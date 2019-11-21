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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:36

  Ukrainian написав:Деревня Хулхута с видео без дорог, магазинов, водопроводов и канализаций, население 500 человек https://ru.wikipedia.org/wiki/Хулхута зато в резервах 400 млрд ценных бумаг и даже вроде говорят есть золото. Деревню благоустроить денег нет, а на операции в Сирии, Украине, Грузии, странах Африки оказывается есть.
Через деревню Хулхута проходить трасса федерального значения Р216 (Калмычка) федеральная автомобильная дорога, соединяющая Ставрополь, Элисту и Астрахань. Для сохранности автомобильной магистрали на летний период вводится ограничение движения большегрузного транспорта по этой дороге, которое будет действовать при температуре окружающего воздуха выше +32 градусов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Калмычка_(автодорога)
В правительстве РФ уже принято решение и согласован план по строительству водопровода и очистных сооружений в деревне Хулхута в которой проживают 500 чел. , так же в деревне будет построен торгово-развлекательный центр и гостиница.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:48

ceba для начала хотя бы дорогу с твёрдым покрытием и магазин
500 человек это по состоянию на 2010 год; сейчас уже поди 650 минимум
Ещё можно школу, детский садик и отделение почты. Или эти люди чем то хуже москвичей ?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 24 лис, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:11

  Ukrainian написав:ceba для начала хотя бы дорогу с твёрдым покрытием и магазин
дорогу уже строят.
ceba
 
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