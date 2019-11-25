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фінансові ринки та послуги / Обговорення статей / В ООН підрахували, у скільки

обійшлися Росії анексія В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія + Додати

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на тему Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.

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#<1 ... 569570571572 Додано: Пон 02 гру, 2019 13:34 Еще как имеет, и именно являлась компенсацией за грабеж.

В бывшем СССР обокрали граждан при переходе к "рыночной" экономике обесценив все вклады в Сбербанк в начале 1992г в десятки раз по "реформам" Гайдара и его копий в др. республиках, а в в странах бывшего Ост-блока такого грабежа не было.

В той же Польше с которой Гайдар якобы содрал реформы Бальцеровича на сберкнижках было выгоднее держать деньги чем вкладывать в баксы обесценивающие злотые в конце 1989г Поэтому не только в России, а и в остальных республиках бывшего СССР прошла бесплатная приватизация жилья, а в Польше пришлось платить частично за такую приватизацию с учетом трудового стажа при коммуне про который Гайдары и не вспоминали.

Да и пенсии в Польше за счет инфляции не обнулили обесценив стаж и заработки как в бывшем СССР, а проиндексировали.

Далее по поводу собственности и аренды.

В СНГ собственность это часто необходимость т.к. никаких законов по цивилизованной аренде нет, а налогообложение недвижимости пока минимально в отличие от нормальных стран где разница в платежах между арендованной квартирой и собственной не так и велика.

Да и не является собственность жилья в СНГ,зачастую хренового качества, показателем благосостояния.

Те же немцы, итальянцы,французы арендуя жилье часто обедают в кафе и ресторанах, а не готовят дома экономя, посещают концерты, ездят в отпуск и т.д.,т.е. ни в чем себе не отказывают не заморачиваясь что у них нет приобретенного в ипотеку до конца жизни жилья, а,наоборот, есть пенсионные отчисления и акции чего нет у граждан СНГ вынужденных вкладываться в бетон как в инвестиционный инструмент.



Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов.

РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас?

Вопрос один.

А зачем вы делали все эти разнообразные анализы и что они вам дали для того чтобы понять причину начинающейся гипертонии?

Врач в нормальной стране имеет гораздо лучшую квалификацию, чем в СНГ, и потому на такое количество ненужных анализов просто не пошлет.

А в очередях стоят по хроническим заболеваниям. При ургентном случае вас обслужат в нормальной стране на порядок лучше, поэтому и едут туда лечиться и учиться.

Увы, проблемы с давлением у меня давно, и уже много лет я принимаю лекарства. А тут вдруг подскочило до 160/90. И пошел обследоваться. Уверяю Вас (и можете спросить у своего сына) при таком давлении в любой стране В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ удастся срочно попасть на прием к терапевту. В худшем, по совету знакомых можно будет купить лекарство БЕЗ РЕЦЕПТА за полную стоимость. А чтобы пройти все то, о чем я написал, нуже либо серьезный криз с попаданием в больницу (как мне рассказывали знакомые в Израиле, на скорой приедет парамедик, заплатить за это удовольствие придется 800 шекелей - 250 долларов, и если диагноз не подтвердится, то этих денег больничная касса не вернет). А чтобы пройти все, что я написал, ПО СТРАХОВКЕ потребуется несколько месяцев (вне очереди за свой счет - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕВРО/ДОЛЛАРОВ). Насчет квалификации - НЕ УВЕРЕН. Терапевтов, ставящих диагноз по слуху не осталось, а инструменты те же во всем мире - УЗИ/МРТ/МОНИТОР/АНАЛИЗЫ. Лекарства в России все импортные в местной фасовке. Скорее наоборот - я в удобное для себя время провел у кардиолога полчаса, в Израиле или Германии на каждого пациента по записи расходуется 10-15 минут (ТОЧНО ЗНАЮ РАССКАЗАМ БОЛЯЩИХ) Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов.РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас?Вопрос один.Увы, проблемы с давлением у меня давно, и уже много лет я принимаю лекарства. А тут вдруг подскочило до 160/90. И пошел обследоваться. Уверяю Вас (и можете спросить у своего сына) при таком давлении в любой стране В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ удастся срочно попасть на прием к терапевту. В худшем, по совету знакомых можно будет купить лекарство БЕЗ РЕЦЕПТА за полную стоимость. А чтобы пройти все то, о чем я написал, нуже либо серьезный криз с попаданием в больницу (как мне рассказывали знакомые в Израиле, на скорой приедет парамедик, заплатить за это удовольствие придется 800 шекелей - 250 долларов, и если диагноз не подтвердится, то этих денег больничная касса не вернет). А чтобы пройти все, что я написал, ПО СТРАХОВКЕ потребуется несколько месяцев (вне очереди за свой счет - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕВРО/ДОЛЛАРОВ). Насчет квалификации - НЕ УВЕРЕН. Терапевтов, ставящих диагноз по слуху не осталось, а инструменты те же во всем мире - УЗИ/МРТ/МОНИТОР/АНАЛИЗЫ. Лекарства в России все импортные в местной фасовке. Скорее наоборот - я в удобное для себя время провел у кардиолога полчаса, в Израиле или Германии на каждого пациента по записи расходуется 10-15 минут (ТОЧНО ЗНАЮ РАССКАЗАМ БОЛЯЩИХ) Волгарь Повідомлень: 7361 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 16:10 Волгарь написав: Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов.

РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас? Сравнивая РФ с Польшей, Вы забываете 5 маленькие детали - ей простили 50+ млрд. долларов долгов, и дали помощи от ЕС не менее 200 млрд. долларов.РФ не только не получила ни копейки от ЕС, но и взяла на себя, и ВЫПЛАТИЛА все долги бывшего СССР в размере 80+ млрд. долларов. При этом ровно 28 лет назад все международные активы молодого государства составляли ...200 метрических тонн золота и несколько миллионов долларов. Напомнить каковы они сейчас?



Да ладно "несколько миллионов долларов".

Куда делось золото КПСС не говоря о заграничной недвижимости которая досталась России вместе с долгами и активами бывшего СССР и тоннами оружия ( правда, в Украине этого добра было тоже немеряно).

Польшу действительно некорректно сравнивать с Россией ни по населению,ни по промышленному потенциалу не говоря о полезных ископаемых и площади.

Для сравнения с Польшей больше Украина годится.



Увы, проблемы с давлением у меня давно, и уже много лет я принимаю лекарства. А тут вдруг подскочило до 160/90. И пошел обследоваться. Уверяю Вас (и можете спросить у своего сына) при таком давлении в любой стране В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ удастся срочно попасть на прием к терапевту. В худшем, по совету знакомых можно будет купить лекарство БЕЗ РЕЦЕПТА за полную стоимость. А чтобы пройти все то, о чем я написал, нуже либо серьезный криз с попаданием в больницу (как мне рассказывали знакомые в Израиле, на скорой приедет парамедик, заплатить за это удовольствие придется 800 шекелей - 250 долларов, и если диагноз не подтвердится, то этих денег больничная касса не вернет). А чтобы пройти все, что я написал, ПО СТРАХОВКЕ потребуется несколько месяцев (вне очереди за свой счет - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕВРО/ДОЛЛАРОВ). Насчет квалификации - НЕ УВЕРЕН. Терапевтов, ставящих диагноз по слуху не осталось, а инструменты те же во всем мире - УЗИ/МРТ/МОНИТОР/АНАЛИЗЫ. Лекарства в России все импортные в местной фасовке. Скорее наоборот - я в удобное для себя время провел у кардиолога полчаса, в Израиле или Германии на каждого пациента по записи расходуется 10-15 минут (ТОЧНО ЗНАЮ РАССКАЗАМ БОЛЯЩИХ)



1) В Израиле можете прийти сами бесплатно ногами в миюн где работает мой сын и,если это будет серьезно, вас отправят на обследование.

2) Терапевтов с хорошим слухом и раньше в земской медицине было немного, а сейчас, учитывая уровень знаний современного российского врача, точно нет.

Инструменты -то одни, а вот знания и умения врачей разные. Могу упомянуть, что сын рассказывал что студент Иерусалимского университета знает больше чем киевский профессор ( московский не ушел намного дальше).

В наших вузах до сих пор учат по авторским ,давно и безнадежно устаревшим учебникам, а во всем мире по новым,доступным из инета, мировым исследованиям в медицине.

Да элементарно сравните время обучения в интернатуре в СНГ и у них .

В СНГ 1-2 года, у них - от 4 до 6 чтобы стать полноценным врачом только по одной специальности.

3) Что такое гипертония прекрасно знаю на своем опыте без сына, т.к. лет с 15 проходил с давлением вначале 150/90, а последние пару лет 170/100, причем последнее уже не сбивалось ничем, и, что самое худшее. переставала на подъемы давления болеть голова.

При этом последние лет 7 проходил обследования у ведущих кардиологов и терапевтов Киева и у их переквалифицировавшихся в нетрадиционщики коллег.

И что?

Все пропустили и съеденный непонятно какой инфекцией аортальный клапан, и диабет 2 типа.

3 года назад клапан заменил на протез, перестал есть сладкое с мучным и давление стало 120/80.

