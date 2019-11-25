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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 07:40
Ukrainian написав: ceba написав:
Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили договор на транзит нефти. Подписанный документ продлевает договор о транспортировке нефти по территории Украины на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.
Хз зачем
Пусть обходный строят опыт у Кацов вроде есть
Похоже на зраду.
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ceba
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Додано: Сер 04 гру, 2019 07:56
ceba написав: Ukrainian написав: ceba написав:
Украинская компания "Укртранснафта" и российская "Транснефть" заключили договор на транзит нефти. Подписанный документ продлевает договор о транспортировке нефти по территории Украины на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.
Хз зачем
Пусть обходный строят опыт у Кацов вроде есть
Похоже на зраду.
"похоже"
т.е., более, чем явно, шо ты, казачок, на зряплате тут пашешь.
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19yuriy91
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:27
Пост, конечно, потерли, но интерес он вызвал. Ну-ну, продолжайте - вытирание постов никак не помешает снова занять России ведущее положение в мире.
Только 40 лет назад ей неудобно было повернуться к миру задом - сразу становилась видно, что советская задница (пардон), голая. А теперь нормально - и задница прикрыта (и вовсе не ракетами, как во времена СССР, а деньгами), и можно вполне послать всех подальше.
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Волгарь
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:34
Волгарь написав:
Пост, конечно, потерли, но интерес он вызвал. Ну-ну, продолжайте - вытирание постов никак не помешает снова занять России ведущее положение в мире.
Только 40 лет назад ей неудобно было повернуться к миру задом - сразу становилась видно, что советская задница (пардон), голая. А теперь нормально - и задница прикрыта (и вовсе не ракетами, как во времена СССР, а деньгами), и можно вполне послать всех подальше.
вытирание постов никак не помешает снова занять России ведущее положение в мире.
не такого слышал, шоб страны-колониии, раздающие свои территории (китаю), занимали ведущее положение в мире
явный перебор у пропаг.андонов
.
истерика?
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19yuriy91
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