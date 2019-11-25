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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 07:40

  Ukrainian написав:
  ceba написав:Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили договор на транзит нефти. Подписанный документ продлевает договор о транспортировке нефти по территории Украины на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Хз зачем
Пусть обходный строят опыт у Кацов вроде есть :lol:
Похоже на зраду.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 07:56

  ceba написав:
  Ukrainian написав:
  ceba написав:Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили договор на транзит нефти. Подписанный документ продлевает договор о транспортировке нефти по территории Украины на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Хз зачем
Пусть обходный строят опыт у Кацов вроде есть :lol:
Похоже на зраду.

"похоже" :mrgreen: т.е., более, чем явно, шо ты, казачок, на зряплате тут пашешь. :mrgreen:
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  #<1 ... 570571572573
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