А вам какой диагноз поставили после такого обследования если не секрет? Да ладно "несколько миллионов долларов".Куда делось золото КПСС не говоря о заграничной недвижимости которая досталась России вместе с долгами и активами бывшего СССР и тоннами оружия ( правда, в Украине этого добра было тоже немеряно).Польшу действительно некорректно сравнивать с Россией ни по населению,ни по промышленному потенциалу не говоря о полезных ископаемых и площади.Для сравнения с Польшей больше Украина годится.1) В Израиле можете прийти сами бесплатно ногами в миюн где работает мой сын и,если это будет серьезно, вас отправят на обследование.2) Терапевтов с хорошим слухом и раньше в земской медицине было немного, а сейчас, учитывая уровень знаний современного российского врача, точно нет.Инструменты -то одни, а вот знания и умения врачей разные. Могу упомянуть, что сын рассказывал что студент Иерусалимского университета знает больше чем киевский профессор ( московский не ушел намного дальше).В наших вузах до сих пор учат по авторским ,давно и безнадежно устаревшим учебникам, а во всем мире по новым,доступным из инета, мировым исследованиям в медицине.Да элементарно сравните время обучения в интернатуре в СНГ и у них .В СНГ 1-2 года, у них - от 4 до 6 чтобы стать полноценным врачом только по одной специальности.3) Что такое гипертония прекрасно знаю на своем опыте без сына, т.к. лет с 15 проходил с давлением вначале 150/90, а последние пару лет 170/100, причем последнее уже не сбивалось ничем, и, что самое худшее. переставала на подъемы давления болеть голова.При этом последние лет 7 проходил обследования у ведущих кардиологов и терапевтов Киева и у их переквалифицировавшихся в нетрадиционщики коллег.И что?Все пропустили и съеденный непонятно какой инфекцией аортальный клапан, и диабет 2 типа.3 года назад клапан заменил на протез, перестал есть сладкое с мучным и давление стало 120/80.А вам какой диагноз поставили после такого обследования если не секрет? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 16:25 ceba написав: shapo написав:

Разница между нами в том, что максимум что вы можете сказать о американской и пр. медицине это надергать с интернета такие статейки и комментарии дилетантов типа Алики Смеховой.

А у меня сын работает в Израиле в которой медицинская система построена по американской системе с большим социальным уклоном и он в отличие от вас знает уровень образования и квалификации и в СНГ, и там, особенно в США где наибольшие требования к врачам и наибольшие зарплаты.

С ним учились на стажировке, служили в ЦАХАЛ, но потом,проучившись в интернатуре 1-2 года по разным причинам вернулись из Израиля в Москву пару человек.

Так вот они в Москве сейчас считаются супер-специалистами с зарплатами больше чем в Израиле. Разница между нами в том, что максимум что вы можете сказать о американской и пр. медицине это надергать с интернета такие статейки и комментарии дилетантов типа Алики Смеховой.А у меня сын работает в Израиле в которой медицинская система построена по американской системе с большим социальным уклоном и он в отличие от вас знает уровень образования и квалификации и в СНГ, и там, особенно в США где наибольшие требования к врачам и наибольшие зарплаты.С ним учились на стажировке, служили в ЦАХАЛ, но потом,проучившись в интернатуре 1-2 года по разным причинам вернулись из Израиля в Москву пару человек.Так вот они в Москве сейчас считаются супер-специалистами с зарплатами больше чем в Израиле.



Я не собираюсь спорить ,я не был в США и Израиле. Я тебе привел отзыв человека( типа знаменитости) о хваленой американской медицины, человека, который до безумия влюблен в запад и комментарии к отзыву людей, пользователей услугами этой медицины.Еще раньше я тебе приводил пример моей знакомой ,муж которой ,швейцарец по гражданству и австриец по рождению, вставлял зубы в Киеве, а не Берне или Вене, то о чем можно вести с тобой разговор. Ты пытаешься меня убедить в том,что за 1-2 года учебы в Израиле можно с нуля стать высококлассным врачом ? Напомню тебе ,что СНГ не существует и никогда в реальности не существовал. Я не собираюсь спорить ,я не был в США и Израиле. Я тебе привел отзыв человека( типа знаменитости) о хваленой американской медицины, человека, который до безумия влюблен в запад и комментарии к отзыву людей, пользователей услугами этой медицины.Еще раньше я тебе приводил пример моей знакомой ,муж которой ,швейцарец по гражданству и австриец по рождению, вставлял зубы в Киеве, а не Берне или Вене, то о чем можно вести с тобой разговор. Ты пытаешься меня убедить в том,что за 1-2 года учебы в Израиле можно с нуля стать высококлассным врачом ? Напомню тебе ,что СНГ не существует и никогда в реальности не существовал.



Ну, не СНГ, а республики бывшего СССР и сейчас независимые государства.

По поводу учебы в Израиле и как там "за 1-2 года становятся специалистом".

Убеждать тебя в чем-либо бесполезно,но в качестве справки сообщу.

Сын там находится 9 лет. Из них первый год готовился к сдаче экзамена по программе МАСА на подтверждение украинского диплома и сдал его в числе 22% сдавших выпускников украинских,российских,венгерских, итальянских и пр. вузов получивших образование не в Израиле.

