Додано: Вів 03 гру, 2019 12:15

Да ладно "несколько миллионов долларов".

Куда делось золото КПСС не говоря о заграничной недвижимости которая досталась России вместе с долгами и активами бывшего СССР и тоннами оружия ( правда, в Украине этого добра было тоже немеряно).

Польшу действительно некорректно сравнивать с Россией ни по населению,ни по промышленному потенциалу не говоря о полезных ископаемых и площади.

Для сравнения с Польшей больше Украина годится.

Золотовалютные резервы страны в 1991 году: Записки Ю.В. Полетаева, В.В. Геращенко и А.П.Носко

В октябре с.г. было заявлено, что официальные золотые резервы страны составляют всего около 240 т . Объявленный уровень официальных золотых резервов, являющийся одним из важнейших показателей кредитоспособности страны по мнению специалистов, не соответствует статусу великой державы и ведущей золотодобывающей страны. Сообщения о величине золотых резервов СССР вызвало недоумение среди специалистов на рынке золота, которые ранее оценивали их в 1000-3000 т. Надо отметить, что объявленный размер наших золотых резервов в 10 раз меньше монетарных резервов Франции и Швейцарии, в 5 раз — Нидерландов, в 4 раза - Бельгии и т.д. По размерам золотых запасов мы уступаем и развивающимся странам, таким как Китай, Индия, Венесуэла, Ливан.

В правительстве Гайдара я возглавлял Министерство внешних экономических связей, так что все, что было связано с внешним долгом, с Внешэкономбанком, с импортом, входило в зону моей ответственности. Но на момент моего назначения ни Гайдар, ни я ничего не знали о состоянии золотовалютных резервов. Знали, конечно, что оно плохое, но не думали, что настолько.

Первой бумагой, которую я получил в первый же день своей работы, было срочное донесение от А.П. Носко о наличии валюты. Насколько я помню, валютных резервов на тот момент оставалось около 60 миллионов долларов. Потом эта цифра падала \ до 27 миллионов. Золота тоже было совсем немного — я сейчас не помню точную цифру — но в результате его оставалось несколько десятков тонн. Для нас это было абсолютным шоком.

Потом мы попытались разыскать золото КПСС - осенью 1991 года КГБ-шники предложили нам нанять детективное агентство «Кролл». Когда мы были в командировке в Испании, мы встречались с хозяином агентства Джулом Кроллом. Заплатили ему, если я не ошибаюсь, миллион долларов, и они стали искать деньги КПСС. Искали полгода, но ничего не нашли. Они дали нам папку, с данными на некоторых наших крупных чиновников, которые создавали фирмы, зарабатывали деньги и открывали счета на Западе. Это всё были чиновники СССР — пара союзных министров (как минимум, одного я хорошо помню). Я думаю, Гайдар передал эти документы в прокуратуру, но все эти данные были мало проверенные, нужно было ещё дальше ими заниматься, а мы заниматься этим не хотели — это было совершенно не наше дело. Тем более, что найденные деньги были относительно небольшие. Поэтому, когда стал вопрос продолжать работу с «Кроллом» или нет, то мы посчитали, что дальше это делать бесполезно.

Сегодня я уверен, что деньги КПСС — это миф. \ Я курировал Внешэкономбанк и хорошо понимаю, как он работает: никаких денег КПСС там быть не могло. Когда нужно было получить какую-нибудь сумму - Генеральным секретарем ЦК КПСС либо Председателем Совета Министров СССР писалась от руки записка: «Прошу перевести такую-то сумму руководству такой-то коммунистической партии», и отправлялась руководителю ВЭБа. Суммы были 1-2 миллион долларов. Сложно представить, что так можно было провести масштабную операцию, сформировать деньги КПСС и потом куда-то их положить. В той системе власти это было абсолютно невозможно — я уверен, что этих денег нет и никогда не было.

1) В Израиле можете прийти сами бесплатно ногами в миюн где работает мой сын и,если это будет серьезно, вас отправят на обследование.

Всего несколько цитат от непосредственных участников событий - тут, вроде, все ясно.Вы забываете, что полное название скорой - СКОРАЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.Т.е. предполагает оказание скорой медицинской помощи НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, НА МЕСТЕ. Мою маму, пролежавшую не вставая 3,5 года, скорая два раза вытаскивала с того света - из клинической смерти. А если бы приехал ПАРАМЕДИК, как в Израиле?Ну ладно, мой случай (с анализами и МРТ) частный, я живу в большом городе и человек не бедный. Но, если рассматривать ситуацию в целом. В РФ проживает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а умирает в год 1 800 тыс.+. На Украине де-факто среднегодовое наличное населении 32,3 млн., а умирает в год 590 тыс. + (ровно столько же, как в 89-ом, когда население составляло 51,6 млн.). Т.е. уровень общей смертности, который и характеризует СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНЫ, - 11,4 и 18,5 на 1000 соответственно (а 30 лет назад был 10,8 и 11,4). Т.е. за 30 лет этот показатель в РФ вырос на 6%, на Украине - на 60%. А ведь еще 15 лет назад в РФ ежегодно умирало 2,5 млн. человек, т.е. ситуация была аналогична украинской. Да что Украина - РФ неплохо выглядит даже при сопоставлении с США - детская смертность у нас ниже на четверть, материнская при родах - КРАТНО, да и общая смертность, если сравнивать этот показатель ДЛЯ БЕЛОГО НАСЕЛЕНИЯ США, практически сопоставим.