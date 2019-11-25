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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:34

Еще как имеет, и именно являлась компенсацией за грабеж.
В бывшем СССР обокрали граждан при переходе к "рыночной" экономике обесценив все вклады в Сбербанк в начале 1992г в десятки раз по "реформам" Гайдара и его копий в др. республиках, а в в странах бывшего Ост-блока такого грабежа не было.
В той же Польше с которой Гайдар якобы содрал реформы Бальцеровича на сберкнижках было выгоднее держать деньги чем вкладывать в баксы обесценивающие злотые в конце 1989г Поэтому не только в России, а и в остальных республиках бывшего СССР прошла бесплатная приватизация жилья, а в Польше пришлось платить частично за такую приватизацию с учетом трудового стажа при коммуне про который Гайдары и не вспоминали.
Да и пенсии в Польше за счет инфляции не обнулили обесценив стаж и заработки как в бывшем СССР, а проиндексировали.
Далее по поводу собственности и аренды.
В СНГ собственность это часто необходимость т.к. никаких законов по цивилизованной аренде нет, а налогообложение недвижимости пока минимально в отличие от нормальных стран где разница в платежах между арендованной квартирой и собственной не так и велика.
Да и не является собственность жилья в СНГ,зачастую хренового качества, показателем благосостояния.
Те же немцы, итальянцы,французы арендуя жилье часто обедают в кафе и ресторанах, а не готовят дома экономя, посещают концерты, ездят в отпуск и т.д.,т.е. ни в чем себе не отказывают не заморачиваясь что у них нет приобретенного в ипотеку до конца жизни жилья, а,наоборот, есть пенсионные отчисления и акции чего нет у граждан СНГ вынужденных вкладываться в бетон как в инвестиционный инструмент.

Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов.
РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас?
Вопрос один.
А зачем вы делали все эти разнообразные анализы и что они вам дали для того чтобы понять причину начинающейся гипертонии?
Врач в нормальной стране имеет гораздо лучшую квалификацию, чем в СНГ, и потому на такое количество ненужных анализов просто не пошлет.
А в очередях стоят по хроническим заболеваниям. При ургентном случае вас обслужат в нормальной стране на порядок лучше, поэтому и едут туда лечиться и учиться.

Увы, проблемы с давлением у меня давно, и уже много лет я принимаю лекарства. А тут вдруг подскочило до 160/90. И пошел обследоваться. Уверяю Вас (и можете спросить у своего сына) при таком давлении в любой стране В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ удастся срочно попасть на прием к терапевту. В худшем, по совету знакомых можно будет купить лекарство БЕЗ РЕЦЕПТА за полную стоимость. А чтобы пройти все то, о чем я написал, нуже либо серьезный криз с попаданием в больницу (как мне рассказывали знакомые в Израиле, на скорой приедет парамедик, заплатить за это удовольствие придется 800 шекелей - 250 долларов, и если диагноз не подтвердится, то этих денег больничная касса не вернет). А чтобы пройти все, что я написал, ПО СТРАХОВКЕ потребуется несколько месяцев (вне очереди за свой счет - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕВРО/ДОЛЛАРОВ). Насчет квалификации - НЕ УВЕРЕН. Терапевтов, ставящих диагноз по слуху не осталось, а инструменты те же во всем мире - УЗИ/МРТ/МОНИТОР/АНАЛИЗЫ. Лекарства в России все импортные в местной фасовке. Скорее наоборот - я в удобное для себя время провел у кардиолога полчаса, в Израиле или Германии на каждого пациента по записи расходуется 10-15 минут (ТОЧНО ЗНАЮ РАССКАЗАМ БОЛЯЩИХ)
Волгарь
 
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