Дипломы врачей США, Канады, Великобритании, Австралии и,кажется, Франции признаются там тоже без такого экзамена.

Затем 1 год был стажером в больнице Рамбам в Хайфе, т.е. по 3 месяца в течение года работал по 4-м специальностям.

А после 1,5 лет службы в армии военным врачом 5 лет учился и работал в интернатуре и только в сентябре этого года получил диплом сдав 2 экзамена после 2 года обучения и после 4-го и написав научную работу.

Учиться было тяжело т.к. знания Киевский мединститут дал скверные и он говорит, что был такой период когда решил что не потянет и пойдет в медбратья. Ну, не СНГ, а республики бывшего СССР и сейчас независимые государства.По поводу учебы в Израиле и как там "за 1-2 года становятся специалистом".Убеждать тебя в чем-либо бесполезно,но в качестве справки сообщу.Сын там находится 9 лет. Из них первый год готовился к сдаче экзамена по программе МАСА на подтверждение украинского диплома и сдал его в числе 22% сдавших выпускников украинских,российских,венгерских, итальянских и пр. вузов получивших образование не в Израиле.Дипломы врачей США, Канады, Великобритании, Австралии и,кажется, Франции признаются там тоже без такого экзамена.Затем 1 год был стажером в больнице Рамбам в Хайфе, т.е. по 3 месяца в течение года работал по 4-м специальностям.А после 1,5 лет службы в армии военным врачом 5 лет учился и работал в интернатуре и только в сентябре этого года получил диплом сдав 2 экзамена после 2 года обучения и после 4-го и написав научную работу.Учиться было тяжело т.к. знания Киевский мединститут дал скверные и он говорит, что был такой период когда решил что не потянет и пойдет в медбратья. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 18:45 shapo написав: ceba написав: shapo написав:

Разница между нами в том, что максимум что вы можете сказать о американской и пр. медицине это надергать с интернета такие статейки и комментарии дилетантов типа Алики Смеховой.

А у меня сын работает в Израиле в которой медицинская система построена по американской системе с большим социальным уклоном и он в отличие от вас знает уровень образования и квалификации и в СНГ, и там, особенно в США где наибольшие требования к врачам и наибольшие зарплаты.

С ним учились на стажировке, служили в ЦАХАЛ, но потом,проучившись в интернатуре 1-2 года по разным причинам вернулись из Израиля в Москву пару человек.

Так вот они в Москве сейчас считаются супер-специалистами с зарплатами больше чем в Израиле. Разница между нами в том, что максимум что вы можете сказать о американской и пр. медицине это надергать с интернета такие статейки и комментарии дилетантов типа Алики Смеховой.А у меня сын работает в Израиле в которой медицинская система построена по американской системе с большим социальным уклоном и он в отличие от вас знает уровень образования и квалификации и в СНГ, и там, особенно в США где наибольшие требования к врачам и наибольшие зарплаты.С ним учились на стажировке, служили в ЦАХАЛ, но потом,проучившись в интернатуре 1-2 года по разным причинам вернулись из Израиля в Москву пару человек.Так вот они в Москве сейчас считаются супер-специалистами с зарплатами больше чем в Израиле.



Я не собираюсь спорить ,я не был в США и Израиле. Я тебе привел отзыв человека( типа знаменитости) о хваленой американской медицины, человека, который до безумия влюблен в запад и комментарии к отзыву людей, пользователей услугами этой медицины.Еще раньше я тебе приводил пример моей знакомой ,муж которой ,швейцарец по гражданству и австриец по рождению, вставлял зубы в Киеве, а не Берне или Вене, то о чем можно вести с тобой разговор. Ты пытаешься меня убедить в том,что за 1-2 года учебы в Израиле можно с нуля стать высококлассным врачом ? Напомню тебе ,что СНГ не существует и никогда в реальности не существовал. Я не собираюсь спорить ,я не был в США и Израиле. Я тебе привел отзыв человека( типа знаменитости) о хваленой американской медицины, человека, который до безумия влюблен в запад и комментарии к отзыву людей, пользователей услугами этой медицины.Еще раньше я тебе приводил пример моей знакомой ,муж которой ,швейцарец по гражданству и австриец по рождению, вставлял зубы в Киеве, а не Берне или Вене, то о чем можно вести с тобой разговор. Ты пытаешься меня убедить в том,что за 1-2 года учебы в Израиле можно с нуля стать высококлассным врачом ? Напомню тебе ,что СНГ не существует и никогда в реальности не существовал.



Ну, не СНГ, а республики бывшего СССР и сейчас независимые государства.

По поводу учебы в Израиле и как там "за 1-2 года становятся специалистом".

Убеждать тебя в чем-либо бесполезно,но в качестве справки сообщу.

