Додано: Пон 23 гру, 2019 13:27

Путин отправился из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста

КЕРЧЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.

СВОИХ

А уже завтра, по мосту, КОТОРОГО НЕТ И КОТОРЫЙ ВОТ ВОТ РУХНЕТ, в Крым придет первый пассажирский поезд, а всего в 20-ом - дополнительно 2-2,5 млн. туристов.В общем история с Крымом и украинскими санкциями почти зеркально напоминает итоги международных санкций против РФ. И если в результате первых реальная экономика РФ выросла на 15%, внешний долг сократился на 1/3, а ЗВР выросли на 1/8, то со вторыми ситуация еще показательней. Энергодефицитный Крым в их результате стал энергоизбыточным, лишенный воды из СКК собрал в этом году 1,4 млн. т зерна, и вот ЗАВТРА в отрезанный блокадой от материка остров ПРИДЕТ ПЕРВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД. Видимо все-таки правы те, кто говорит, что ИСТОРИЯ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ. Кроме того, что пережившие все это (блекауты и блокады) крымчане наверняка растеряли в их результате последние симпатии к Украине - просто потому, ЧТОНЕ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ СВЕТА/ВОДЫ И ДОРОГИ!