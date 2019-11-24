дорогу уже строят.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:11
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:45
Система ТА ЖЕ, только ставки ниже.
Простите, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК ГРАЖДАНЕ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ (если только не криминальным путем). Важно, что 9/10 из них имеют собственную крышу над головой, ав таких богатых странах, как Германия или США - ТОЛЬКО ПОЛОВИНА
Если бы 5 соток - ПОЧТИ ВСЯ ЗЕМЛЯ В РФ перешла в частные руки (благодаря этому впервые за 95 лет удалось накормить страну), да и большинство теперь законно владеют не садовым домиком, а капитальным домом в деревне и участком от 15 соток до нескольких ГА.
Верно - за 4 ГА земли я плачу 2400 рублей в год сельхозналога, а за жилье - около 15 руб м2. Только в правительстве сидят не дураки, и европейские ставки (2% от кадастровой стоимости) введут не раньше, чем это позволят доходы населения). И тем не менее, в России 90%+ собственники НЕДВИЖИМОСТИ, чего нет ни в одной стране мира.
Поэтому, наверное, она и прошла к почти 100%-му охвату высшим образованием. Кстати, сейчас конкурс в колледжи (бывшие ПТУ) по многим рабочим специальностям превышает конкурс в ВУЗы.
Но изменения происходят не только в образовании, но и медицине. Тут поднялось давление. За 3 дня и сумму, эквивалентную 200 долларов, я прошел 4-х врачей, сдал анализы по 30-ти параметрам, сделал УЗИ/МРТ/сутки проходил с монитором сердца и проверил глазное дно. И все это без очередей и в удобное для себя время радиусе 2 км от дома. Не по наслышке знаю, что в странах с развитой медициной вроде Израиля/Германии/США это займет МИНИМУМ пару-тройку месяцев по страховке, а платно за эти деньги можно лишь побывать 1 раз у терапевта.
Откровенно говоря, и по среднедушевым доходам в России все совсем не так печально, как излагает какой-нибудь Явлинский, а приобретенная с щедрого стала от государства недвижимость вовсе не является компенсацией за нищету . В 19-ом среднедушевой ВВП по ППС составит около 30 тыс. долларов - уровень Польши, половина американского или 2/3 немецкого.
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