В гугле забанили?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:24
не забанили. Не могу найти открытых данных.
Есть что-то такое,
, но вам такое лучше не читать - в неватных мечтах патриотов все цветет и пахнет.
Хотите поумничать - попробуйте сами
Потом будете рассказывать хоть про украинские ледоколы
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:50
sequence, правда не забанили? Продолжайте вести наблюдение (С)
Повторяю для своры украинофобов: есть раздел "Галузі економіки" - создаете там тему и обсираете Украину сколько хотите. Ну или на севфоруме - потому что ТАМ ваше место
А здесь это оффтопик
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