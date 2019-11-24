Додано: Пон 25 лис, 2019 11:45

Критерии бедности в постсоветстких государствах в Европе/Америке сильно разнятся. В благополучной Германии 50+% живет на съемных квартирах, в РФ, при более скромных доходах 95% населения - В СОБСТВЕННЫХ. Если же оценивать благосостояние по количеству владельцев загородной земли и недвижимости (что на условном Западе или Востоке доступно только ОЧЕНЬ СОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ)то тут Россия безусловно займет абсолютное первое место в мире.

Это все от лукавого плюс разная система налогообложения.

Во всем СНГ после развала СССР во всех бывших республиках гражданам разрешили бесплатно приватизировать собственные квартиры - практически единственное, что досталось им от бывшего СССР ибо остальные сладкие куски бывшей общенародной собственности через ваучерную, а потом денежную приватизацию растащили единицы.

Тоже и с землей которой многие граждане СССР в количестве 5-8 соток тоже владели рядом с своими городами проживания,хотя и юридически не в собственности.

С приближением налогообложения к европейскому или американскому владение собственной квартирой/домом/землей уже не будет так привлекательным как сейчас когда за это пока не платиться практически ничего.

Более того, для молодых собственный дом и машина уже не есть целью жизни за которую их отцы влазили в 30-летние ипотеки на всю жизнь.

Кроме того, мир становится более открытым и мобильным.

Для поиска работы все более будет востребовано перемещение и по своей стране, и за ее пределами, и недвижимый актив будет только висеть в виде пассива. Главное, это правила игры на рынке аренды жилья подробно расписанные в нормальных странах и практически отсутствующие в СНГ.

Несмотря на клятвенные уверения риэлторов недвижимость может не только подорожать,но и подешеветь что уже наблюдалось за последние 25 лет.

У молодежи сейчас другие приоритеты - образование,карьера,здоровье, путешествия. И даже критерий оценки имущественного положения сейчас другой - не спрашивай сколько я зарабатываю, спроси где я отдыхаю.

Система ТА ЖЕ, только ставки ниже.Простите, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК ГРАЖДАНЕ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ (если только не криминальным путем). Важно, что 9/10 из них имеют собственную крышу над головой, ав таких богатых странах, как Германия или США - ТОЛЬКО ПОЛОВИНАЕсли бы 5 соток - ПОЧТИ ВСЯ ЗЕМЛЯ В РФ перешла в частные руки (благодаря этому впервые за 95 лет удалось накормить страну), да и большинство теперь законно владеют не садовым домиком, а капитальным домом в деревне и участком от 15 соток до нескольких ГА.Верно - за 4 ГА земли я плачу 2400 рублей в год сельхозналога, а за жилье - около 15 руб м2. Только в правительстве сидят не дураки, и европейские ставки (2% от кадастровой стоимости) введут не раньше, чем это позволят доходы населения). И тем не менее, в России 90%+ собственники НЕДВИЖИМОСТИ, чего нет ни в одной стране мира.Поэтому, наверное, она и прошла к почти 100%-му охвату высшим образованием. Кстати, сейчас конкурс в колледжи (бывшие ПТУ) по многим рабочим специальностям превышает конкурс в ВУЗы.Но изменения происходят не только в образовании, но и медицине. Тут поднялось давление. За 3 дня и сумму, эквивалентную 200 долларов, я прошел 4-х врачей, сдал анализы по 30-ти параметрам, сделал УЗИ/МРТ/сутки проходил с монитором сердца и проверил глазное дно. И все это без очередей и в удобное для себя время радиусе 2 км от дома. Не по наслышке знаю, что в странах с развитой медициной вроде Израиля/Германии/США это займет МИНИМУМ пару-тройку месяцев по страховке, а платно за эти деньги можно лишь побывать 1 раз у терапевта.Откровенно говоря, и по среднедушевым доходам в России все совсем не так печально, как излагает какой-нибудь Явлинский, а приобретенная с щедрого стала от государства недвижимость вовсе не является компенсацией за нищету . В 19-ом среднедушевой ВВП по ППС составит около 30 тыс. долларов - уровень Польши, половина американского или 2/3 немецкого.