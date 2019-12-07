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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  sequence написав:в открытых источниках не могу найти?
В гугле забанили?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:24

  Подолянин написав:
  sequence написав:в открытых источниках не могу найти?
В гугле забанили?

не забанили. Не могу найти открытых данных.
Есть что-то такое,
http://www.seafarersjournal.com/marine- ... a-ukraina/
, но вам такое лучше не читать - в неватных мечтах патриотов все цветет и пахнет.
Хотите поумничать - попробуйте сами
Потом будете рассказывать хоть про украинские ледоколы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:50

sequence, правда не забанили? Продолжайте вести наблюдение (С)

Повторяю для своры украинофобов: есть раздел "Галузі економіки" - создаете там тему и обсираете Украину сколько хотите. Ну или на севфоруме - потому что ТАМ ваше место :?
А здесь это оффтопик :wink:
Подолянин
 
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  #<1 ... 572573574575
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