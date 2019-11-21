Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:47

Волгарь написав: Критерии бедности в постсоветстких государствах в Европе/Америке сильно разнятся. В благополучной Германии 50+% живет на съемных квартирах, в РФ, при более скромных доходах 95% населения - В СОБСТВЕННЫХ. Если же оценивать благосостояние по количеству владельцев загородной земли и недвижимости (что на условном Западе или Востоке доступно только ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ)то тут Россия безусловно займет абсолютное первое место в мире. Критерии бедности в постсоветстких государствах в Европе/Америке сильно разнятся. В благополучной Германии 50+% живет на съемных квартирах, в РФ, при более скромных доходах 95% населения - В СОБСТВЕННЫХ. Если же оценивать благосостояние по количеству владельцев загородной земли и недвижимости (что на условном Западе или Востоке доступно только ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ)то тут Россия безусловно займет абсолютное первое место в мире.

Это все от лукавого плюс разная система налогообложения.Во всем СНГ после развала СССР во всех бывших республиках гражданам разрешили бесплатно приватизировать собственные квартиры - практически единственное, что досталось им от бывшего СССР ибо остальные сладкие куски бывшей общенародной собственности через ваучерную, а потом денежную приватизацию растащили единицы.Тоже и с землей которой многие граждане СССР в количестве 5-8 соток тоже владели рядом с своими городами проживания,хотя и юридически не в собственности.С приближением налогообложения к европейскому или американскому владение собственной квартирой/домом/землей уже не будет так привлекательным как сейчас когда за это пока не платиться практически ничего.Более того, для молодых собственный дом и машина уже не есть целью жизни за которую их отцы влазили в 30-летние ипотеки на всю жизнь.Кроме того, мир становится более открытым и мобильным.Для поиска работы все более будет востребовано перемещение и по своей стране, и за ее пределами, и недвижимый актив будет только висеть в виде пассива. Главное, это правила игры на рынке аренды жилья подробно расписанные в нормальных странах и практически отсутствующие в СНГ.Несмотря на клятвенные уверения риэлторов недвижимость может не только подорожать,но и подешеветь что уже наблюдалось за последние 25 лет.У молодежи сейчас другие приоритеты - образование,карьера,здоровье, путешествия. И даже критерий оценки имущественного положения сейчас другой - не спрашивай сколько я зарабатываю, спроси где я отдыхаю.