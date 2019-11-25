Додано: Нед 01 гру, 2019 18:54

Волгарь написав: Простите, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК ГРАЖДАНЕ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ (если только не криминальным путем). Важно, что 9/10 из них имеют собственную крышу над головой, а в таких богатых странах, как Германия или США - ТОЛЬКО ПОЛОВИНА.

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Откровенно говоря, и по среднедушевым доходам в России все совсем не так печально, как излагает какой-нибудь Явлинский, а приобретенная с щедрого стала от государства недвижимость вовсе не является компенсацией за нищету . Простите, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАК ГРАЖДАНЕ СТАЛИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ (если только не криминальным путем). Важно, что 9/10 из них имеют собственную крышу над головой, а в таких богатых странах, как Германия или США - ТОЛЬКО ПОЛОВИНА.....Откровенно говоря, и по среднедушевым доходам в России все совсем не так печально, как излагает какой-нибудь Явлинский, а приобретенная с щедрого стала от государства недвижимость вовсе не является компенсацией за нищету .

Волгарь написав: Поэтому, наверное, она и прошла к почти 100%-му охвату высшим образованием. Кстати, сейчас конкурс в колледжи (бывшие ПТУ) по многим рабочим специальностям превышает конкурс в ВУЗы. Поэтому, наверное, она и прошла к почти 100%-му охвату высшим образованием. Кстати, сейчас конкурс в колледжи (бывшие ПТУ) по многим рабочим специальностям превышает конкурс в ВУЗы.

Волгарь написав: Но изменения происходят не только в образовании, но и медицине. Тут поднялось давление. За 3 дня и сумму, эквивалентную 200 долларов, я прошел 4-х врачей, сдал анализы по 30-ти параметрам, сделал УЗИ/МРТ/сутки проходил с монитором сердца и проверил глазное дно. И все это без очередей и в удобное для себя время радиусе 2 км от дома. Не по наслышке знаю, что в странах с развитой медициной вроде Израиля/Германии/США это займет МИНИМУМ пару-тройку месяцев по страховке, а платно за эти деньги можно лишь побывать 1 раз у терапевта. Но изменения происходят не только в образовании, но и медицине. Тут поднялось давление. За 3 дня и сумму, эквивалентную 200 долларов, я прошел 4-х врачей, сдал анализы по 30-ти параметрам, сделал УЗИ/МРТ/сутки проходил с монитором сердца и проверил глазное дно. И все это без очередей и в удобное для себя время радиусе 2 км от дома. Не по наслышке знаю, что в странах с развитой медициной вроде Израиля/Германии/США это займет МИНИМУМ пару-тройку месяцев по страховке, а платно за эти деньги можно лишь побывать 1 раз у терапевта.

Еще как имеет, и именно являлась компенсацией за грабеж.В бывшем СССР обокрали граждан при переходе к "рыночной" экономике обесценив все вклады в Сбербанк в начале 1992г в десятки раз по "реформам" Гайдара и его копий в др. республиках, а в в странах бывшего Ост-блока такого грабежа не было.В той же Польше с которой Гайдар якобы содрал реформы Бальцеровича на сберкнижках было выгоднее держать деньги чем вкладывать в баксы обесценивающие злотые в конце 1989г Поэтому не только в России, а и в остальных республиках бывшего СССР прошла бесплатная приватизация жилья, а в Польше пришлось платить частично за такую приватизацию с учетом трудового стажа при коммуне про который Гайдары и не вспоминали.Да и пенсии в Польше за счет инфляции не обнулили обесценив стаж и заработки как в бывшем СССР, а проиндексировали.Далее по поводу собственности и аренды.В СНГ собственность это часто необходимость т.к. никаких законов по цивилизованной аренде нет, а налогообложение недвижимости пока минимально в отличие от нормальных стран где разница в платежах между арендованной квартирой и собственной не так и велика.Да и не является собственность жилья в СНГ,зачастую хренового качества, показателем благосостояния.Те же немцы, итальянцы,французы арендуя жилье часто обедают в кафе и ресторанах, а не готовят дома экономя, посещают концерты, ездят в отпуск и т.д.,т.е. ни в чем себе не отказывают не заморачиваясь что у них нет приобретенного в ипотеку до конца жизни жилья, а,наоборот, есть пенсионные отчисления и акции чего нет у граждан СНГ вынужденных вкладываться в бетон как в инвестиционный инструмент.Причины тут очень простые - все 90-е и начало 2000-х ПТУ уничтожались вместе с промышленностью, сейчас началось какое-то оживление, а кадров нет.А вузы,наоборот, деградировали в качественном отношении безгранично расширившись в количественном став из университетов академиями, а из техникумов институтами, и поэтому сейчас массово закрываются из-за отсутствия абитуриентов т.к. все поняли, что бумажки таких "вузов" под названием дипломы ничего не стоят, а знаний там не дают.Вопрос один.А зачем вы делали все эти разнообразные анализы и что они вам дали для того чтобы понять причину начинающейся гипертонии?Врач в нормальной стране имеет гораздо лучшую квалификацию, чем в СНГ, и потому на такое количество ненужных анализов просто не пошлет.А в очередях стоят по хроническим заболеваниям. При ургентном случае вас обслужат в нормальной стране на порядок лучше, поэтому и едут туда лечиться и учиться.