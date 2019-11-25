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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:07
Этак вам придется вытираь едва ли не каждый мой пост - только в декабре в строй вступит ТП, Сила Сибири и пойдут поезда в Крым.
Не удивлюсь, если Россия закончит мост через Лену длиной 11 км, пока в КиевРаде БУДУТ ОБСУЖДАТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ШУЛЯВСКОГО ПЕРЕХОДА!
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Волгарь
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