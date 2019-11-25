В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Этак вам придется вытираь едва ли не каждый мой пост - только в декабре в строй вступит ТП, Сила Сибири и пойдут поезда в Крым. Не удивлюсь, если Россия закончит мост через Лену длиной 11 км, пока в КиевРаде БУДУТ ОБСУЖДАТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ШУЛЯВСКОГО ПЕРЕХОДА!
Бенуа Виткин | Le Monde Как путинская Россия поборола алкоголизм
"Наиболее распространенный показатель - потребление спиртного на душу населения России - с 2003 по 2016 год снизился на 43%, в частности, благодаря еще более заметному снижению потребления крепкого алкоголя (-67%, главным образом в пользу пива и вина). В результате в 2017 году каждый россиянин старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 литра чистого алкоголя, то есть меньше, чем французы (11,7), но все же это больше среднего показателя по Европе, составляющего 9, 8 литров"
"По мнению авторов доклада, столь значительное сокращение потребления алкоголя даже способствовало увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая достигла исторического максимума в 2018 году - 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. Хотя этот гендерный разрыв остается одним из самых больших в мире, он все же резко сократился: в начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет, а для женщин 71 год", - передает издание.
https://www.inopressa.ru/article/29Nov2 ... /alco.html Предвидя возражения оппонентов, сразу скажу, что цифра потребления алкоголя включает и гипотетическое нелегальное производство и самогон. И здорово их преувеличивает, на улице сильно пьющего когда-то Горького не увидишь не только валяющегося пьяного, но очень трудно просто встретить пьяного человека или увидеть в супере покупающего водку.