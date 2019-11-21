В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Ukrainian написав:Деревня Хулхута с видео без дорог, магазинов, водопроводов и канализаций, население 500 человек https://ru.wikipedia.org/wiki/Хулхута зато в резервах 400 млрд ценных бумаг и даже вроде говорят есть золото. Деревню благоустроить денег нет, а на операции в Сирии, Украине, Грузии, странах Африки оказывается есть. Через деревню Хулхута проходить трасса федерального значения Р216 (Калмычка) федеральная автомобильная дорога, соединяющая Ставрополь, Элисту и Астрахань. Для сохранности автомобильной магистрали на летний период вводится ограничение движения большегрузного транспорта по этой дороге, которое будет действовать при температуре окружающего воздуха выше +32 градусов https://ru.wikipedia.org/wiki/Калмычка_(автодорога)
В правительстве РФ уже принято решение и согласован план по строительству водопровода и очистных сооружений в деревне Хулхута в которой проживают 500 чел. , так же в деревне будет построен торгово-развлекательный центр и гостиница.
ceba для начала хотя бы дорогу с твёрдым покрытием и магазин 500 человек это по состоянию на 2010 год; сейчас уже поди 650 минимум Ещё можно школу, детский садик и отделение почты. Или эти люди чем то хуже москвичей ?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 24 лис, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД