В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Еще как имеет, и именно являлась компенсацией за грабеж. В бывшем СССР обокрали граждан при переходе к "рыночной" экономике обесценив все вклады в Сбербанк в начале 1992г в десятки раз по "реформам" Гайдара и его копий в др. республиках, а в в странах бывшего Ост-блока такого грабежа не было. В той же Польше с которой Гайдар якобы содрал реформы Бальцеровича на сберкнижках было выгоднее держать деньги чем вкладывать в баксы обесценивающие злотые в конце 1989г Поэтому не только в России, а и в остальных республиках бывшего СССР прошла бесплатная приватизация жилья, а в Польше пришлось платить частично за такую приватизацию с учетом трудового стажа при коммуне про который Гайдары и не вспоминали. Да и пенсии в Польше за счет инфляции не обнулили обесценив стаж и заработки как в бывшем СССР, а проиндексировали. Далее по поводу собственности и аренды. В СНГ собственность это часто необходимость т.к. никаких законов по цивилизованной аренде нет, а налогообложение недвижимости пока минимально в отличие от нормальных стран где разница в платежах между арендованной квартирой и собственной не так и велика. Да и не является собственность жилья в СНГ,зачастую хренового качества, показателем благосостояния. Те же немцы, итальянцы,французы арендуя жилье часто обедают в кафе и ресторанах, а не готовят дома экономя, посещают концерты, ездят в отпуск и т.д.,т.е. ни в чем себе не отказывают не заморачиваясь что у них нет приобретенного в ипотеку до конца жизни жилья, а,наоборот, есть пенсионные отчисления и акции чего нет у граждан СНГ вынужденных вкладываться в бетон как в инвестиционный инструмент.
Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов. РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас? Вопрос один.
А зачем вы делали все эти разнообразные анализы и что они вам дали для того чтобы понять причину начинающейся гипертонии? Врач в нормальной стране имеет гораздо лучшую квалификацию, чем в СНГ, и потому на такое количество ненужных анализов просто не пошлет. А в очередях стоят по хроническим заболеваниям. При ургентном случае вас обслужат в нормальной стране на порядок лучше, поэтому и едут туда лечиться и учиться.
Увы, проблемы с давлением у меня давно, и уже много лет я принимаю лекарства. А тут вдруг подскочило до 160/90. И пошел обследоваться. Уверяю Вас (и можете спросить у своего сына) при таком давлении в любой стране В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ удастся срочно попасть на прием к терапевту. В худшем, по совету знакомых можно будет купить лекарство БЕЗ РЕЦЕПТА за полную стоимость. А чтобы пройти все то, о чем я написал, нуже либо серьезный криз с попаданием в больницу (как мне рассказывали знакомые в Израиле, на скорой приедет парамедик, заплатить за это удовольствие придется 800 шекелей - 250 долларов, и если диагноз не подтвердится, то этих денег больничная касса не вернет). А чтобы пройти все, что я написал, ПО СТРАХОВКЕ потребуется несколько месяцев (вне очереди за свой счет - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕВРО/ДОЛЛАРОВ). Насчет квалификации - НЕ УВЕРЕН. Терапевтов, ставящих диагноз по слуху не осталось, а инструменты те же во всем мире - УЗИ/МРТ/МОНИТОР/АНАЛИЗЫ. Лекарства в России все импортные в местной фасовке. Скорее наоборот - я в удобное для себя время провел у кардиолога полчаса, в Израиле или Германии на каждого пациента по записи расходуется 10-15 минут (ТОЧНО ЗНАЮ РАССКАЗАМ БОЛЯЩИХ)
Волгарь написав:Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов. РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас?
Да ладно "несколько миллионов долларов". Куда делось золото КПСС не говоря о заграничной недвижимости которая досталась России вместе с долгами и активами бывшего СССР и тоннами оружия ( правда, в Украине этого добра было тоже немеряно). Польшу действительно некорректно сравнивать с Россией ни по населению,ни по промышленному потенциалу не говоря о полезных ископаемых и площади. Для сравнения с Польшей больше Украина годится.
Увы, проблемы с давлением у меня давно, и уже много лет я принимаю лекарства. А тут вдруг подскочило до 160/90. И пошел обследоваться. Уверяю Вас (и можете спросить у своего сына) при таком давлении в любой стране В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ удастся срочно попасть на прием к терапевту. В худшем, по совету знакомых можно будет купить лекарство БЕЗ РЕЦЕПТА за полную стоимость. А чтобы пройти все то, о чем я написал, нуже либо серьезный криз с попаданием в больницу (как мне рассказывали знакомые в Израиле, на скорой приедет парамедик, заплатить за это удовольствие придется 800 шекелей - 250 долларов, и если диагноз не подтвердится, то этих денег больничная касса не вернет). А чтобы пройти все, что я написал, ПО СТРАХОВКЕ потребуется несколько месяцев (вне очереди за свой счет - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕВРО/ДОЛЛАРОВ). Насчет квалификации - НЕ УВЕРЕН. Терапевтов, ставящих диагноз по слуху не осталось, а инструменты те же во всем мире - УЗИ/МРТ/МОНИТОР/АНАЛИЗЫ. Лекарства в России все импортные в местной фасовке. Скорее наоборот - я в удобное для себя время провел у кардиолога полчаса, в Израиле или Германии на каждого пациента по записи расходуется 10-15 минут (ТОЧНО ЗНАЮ РАССКАЗАМ БОЛЯЩИХ)
1) В Израиле можете прийти сами бесплатно ногами в миюн где работает мой сын и,если это будет серьезно, вас отправят на обследование. 2) Терапевтов с хорошим слухом и раньше в земской медицине было немного, а сейчас, учитывая уровень знаний современного российского врача, точно нет. Инструменты -то одни, а вот знания и умения врачей разные. Могу упомянуть, что сын рассказывал что студент Иерусалимского университета знает больше чем киевский профессор ( московский не ушел намного дальше). В наших вузах до сих пор учат по авторским ,давно и безнадежно устаревшим учебникам, а во всем мире по новым,доступным из инета, мировым исследованиям в медицине. Да элементарно сравните время обучения в интернатуре в СНГ и у них . В СНГ 1-2 года, у них - от 4 до 6 чтобы стать полноценным врачом только по одной специальности. 3) Что такое гипертония прекрасно знаю на своем опыте без сына, т.к. лет с 15 проходил с давлением вначале 150/90, а последние пару лет 170/100, причем последнее уже не сбивалось ничем, и, что самое худшее. переставала на подъемы давления болеть голова. При этом последние лет 7 проходил обследования у ведущих кардиологов и терапевтов Киева и у их переквалифицировавшихся в нетрадиционщики коллег. И что? Все пропустили и съеденный непонятно какой инфекцией аортальный клапан, и диабет 2 типа. 3 года назад клапан заменил на протез, перестал есть сладкое с мучным и давление стало 120/80. А вам какой диагноз поставили после такого обследования если не секрет?
shapo написав: Разница между нами в том, что максимум что вы можете сказать о американской и пр. медицине это надергать с интернета такие статейки и комментарии дилетантов типа Алики Смеховой. А у меня сын работает в Израиле в которой медицинская система построена по американской системе с большим социальным уклоном и он в отличие от вас знает уровень образования и квалификации и в СНГ, и там, особенно в США где наибольшие требования к врачам и наибольшие зарплаты. С ним учились на стажировке, служили в ЦАХАЛ, но потом,проучившись в интернатуре 1-2 года по разным причинам вернулись из Израиля в Москву пару человек. Так вот они в Москве сейчас считаются супер-специалистами с зарплатами больше чем в Израиле.
Я не собираюсь спорить ,я не был в США и Израиле. Я тебе привел отзыв человека( типа знаменитости) о хваленой американской медицины, человека, который до безумия влюблен в запад и комментарии к отзыву людей, пользователей услугами этой медицины.Еще раньше я тебе приводил пример моей знакомой ,муж которой ,швейцарец по гражданству и австриец по рождению, вставлял зубы в Киеве, а не Берне или Вене, то о чем можно вести с тобой разговор. Ты пытаешься меня убедить в том,что за 1-2 года учебы в Израиле можно с нуля стать высококлассным врачом ? Напомню тебе ,что СНГ не существует и никогда в реальности не существовал.
Ну, не СНГ, а республики бывшего СССР и сейчас независимые государства. По поводу учебы в Израиле и как там "за 1-2 года становятся специалистом". Убеждать тебя в чем-либо бесполезно,но в качестве справки сообщу. Сын там находится 9 лет. Из них первый год готовился к сдаче экзамена по программе МАСА на подтверждение украинского диплома и сдал его в числе 22% сдавших выпускников украинских,российских,венгерских, итальянских и пр. вузов получивших образование не в Израиле. Дипломы врачей США, Канады, Великобритании, Австралии и,кажется, Франции признаются там тоже без такого экзамена. Затем 1 год был стажером в больнице Рамбам в Хайфе, т.е. по 3 месяца в течение года работал по 4-м специальностям. А после 1,5 лет службы в армии военным врачом 5 лет учился и работал в интернатуре и только в сентябре этого года получил диплом сдав 2 экзамена после 2 года обучения и после 4-го и написав научную работу. Учиться было тяжело т.к. знания Киевский мединститут дал скверные и он говорит, что был такой период когда решил что не потянет и пойдет в медбратья.