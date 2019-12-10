В гугле забанили?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:24
не забанили. Не могу найти открытых данных.
Есть что-то такое,
, но вам такое лучше не читать - в неватных мечтах патриотов все цветет и пахнет.
Хотите поумничать - попробуйте сами
Потом будете рассказывать хоть про украинские ледоколы
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:50
sequence, правда не забанили? Продолжайте вести наблюдение (С)
Повторяю для своры украинофобов: есть раздел "Галузі економіки" - создаете там тему и обсираете Украину сколько хотите. Ну или на севфоруме - потому что ТАМ ваше место
А здесь это оффтопик
Додано: Чет 12 гру, 2019 09:34
Чувак, я живу в самой что ни на есть столице страны Украина, и ничего обгаживать здесь и не только не собираюсь - ни свой двор, ни форум. Также я не занимаюсь, как некоторые, поисками в грязном соседском белье.
Мне любопытна только объективная подача макроинформации, с чем у вас существенные затруднения. Возможно, из-за скудоумия, но это не точно.
Сам топик себя давно исчерпал - в ООН уже давно не занимаются бестолковыми подсчетами, ибо к минусам от санкций придется плюсовать определенные заметные успехи импортозамещения у русских. Такие, что мы у них уже импортируем некоторые овощи, не правда? Жытницо Еуропы, ога.
Я искренне пытаюсь найти хоть какие то плюсы в экономике постмайданной Родины, и у меня с этим определенные трудности. Может, напряжете интеллект и приведете?
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:27
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Росстат проанализировал изменения в рационе населения за пять лет: единственным продуктом, который с 2013 года стали потреблять существенно больше, оказались яйца. Рыбу, мясо, хлеб, овощи и фрукты стали есть меньше
На фоне падения потребления основных продовольственных групп зафиксировано резко возросшее потребление яиц. С 2013 года женщины стали есть их на 29% больше — в прошлом году россиянка съела в среднем 220 штук. У мужчин потребление выросло на 22%, до 364 яиц в 2018 году. На то, что в России употребляют слишком много яиц, указывали аналитики Sberbank Investment Research: по их данным, в год россиянин ест на 20 яиц больше нормы. Средний житель России, по их оценкам, съедает 280 яиц в год, что больше, чем в США или Евросоюзе.
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:39
Комитет по иностранным делам Сената США в среду одобрил ряд законопроектов, ужесточающих санкции в отношении России.
Речь, в частности, идёт о санкциях против рынка госдолга, строительства трубопроводов, а также возможном признании России страной-спонсором терроризма в связи с поддержкой ею вооружённых сепаратистов на востоке Украины.
Международный комитет Сената США, в частности, одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, нужно ли признавать Россию спонсором терроризма. Сейчас в список таких стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Санкции предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничивают работу банков с партнерами из других стран.
Пока законопроект
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:57
Ну прямо не знаю.
Тут у нас есть зРадио который щирый украинец. Но постит и московских ай-пишников )) Есть провальная шайка ботов волгарь из Ольгино. Тоже переживающих за "объективная подачу". Вы почему-то на одной волне с ними... * И только там где речь про провалы смехдержавы россия с переводом стрелок на Украину но не на США или Китай. Примитивно.
См. (*) И флаг в руки. "Галузі економіки" ждут!
Правда и ЯТ и многое другое. Война у нас гибридная. И наживается на ней лично Порох. Причем давно!
Может, напряжете интеллект и перейдете на севфорум? Там таких искателей уйма. Будете дома и как дома.
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