70 млн. работающих х 45 000 (средняя по стране з/п)=3,15 трлн. рублей и 600-800 млрд. доходов пенсионеров (потому что 14 500 - это ВНОВЬ НАЗНАЧЕННАЯ средняя пенсия) + покупки в кредит и дадут искомую сумму месячных расходов.
Из общения с тем же коллегой ... В центральном регионе (Курск Белгород - орёл - Воронеж ) зарплата 40 тысяч - это уже выше среднего. Хотя тех, кто получает 45 и выше хватает, но у основной массы зарплата всё-таки 35 и меньше. Хотя уже 20 - это зарплата, на которую не всякий кассир или грузчик пойдет (отдельный разговор - это бюджетники)
Волгарь написав:Критерии бедности в постсоветстких государствах в Европе/Америке сильно разнятся. В благополучной Германии 50+% живет на съемных квартирах, в РФ, при более скромных доходах 95% населения - В СОБСТВЕННЫХ. Если же оценивать благосостояние по количеству владельцев загородной земли и недвижимости (что на условном Западе или Востоке доступно только ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ)то тут Россия безусловно займет абсолютное первое место в мире.
Это все от лукавого плюс разная система налогообложения. Во всем СНГ после развала СССР во всех бывших республиках гражданам разрешили бесплатно приватизировать собственные квартиры - практически единственное, что досталось им от бывшего СССР ибо остальные сладкие куски бывшей общенародной собственности через ваучерную, а потом денежную приватизацию растащили единицы. Тоже и с землей которой многие граждане СССР в количестве 5-8 соток тоже владели рядом с своими городами проживания,хотя и юридически не в собственности. С приближением налогообложения к европейскому или американскому владение собственной квартирой/домом/землей уже не будет так привлекательным как сейчас когда за это пока не платиться практически ничего. Более того, для молодых собственный дом и машина уже не есть целью жизни за которую их отцы влазили в 30-летние ипотеки на всю жизнь. Кроме того, мир становится более открытым и мобильным. Для поиска работы все более будет востребовано перемещение и по своей стране, и за ее пределами, и недвижимый актив будет только висеть в виде пассива. Главное, это правила игры на рынке аренды жилья подробно расписанные в нормальных странах и практически отсутствующие в СНГ. Несмотря на клятвенные уверения риэлторов недвижимость может не только подорожать,но и подешеветь что уже наблюдалось за последние 25 лет. У молодежи сейчас другие приоритеты - образование,карьера,здоровье, путешествия. И даже критерий оценки имущественного положения сейчас другой - не спрашивай сколько я зарабатываю, спроси где я отдыхаю.
shapo Ты считаешь свою доктрину истиной в последней инстанции,подкрепляя свою догму, филиппикой про нормальные страны. Перекати поле какое то. Нельзя отменить основные ценности для человека - дом,семья. Где ты отдыхаешь?
ceba написав:shapo Ты считаешь свою доктрину истиной в последней инстанции,подкрепляя свою догму, филиппикой про нормальные страны. Перекати поле какое то. Нельзя отменить основные ценности для человека - дом,семья. Где ты отдыхаешь?
1)У меня есть купленная 19 лет назад квартира и купленный 10 лет назад дом в селе. Семья к арендованной или собственной квартире не имеет никакого отношения и озвучивал я не свою "доктрину", а то, что сейчас вижу у нынешней молодежи. 2) Отдыхал в этом году я только в Анталье в середине мая всего 5 дней потому, что я практически не выездной - у меня рядом в своей квартире живет 90-летняя мать которую я не могу оставить надолго даже если меня прикроет жена.
shapo молодежь разная. Семья моей дочери жила в служебном коттеджном поселке,но прожив 4 года купили себе квартиру. Говорили ,что жизнь в арендованном жилье не приносит радости и счастья. Когда я им ещё с начала говорил,что не покупайте автомобиль, купите квартиру, они отвечали у нас есть где жить,нам нужна машина. Сейчас собирают деньги ,хотят купить еще одну квартиру(я их уговорил).Молодость быстро проходит и можно остаться у разбитого казенного корыта.