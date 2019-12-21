Волгарь с России пишет на укр форуме с позитивом о своей стране (хотя какой там позитив но человек старается).
Ты с Украины; пишешь на укр форуме; норовишь на свою страну побольше фекалий бросить. Как в зеркало с утра смотришь?
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Додано: Вів 17 гру, 2019 15:42
Волгарь с России пишет на укр форуме с позитивом о своей стране (хотя какой там позитив но человек старается).
Ты с Украины; пишешь на укр форуме; норовишь на свою страну побольше фекалий бросить. Как в зеркало с утра смотришь?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 17 гру, 2019 16:14
не, не бросаю - нет времени. Раздражает деградация всего высоко и не очень технологичного в меня в стране. Из-за этого беспокоит судьба страны и будущее детей. Возможно, вы подумали, что сам ничего не делаю, а только набрасываю - но нет, у меня одно из самых технологично оснащенных и продвинутых в своей сфере производственно-торговое предприятие, известное в том числе и за пределами. Русских я не поддерживаю, но и не набрасываю, зная, что общая история претерпела немало поворотов.
А вы чего так распереживались за судьбу брошенной Родины? - ведь, насколько я помню, вы пишете из-за пределов? Переживали бы за судьбу канадщины или чего там?
Додано: Чет 19 гру, 2019 09:35
вот реальная картина демографии и пр. в расее от действительно ЭКСПЕРТА, в отличии от проплаченных писак
кремлеботам слушать, молчать и не писать всякую ересь
Додано: Чет 19 гру, 2019 16:18
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
13.12.2019 548,7
26.09.2008 563,6
ЗВР РФ сейчас - самые большие в истории страны за исключением небольшого периода с 20/6 по 26/9 2008-го года. В сущности, размер ЗВР - важнейший показатель, наглядно показывающий КАК ИМЕННО влияют санкции на экономику страны.
Додано: Чет 19 гру, 2019 16:55
Додано: Чет 19 гру, 2019 21:52
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:29
Уже писал по этому поводу - резервы за счет инфляции подешевели на столько же, на сколько подешевели и долги. При этом резко улучшилось качество резервов - теперь они на 1/5 они состоят не из банкнот или кредитных билетов, а физического золота, покрывающего собственные кредитные билеты на 60+ копеек за рубль.
Додано: Пон 23 гру, 2019 13:27
Путин отправился из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста
А уже завтра, по мосту, КОТОРОГО НЕТ И КОТОРЫЙ ВОТ ВОТ РУХНЕТ, в Крым придет первый пассажирский поезд, а всего в 20-ом - дополнительно 2-2,5 млн. туристов.
В общем история с Крымом и украинскими санкциями почти зеркально напоминает итоги международных санкций против РФ. И если в результате первых реальная экономика РФ выросла на 15%, внешний долг сократился на 1/3, а ЗВР выросли на 1/8, то со вторыми ситуация еще показательней. Энергодефицитный Крым в их результате стал энергоизбыточным, лишенный воды из СКК собрал в этом году 1,4 млн. т зерна, и вот ЗАВТРА в отрезанный блокадой от материка остров ПРИДЕТ ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД. Видимо все-таки правы те, кто говорит, что ИСТОРИЯ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ. Кроме того, что пережившие все это (блекауты и блокады) крымчане наверняка растеряли в их результате последние симпатии к Украине - просто потому, ЧТО СВОИХ НЕ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ СВЕТА/ВОДЫ И ДОРОГИ!
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:34
Якщо ворог на протязі 5 років переживає( і постійно сам собі нагадує) те що ми зробили - значить ми все зробили правильно.
А все тому , що ті ресурси які він витратив і витрачає на міст-воду-електрику - зменшують його можливості по збільшенню витрат на проведення бойових дій в ОРДЛО...
Нагадаю - СРСР з Афганістану пішов не тому що воювати не міг - він пішов тому що вже не стало чим воювати і чим годувати своє населення ,а після того як війська вивів,поразку не признав - але при цьому зник з політичної карти світу.
Те саме очікує й росію... вона помре як політичне утворення на піку своєї телевізійної слави.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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