Сын там находится 9 лет. Из них первый год готовился к сдаче экзамена по программе МАСА на подтверждение украинского диплома и сдал его в числе 22% сдавших выпускников украинских,российских,венгерских, итальянских и пр. вузов получивших образование не в Израиле.

Дипломы врачей США, Канады, Великобритании, Австралии и,кажется, Франции признаются там тоже без такого экзамена.

Затем 1 год был стажером в больнице Рамбам в Хайфе, т.е. по 3 месяца в течение года работал по 4-м специальностям.

А после 1,5 лет службы в армии военным врачом 5 лет учился и работал в интернатуре и только в сентябре этого года получил диплом сдав 2 экзамена после 2 года обучения и после 4-го и написав научную работу.

Учиться было тяжело т.к. знания Киевский мединститут дал скверные и он говорит, что был такой период когда решил что не потянет и пойдет в медбратья. Ну, не СНГ, а республики бывшего СССР и сейчас независимые государства.По поводу учебы в Израиле и как там "за 1-2 года становятся специалистом".Убеждать тебя в чем-либо бесполезно,но в качестве справки сообщу.Сын там находится 9 лет. Из них первый год готовился к сдаче экзамена по программе МАСА на подтверждение украинского диплома и сдал его в числе 22% сдавших выпускников украинских,российских,венгерских, итальянских и пр. вузов получивших образование не в Израиле.Дипломы врачей США, Канады, Великобритании, Австралии и,кажется, Франции признаются там тоже без такого экзамена.Затем 1 год был стажером в больнице Рамбам в Хайфе, т.е. по 3 месяца в течение года работал по 4-м специальностям.А после 1,5 лет службы в армии военным врачом 5 лет учился и работал в интернатуре и только в сентябре этого года получил диплом сдав 2 экзамена после 2 года обучения и после 4-го и написав научную работу.Учиться было тяжело т.к. знания Киевский мединститут дал скверные и он говорит, что был такой период когда решил что не потянет и пойдет в медбратья. Не нужно меня убеждать. Из твоего рассказа получается ,что после украинского ВУЗа твой сын год готовился к сдаче экзамена на подтверждение диплома,затем работал врачом-стажером по 3 месяца по четырем специальностям и далее служил врачом в армии. Ты хочешь меня убедить ,что в украинской армии врачи менее подготовлены чем твой сын ,служащий израильской армии .Вполне возможно, но врач врачу рознь. Многое зависит от самого человека ,избравшего профессию врача и его готовности лечить , а не зарабатывать на пациентах деньги. Я признаю,что медицина пост советских стран имеет большие проблемы и в обучении специалистов, и в материально-техническом обеспечении , и в финансировании. Не нужно меня убеждать. Из твоего рассказа получается ,что после украинского ВУЗа твой сын год готовился к сдаче экзамена на подтверждение диплома,затем работал врачом-стажером по 3 месяца по четырем специальностям и далее служил врачом в армии. Ты хочешь меня убедить ,что в украинской армии врачи менее подготовлены чем твой сын ,служащий израильской армии .Вполне возможно, но врач врачу рознь. Многое зависит от самого человека ,избравшего профессию врача и его готовности лечить , а не зарабатывать на пациентах деньги. Я признаю,что медицина пост советских стран имеет большие проблемы и в обучении специалистов, и в материально-техническом обеспечении , и в финансировании. ceba Повідомлень: 3462 З нами з: 12.03.16 Подякував: 86 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 19:54 ceba написав: Не нужно меня убеждать. Из твоего рассказа получается ,что после украинского ВУЗа твой сын год готовился к сдаче экзамена на подтверждение диплома,затем работал врачом-стажером по 3 месяца по четырем специальностям и далее служил врачом в армии. Ты хочешь меня убедить ,что в украинской армии врачи менее подготовлены чем твой сын ,служащий израильской армии .Вполне возможно, но врач врачу рознь. Не нужно меня убеждать. Из твоего рассказа получается ,что после украинского ВУЗа твой сын год готовился к сдаче экзамена на подтверждение диплома,затем работал врачом-стажером по 3 месяца по четырем специальностям и далее служил врачом в армии. Ты хочешь меня убедить ,что в украинской армии врачи менее подготовлены чем твой сын ,служащий израильской армии .Вполне возможно, но врач врачу рознь.



Вообще-то после службы в боевых войсках ЦАХАЛа и участия в операции Несокрушимая скала в 2014г сын еще учился и работал 5 лет по специальности emergency medicine.

Поэтому вряд ли в украинской да и в российской армии найдется много специалистов равных ему по уровню хотя его учеба еще далеко не закончена.

