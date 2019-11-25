В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Бенуа Виткин | Le Monde Как путинская Россия поборола алкоголизм
"Наиболее распространенный показатель - потребление спиртного на душу населения России - с 2003 по 2016 год снизился на 43%, в частности, благодаря еще более заметному снижению потребления крепкого алкоголя (-67%, главным образом в пользу пива и вина). В результате в 2017 году каждый россиянин старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 литра чистого алкоголя, то есть меньше, чем французы (11,7), но все же это больше среднего показателя по Европе, составляющего 9, 8 литров"
"По мнению авторов доклада, столь значительное сокращение потребления алкоголя даже способствовало увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая достигла исторического максимума в 2018 году - 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. Хотя этот гендерный разрыв остается одним из самых больших в мире, он все же резко сократился: в начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет, а для женщин 71 год", - передает издание.
https://www.inopressa.ru/article/29Nov2 ... /alco.html Предвидя возражения оппонентов, сразу скажу, что цифра потребления алкоголя включает и гипотетическое нелегальное производство и самогон. И здорово их преувеличивает, на улице сильно пьющего когда-то Горького не увидишь не только валяющегося пьяного, но очень трудно просто встретить пьяного человека или увидеть в супере покупающего водку.
На видео показано, как с 1960 по 2018 г менялись золотовалютные резервы стран мира, у которых было больше всего запасов. Обратите внимание, за послевоенные десятилетия выросли ЗВР Германии , уже в 1970-е Германия обогнала по ЗВР США и долгое время занимала 1 место в мире. Быстро немцы восстановились после поражения в ВМВ. В конце 1990-х на 1 место вырывается Япония, на 2 оказывается Китай. С начала 2000-х медленно, но упорно наверх карабкается Россия и к 2006 обгоняет США с Южной Кореей. После кризиса 2008 года РФ быстро выпадает из тройки, однако в последующее десятилетие остаётся в пятерке лидеров. Интересно выглядит почти десятикратный рост ЗВР Швейцарии в период 2008-18 годами. Похоже на то,что умные швейцарцы что-то подозревают.
Волгарь написав:Простите, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК ГРАЖДАНЕ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ (если только не криминальным путем). Важно, что 9/10 из них имеют собственную крышу над головой, а в таких богатых странах, как Германия или США - ТОЛЬКО ПОЛОВИНА. .... Откровенно говоря, и по среднедушевым доходам в России все совсем не так печально, как излагает какой-нибудь Явлинский, а приобретенная с щедрого стала от государства недвижимость вовсе не является компенсацией за нищету .
Еще как имеет, и именно являлась компенсацией за грабеж. В бывшем СССР обокрали граждан при переходе к "рыночной" экономике обесценив все вклады в Сбербанк в начале 1992г в десятки раз по "реформам" Гайдара и его копий в др. республиках, а в в странах бывшего Ост-блока такого грабежа не было. В той же Польше с которой Гайдар якобы содрал реформы Бальцеровича на сберкнижках было выгоднее держать деньги чем вкладывать в баксы обесценивающие злотые в конце 1989г Поэтому не только в России, а и в остальных республиках бывшего СССР прошла бесплатная приватизация жилья, а в Польше пришлось платить частично за такую приватизацию с учетом трудового стажа при коммуне про который Гайдары и не вспоминали. Да и пенсии в Польше за счет инфляции не обнулили обесценив стаж и заработки как в бывшем СССР, а проиндексировали. Далее по поводу собственности и аренды. В СНГ собственность это часто необходимость т.к. никаких законов по цивилизованной аренде нет, а налогообложение недвижимости пока минимально в отличие от нормальных стран где разница в платежах между арендованной квартирой и собственной не так и велика. Да и не является собственность жилья в СНГ,зачастую хренового качества, показателем благосостояния. Те же немцы, итальянцы,французы арендуя жилье часто обедают в кафе и ресторанах, а не готовят дома экономя, посещают концерты, ездят в отпуск и т.д.,т.е. ни в чем себе не отказывают не заморачиваясь что у них нет приобретенного в ипотеку до конца жизни жилья, а,наоборот, есть пенсионные отчисления и акции чего нет у граждан СНГ вынужденных вкладываться в бетон как в инвестиционный инструмент.
Волгарь написав:Поэтому, наверное, она и прошла к почти 100%-му охвату высшим образованием. Кстати, сейчас конкурс в колледжи (бывшие ПТУ) по многим рабочим специальностям превышает конкурс в ВУЗы.
Причины тут очень простые - все 90-е и начало 2000-х ПТУ уничтожались вместе с промышленностью, сейчас началось какое-то оживление, а кадров нет. А вузы,наоборот, деградировали в качественном отношении безгранично расширившись в количественном став из университетов академиями, а из техникумов институтами, и поэтому сейчас массово закрываются из-за отсутствия абитуриентов т.к. все поняли, что бумажки таких "вузов" под названием дипломы ничего не стоят, а знаний там не дают.
Волгарь написав:Но изменения происходят не только в образовании, но и медицине. Тут поднялось давление. За 3 дня и сумму, эквивалентную 200 долларов, я прошел 4-х врачей, сдал анализы по 30-ти параметрам, сделал УЗИ/МРТ/сутки проходил с монитором сердца и проверил глазное дно. И все это без очередей и в удобное для себя время радиусе 2 км от дома. Не по наслышке знаю, что в странах с развитой медициной вроде Израиля/Германии/США это займет МИНИМУМ пару-тройку месяцев по страховке, а платно за эти деньги можно лишь побывать 1 раз у терапевта.
Вопрос один. А зачем вы делали все эти разнообразные анализы и что они вам дали для того чтобы понять причину начинающейся гипертонии? Врач в нормальной стране имеет гораздо лучшую квалификацию, чем в СНГ, и потому на такое количество ненужных анализов просто не пошлет. А в очередях стоят по хроническим заболеваниям. При ургентном случае вас обслужат в нормальной стране на порядок лучше, поэтому и едут туда лечиться и учиться.
ceba написав:На видео показано, как с 1960 по 2018 г менялись золотовалютные резервы стран мира, у которых было больше всего запасов. Обратите внимание, за послевоенные десятилетия выросли ЗВР Германии , уже в 1970-е Германия обогнала по ЗВР США и долгое время занимала 1 место в мире. Быстро немцы восстановились после поражения в ВМВ. В конце 1990-х на 1 место вырывается Япония, на 2 оказывается Китай. С начала 2000-х медленно, но упорно наверх карабкается Россия и к 2006 обгоняет США с Южной Кореей. После кризиса 2008 года РФ быстро выпадает из тройки, однако в последующее десятилетие остаётся в пятерке лидеров. Интересно выглядит почти десятикратный рост ЗВР Швейцарии в период 2008-18 годами. Похоже на то,что умные швейцарцы что-то подозревают.
А в Норвегии и Израиле физического золота в ЗВР просто нет. Они что,глупее остальных? Золото как платежное средство при глобальной экономике уже никогда не будет платежным средством и максимум что позволит сделать - пережить возможную перезагрузку финансовой системы. Тем более цена на него тоже зависит от многих факторов. те, кто вложился в него в начале 80-х до сих пор не отбили свои вложения. Поэтому собирать золото и чахнуть над ним как царь Кащей в то время как довольно большая часть населения живет, мягко говоря не богато,не самая умная позиция. Гораздо эффективнее вкладывать в людей, технологии, промышленность.