Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:39

Бенуа Виткин | Le Monde



Как путинская Россия поборола алкоголизм

"По мнению авторов доклада, столь значительное сокращение потребления алкоголя даже способствовало увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая достигла исторического максимума в 2018 году - 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин . Хотя этот гендерный разрыв остается одним из самых больших в мире, он все же резко сократился: в начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет, а для женщин 71 год ", - передает издание.

Der Spiegel(Германия)Страна ограниченных возможностей для жизни

В 1959 году средняя продолжительность родившегося в США младенца составляла 69,9 года, в 2017 году — 78,6 года. Самый большой рост продолжительности жизни в стране наблюдался в семидесятые. Но уже с восьмидесятых годов рост явно замедлился. В 2011 году он остановился, с 2014 года даже слегка снизился: с 78,9 до 78,6 года.

сияющем городе на холме

Предвидя возражения оппонентов, сразу скажу, что цифра потребления алкоголя включает и гипотетическое нелегальное производство и самогон.И здорово их преувеличивает, на улице сильно пьющего когда-то Горького не увидишь не только валяющегося пьяного, но очень трудно просто встретить пьяного человека или увидеть в супере покупающего водку.[/quote]Прошу прощения за самоцицирование, но увидел интересный материал.Интересно получается. В нищей и отсталой РФ с разорванной в клочья экономикой, средняя продолжительность жизни, достигшая 72,5 лет (с учетом того, что женщин больше, чем мужчин) выросла за последние 20 лет с тогдашних 64-х на 8,5 лет, а в процветающем, стагнирует, и даже снижается?