В следующем году он продолжит обучение с работой по этой специальности в Австралии которая не уступает, а часто даже лучше именно в этой области чем США.





ceba написав: Многое зависит от самого человека ,избравшего профессию врача и его готовности лечить, а не зарабатывать на пациентах деньги. Я признаю,что медицина пост советских стран имеет большие проблемы и в обучении специалистов, и в материально-техническом обеспечении, и в финансировании. Многое зависит от самого человека ,избравшего профессию врача и его готовности лечить, а не зарабатывать на пациентах деньги. Я признаю,что медицина пост советских стран имеет большие проблемы и в обучении специалистов, и в материально-техническом обеспечении, и в финансировании.



Без любви к этой профессии ни за какие деньги не захочешь ковыряться в чужой крови и дерьме, видя боль, страдания и смерть.

Медицина пост-советских стран построена в принципе неправильно потому, что из-за прошедших 90-х нынешним врачам стало не выгодно выращивать себе конкурентов, т.е. учить интернов, в отличие нормальных стран где они за меньшую зарплату тянут основную, самую черную работу и старшему врачу выгодно научить интерна чтобы самому на смене меньше работать. Вообще-то после службы в боевых войсках ЦАХАЛа и участия в операции Несокрушимая скала в 2014г сын еще учился и работал 5 лет по специальности emergency medicine.Поэтому вряд ли в украинской да и в российской армии найдется много специалистов равных ему по уровню хотя его учеба еще далеко не закончена.В следующем году он продолжит обучение с работой по этой специальности в Австралии которая не уступает, а часто даже лучше именно в этой области чем США.Без любви к этой профессии ни за какие деньги не захочешь ковыряться в чужой крови и дерьме, видя боль, страдания и смерть.Медицина пост-советских стран построена в принципе неправильно потому, что из-за прошедших 90-х нынешним врачам стало не выгодно выращивать себе конкурентов, т.е. учить интернов, в отличие нормальных стран где они за меньшую зарплату тянут основную, самую черную работу и старшему врачу выгодно научить интерна чтобы самому на смене меньше работать. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 12:15 Да ладно "несколько миллионов долларов".

Куда делось золото КПСС не говоря о заграничной недвижимости которая досталась России вместе с долгами и активами бывшего СССР и тоннами оружия ( правда, в Украине этого добра было тоже немеряно).

Польшу действительно некорректно сравнивать с Россией ни по населению,ни по промышленному потенциалу не говоря о полезных ископаемых и площади.

Для сравнения с Польшей больше Украина годится.

Золотовалютные резервы страны в 1991 году: Записки Ю.В. Полетаева, В.В. Геращенко и А.П.Носко

http://gaidarfund.ru/articles/1061/

В октябре с.г. было заявлено, что официальные золотые резервы страны составляют всего около 240 т . Объявленный уровень официальных золотых резервов, являющийся одним из важнейших показателей кредитоспособности страны по мнению специалистов, не соответствует статусу великой державы и ведущей золотодобывающей страны. Сообщения о величине золотых резервов СССР вызвало недоумение среди специалистов на рынке золота, которые ранее оценивали их в 1000-3000 т. Надо отметить, что объявленный размер наших золотых резервов в 10 раз меньше монетарных резервов Франции и Швейцарии, в 5 раз — Нидерландов, в 4 раза - Бельгии и т.д. По размерам золотых запасов мы уступаем и развивающимся странам, таким как Китай, Индия, Венесуэла, Ливан.

В правительстве Гайдара я возглавлял Министерство внешних экономических связей, так что все, что было связано с внешним долгом, с Внешэкономбанком, с импортом, входило в зону моей ответственности. Но на момент моего назначения ни Гайдар, ни я ничего не знали о состоянии золотовалютных резервов. Знали, конечно, что оно плохое, но не думали, что настолько.

Первой бумагой, которую я получил в первый же день своей работы, было срочное донесение от А.П. Носко о наличии валюты. Насколько я помню, валютных резервов на тот момент оставалось около 60 миллионов долларов. Потом эта цифра падала \ до 27 миллионов. Золота тоже было совсем немного — я сейчас не помню точную цифру — но в результате его оставалось несколько десятков тонн. Для нас это было абсолютным шоком.

Потом мы попытались разыскать золото КПСС - осенью 1991 года КГБ-шники предложили нам нанять детективное агентство «Кролл». Когда мы были в командировке в Испании, мы встречались с хозяином агентства Джулом Кроллом. Заплатили ему, если я не ошибаюсь, миллион долларов, и они стали искать деньги КПСС. Искали полгода, но ничего не нашли. Они дали нам папку, с данными на некоторых наших крупных чиновников, которые создавали фирмы, зарабатывали деньги и открывали счета на Западе. Это всё были чиновники СССР — пара союзных министров (как минимум, одного я хорошо помню). Я думаю, Гайдар передал эти документы в прокуратуру, но все эти данные были мало проверенные, нужно было ещё дальше ими заниматься, а мы заниматься этим не хотели — это было совершенно не наше дело. Тем более, что найденные деньги были относительно небольшие. Поэтому, когда стал вопрос продолжать работу с «Кроллом» или нет, то мы посчитали, что дальше это делать бесполезно.

