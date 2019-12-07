Додано: Чет 12 гру, 2019 09:34

Подолянин написав: .. обсираете Украину сколько хотите. .. .. обсираете Украину сколько хотите. ..

Чувак, я живу в самой что ни на есть столице страны Украина, и ничего обгаживать здесь и не только не собираюсь - ни свой двор, ни форум. Также я не занимаюсь, как некоторые, поисками в грязном соседском белье.Мне любопытна только объективная подача макроинформации, с чем у вас существенные затруднения. Возможно, из-за скудоумия, но это не точно.Сам топик себя давно исчерпал - в ООН уже давно не занимаются бестолковыми подсчетами, ибо к минусам от санкций придется плюсовать определенные заметные успехи импортозамещения у русских. Такие, что мы у них уже импортируем некоторые овощи, не правда? Жытницо Еуропы, ога.Я искренне пытаюсь найти хоть какие то плюсы в экономике постмайданной Родины, и у меня с этим определенные трудности. Может, напряжете интеллект и приведете?