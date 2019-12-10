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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  sequence написав:в открытых источниках не могу найти?
В гугле забанили?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:24

  Подолянин написав:
  sequence написав:в открытых источниках не могу найти?
В гугле забанили?

не забанили. Не могу найти открытых данных.
Есть что-то такое,
http://www.seafarersjournal.com/marine- ... a-ukraina/
, но вам такое лучше не читать - в неватных мечтах патриотов все цветет и пахнет.
Хотите поумничать - попробуйте сами
Потом будете рассказывать хоть про украинские ледоколы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:50

sequence, правда не забанили? Продолжайте вести наблюдение (С)

Повторяю для своры украинофобов: есть раздел "Галузі економіки" - создаете там тему и обсираете Украину сколько хотите. Ну или на севфоруме - потому что ТАМ ваше место :?
А здесь это оффтопик :wink:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:34

  Подолянин написав:.. обсираете Украину сколько хотите. ..

Чувак, я живу в самой что ни на есть столице страны Украина, и ничего обгаживать здесь и не только не собираюсь - ни свой двор, ни форум. Также я не занимаюсь, как некоторые, поисками в грязном соседском белье.
Мне любопытна только объективная подача макроинформации, с чем у вас существенные затруднения. Возможно, из-за скудоумия, но это не точно.
Сам топик себя давно исчерпал - в ООН уже давно не занимаются бестолковыми подсчетами, ибо к минусам от санкций придется плюсовать определенные заметные успехи импортозамещения у русских. Такие, что мы у них уже импортируем некоторые овощи, не правда? Жытницо Еуропы, ога.
Я искренне пытаюсь найти хоть какие то плюсы в экономике постмайданной Родины, и у меня с этим определенные трудности. Может, напряжете интеллект и приведете?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:27

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Росстат проанализировал изменения в рационе населения за пять лет: единственным продуктом, который с 2013 года стали потреблять существенно больше, оказались яйца. Рыбу, мясо, хлеб, овощи и фрукты стали есть меньше

На фоне падения потребления основных продовольственных групп зафиксировано резко возросшее потребление яиц. С 2013 года женщины стали есть их на 29% больше — в прошлом году россиянка съела в среднем 220 штук. У мужчин потребление выросло на 22%, до 364 яиц в 2018 году. На то, что в России употребляют слишком много яиц, указывали аналитики Sberbank Investment Research: по их данным, в год россиянин ест на 20 яиц больше нормы. Средний житель России, по их оценкам, съедает 280 яиц в год, что больше, чем в США или Евросоюзе.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/12/12/2019/ ... 3767cfa0d4
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:39

Комитет по иностранным делам Сената США в среду одобрил ряд законопроектов, ужесточающих санкции в отношении России.

Речь, в частности, идёт о санкциях против рынка госдолга, строительства трубопроводов, а также возможном признании России страной-спонсором терроризма в связи с поддержкой ею вооружённых сепаратистов на востоке Украины.
Международный комитет Сената США, в частности, одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, нужно ли признавать Россию спонсором терроризма. Сейчас в список таких стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Санкции предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничивают работу банков с партнерами из других стран.
https://www.svoboda.org/a/30320671.html

Пока законопроект
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:57

  sequence написав:
  Подолянин написав:.. обсираете Украину сколько хотите. ..

Чувак, я живу в самой что ни на есть столице страны Украина, и ничего обгаживать здесь и не только не собираюсь - ни свой двор, ни форум. Также я не занимаюсь, как некоторые, поисками в грязном соседском белье.
Мне любопытна только объективная подача макроинформации
Ну прямо не знаю. :roll:
Тут у нас есть зРадио который щирый украинец. Но постит и московских ай-пишников )) Есть провальная шайка ботов волгарь из Ольгино. Тоже переживающих за "объективная подачу". Вы почему-то на одной волне с ними... * И только там где речь про провалы смехдержавы россия с переводом стрелок на Украину но не на США или Китай. Примитивно.
  sequence написав:Сам топик себя давно исчерпал - в ООН уже давно не занимаются бестолковыми подсчетами, ибо к минусам от санкций придется плюсовать определенные заметные успехи импортозамещения у русских.
См. (*) И флаг в руки. "Галузі економіки" ждут!
  sequence написав:Такие, что мы у них уже импортируем некоторые овощи, не правда? Жытницо Еуропы, ога.
Правда и ЯТ и многое другое. Война у нас гибридная. И наживается на ней лично Порох. Причем давно!
  sequence написав:Я искренне пытаюсь найти хоть какие то плюсы в экономике постмайданной Родины, и у меня с этим определенные трудности.
Может, напряжете интеллект и перейдете на севфорум? Там таких искателей уйма. Будете дома и как дома.
Подолянин
 
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