Сегодня я уверен, что деньги КПСС — это миф. \ Я курировал Внешэкономбанк и хорошо понимаю, как он работает: никаких денег КПСС там быть не могло. Когда нужно было получить какую-нибудь сумму - Генеральным секретарем ЦК КПСС либо Председателем Совета Министров СССР писалась от руки записка: «Прошу перевести такую-то сумму руководству такой-то коммунистической партии», и отправлялась руководителю ВЭБа. Суммы были 1-2 миллион долларов. Сложно представить, что так можно было провести масштабную операцию, сформировать деньги КПСС и потом куда-то их положить. В той системе власти это было абсолютно невозможно — я уверен, что этих денег нет и никогда не было.

Всего несколько цитат от непосредственных участников событий - тут, вроде, все ясно.

1) В Израиле можете прийти сами бесплатно ногами в миюн где работает мой сын и,если это будет серьезно, вас отправят на обследование.

Вы забываете, что полное название скорой - СКОРАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

Т.е. предполагает оказание скорой медицинской помощи НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, НА МЕСТЕ. Мою маму, пролежавшую не вставая 3,5 года, скорая два раза вытаскивала с того света - из клинической смерти. А если бы приехал ПАРАМЕДИК, как в Израиле?

Ну ладно, мой случай (с анализами и МРТ) частный, я живу в большом городе и человек не бедный. Но, если рассматривать ситуацию в целом. В РФ проживает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а умирает в год 1 800 тыс.+. На Украине де-факто среднегодовое наличное населении 32,3 млн., а умирает в год 590 тыс. + (ровно столько же, как в 89-ом, когда население составляло 51,6 млн.). Т.е. уровень общей смертности, который и характеризует СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНЫ, - 11,4 и 18,5 на 1000 соответственно (а 30 лет назад был 10,8 и 11,4). Т.е. за 30 лет этот показатель в РФ вырос на 6%, на Украине - на 60%. А ведь еще 15 лет назад в РФ ежегодно умирало 2,5 млн. человек, т.е. ситуация была аналогична украинской. Да что Украина - РФ неплохо выглядит даже при сопоставлении с США - детская смертность у нас ниже на четверть, материнская при родах - КРАТНО, да и общая смертность, если сравнивать этот показатель ДЛЯ БЕЛОГО НАСЕЛЕНИЯ США, практически сопоставим. Всего несколько цитат от непосредственных участников событий - тут, вроде, все ясно.Вы забываете, что полное название скорой - СКОРАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.Т.е. предполагает оказание скорой медицинской помощи НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, НА МЕСТЕ. Мою маму, пролежавшую не вставая 3,5 года, скорая два раза вытаскивала с того света - из клинической смерти. А если бы приехал ПАРАМЕДИК, как в Израиле?Ну ладно, мой случай (с анализами и МРТ) частный, я живу в большом городе и человек не бедный. Но, если рассматривать ситуацию в целом. В РФ проживает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а умирает в год 1 800 тыс.+. На Украине де-факто среднегодовое наличное населении 32,3 млн., а умирает в год 590 тыс. + (ровно столько же, как в 89-ом, когда население составляло 51,6 млн.). Т.е. уровень общей смертности, который и характеризует СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНЫ, - 11,4 и 18,5 на 1000 соответственно (а 30 лет назад был 10,8 и 11,4). Т.е. за 30 лет этот показатель в РФ вырос на 6%, на Украине - на 60%. А ведь еще 15 лет назад в РФ ежегодно умирало 2,5 млн. человек, т.е. ситуация была аналогична украинской. Да что Украина - РФ неплохо выглядит даже при сопоставлении с США - детская смертность у нас ниже на четверть, материнская при родах - КРАТНО, да и общая смертность, если сравнивать этот показатель ДЛЯ БЕЛОГО НАСЕЛЕНИЯ США, практически сопоставим. Волгарь Повідомлень: 7361 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 13:23 Потом мы попытались разыскать золото КПСС - осенью 1991 года КГБ-шники предложили нам нанять детективное агентство «Кролл». Когда мы были в командировке в Испании, мы встречались с хозяином агентства Джулом Кроллом. Заплатили ему, если я не ошибаюсь, миллион долларов, и они стали искать деньги КПСС. Искали полгода, но ничего не нашли. Они дали нам папку, с данными на некоторых наших крупных чиновников, которые создавали фирмы, зарабатывали деньги и открывали счета на Западе. Это всё были чиновники СССР — пара союзных министров (как минимум, одного я хорошо помню). Я думаю, Гайдар передал эти документы в прокуратуру, но все эти данные были мало проверенные, нужно было ещё дальше ими заниматься, а мы заниматься этим не хотели — это было совершенно не наше дело. Тем более, что найденные деньги были относительно небольшие. Поэтому, когда стал вопрос продолжать работу с «Кроллом» или нет, то мы посчитали, что дальше это делать бесполезно.



Это агентство недавно искало деньги Привата, а потом писало отчет о проделанной работе на бланках НБУ.

Так что этим "рассказам" не верю исходя из элементарной логики. СССР финансировал кучу "революционно-террористических" движений, скупал пачками журналистов вместе с их газетами (тем, что Путин пользуется до сих пор) и ,оказывается, никаких других каналов кроме ВЭБ для перевода валюты не было.

То-то бывшие гэбисты даже до Путина стали вполне процветающими капиталистами. Видимо, от того, что честно трудились за одну зарплату ранее.



Вы забываете, что полное название скорой - СКОРАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

Т.е. предполагает оказание скорой медицинской помощи НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, НА МЕСТЕ. Мою маму, пролежавшую не вставая 3,5 года, скорая два раза вытаскивала с того света - из клинической смерти. А если бы приехал ПАРАМЕДИК, как в Израиле?





И что делала эта скорая на месте если не секрет?

Вы и вправду искренне убеждены, что врач с фельдшером и экстренным набором в 2-х чемоданчиках поднявшиеся в лифте или по лестнице в квартиру окажет больному такую же помощь как в стационарных условиях больницы?

Надеюсь, этим поделитесь т.к. поставленный вам диагноз и назначенное лечение после многочисленных анализов вы так и не озвучили.

Россия,конечно, как всегда впереди планеты всей.

Что там до нее каким-то Израилям и США где любой полицейский может оказать первую помощь.

Да и вертолетов для доставки пациентов у них нет с площадками на верху больницы.









Ну ладно, мой случай (с анализами и МРТ) частный, я живу в большом городе и человек не бедный. Но, если рассматривать ситуацию в целом. В РФ проживает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а умирает в год 1 800 тыс.+. На Украине де-факто среднегодовое наличное населении 32,3 млн., а умирает в год 590 тыс. + (ровно столько же, как в 89-ом, когда население составляло 51,6 млн.). Т.е. уровень общей смертности, который и характеризует СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНЫ, - 11,4 и 18,5 на 1000 соответственно (а 30 лет назад был 10,8 и 11,4). Т.е. за 30 лет этот показатель в РФ вырос на 6%, на Украине - на 60%. А ведь еще 15 лет назад в РФ ежегодно умирало 2,5 млн. человек, т.е. ситуация была аналогична украинской. Да что Украина - РФ неплохо выглядит даже при сопоставлении с США - детская смертность у нас ниже на четверть, материнская при родах - КРАТНО, да и общая смертность, если сравнивать этот показатель ДЛЯ БЕЛОГО НАСЕЛЕНИЯ США, практически сопоставим.



Опять вы играете с цифрами. Большая смертность в Украине чем в России вовсе не говорит о ее лучшем уровне медицины.

Украина - старая страна с 13 млн пенсионеров, т.е. более трети населения. У вас их 60 млн или все-таки поменьше?

Про США и ее детскую и материнскую смертность при родах - без комментариев, т.к. вы скромно забыли указать в какой клоаке набиралась эта статистика и были ли роженицы с передозом,генетическими отклонениями и пр. прелестями. Это агентство недавно искало деньги Привата, а потом писало отчет о проделанной работе на бланках НБУ.Так что этим "рассказам" не верю исходя из элементарной логики. СССР финансировал кучу "революционно-террористических" движений, скупал пачками журналистов вместе с их газетами (тем, что Путин пользуется до сих пор) и ,оказывается, никаких других каналов кроме ВЭБ для перевода валюты не было.То-то бывшие гэбисты даже до Путина стали вполне процветающими капиталистами. Видимо, от того, что честно трудились за одну зарплату ранее.И что делала эта скорая на месте если не секрет?Вы и вправду искренне убеждены, что врач с фельдшером и экстренным набором в 2-х чемоданчиках поднявшиеся в лифте или по лестнице в квартиру окажет больному такую же помощь как в стационарных условиях больницы?Надеюсь, этим поделитесь т.к. поставленный вам диагноз и назначенное лечение после многочисленных анализов вы так и не озвучили.Россия,конечно, как всегда впереди планеты всей.Что там до нее каким-то Израилям и США где любой полицейский может оказать первую помощь.Да и вертолетов для доставки пациентов у них нет с площадками на верху больницы.Опять вы играете с цифрами. Большая смертность в Украине чем в России вовсе не говорит о ее лучшем уровне медицины.Украина - старая страна с 13 млн пенсионеров, т.е. более трети населения. У вас их 60 млн или все-таки поменьше?Про США и ее детскую и материнскую смертность при родах - без комментариев, т.к. вы скромно забыли указать в какой клоаке набиралась эта статистика и были ли роженицы с передозом,генетическими отклонениями и пр. прелестями. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 569570571572 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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