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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:22

Bloomberg (США): спустя пять лет после обвала рубль стал убежищем от торговой войны
https://inosmi.ru/economic/20191223/246500612.html
И в 2020 году рубль может вновь выйти в лидеры, став тихой гаванью для инвесторов на фоне страхов перед торговой войной между США и Китаем, свидетельствует опрос агентства «Блумберг» среди 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров. Аналитики HSBC Holdings Plc предрекают рост валюты в пределах 7% с текущих уровней, назвав ее «лучом света» среди развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Стоимость хеджирования от потенциального дефолта при помощи кредитно-дефолтных свопов в России снижается быстрее аналогичного разрыва у развивающих стран.

Очень, может быть
Russia 5 Years CDS - Historical Data
55.02
20 Dec 2019
22:00 GMT+0
http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... a/5-years/
Страховка вложений в российские гособлигации стоит всего 5 502 доллара на миллион.
Для сравнения
Ukraine 5 Years CDS - Historical Data 415.35 - 41 535
United States 15.7 - 1 570
China 31.6697 - 3 170
Poland 57.2 - 5 720
Оценивается в 8 раз ниже украинского, выше китайского, но ниже польского!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 16:34

Ну хоть один в Европе прозрел...

Джонсон: Я ошибался - перезагрузка отношений с Россией невозможна
Перезагрузка отношений между Великобританией и Россией невозможна. Об этом в своей колонке для The Spectator пишет британский премьер Борис Джонсон.
...
"Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он в лаконичной записи блога.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:12

  Ukrainian написав:
  sequence написав: Все верно, Лепэн!
Вашей логике как раз следуют наше авиастроение, локомотиво- вагоно-строения и прочее.
Чтобы у нас ниче не "помэрло" не стоит его и производить!
Правильно все пишете )

Волгарь с России пишет на укр форуме с позитивом о своей стране (хотя какой там позитив но человек старается).
Ты с Украины; пишешь на укр форуме; норовишь на свою страну побольше фекалий бросить. Как в зеркало с утра смотришь?

Я думаю , здесь не на страну обида, а на некоторых украинцев, которые за годы независимости, разрушили старое и не создали новое.
27661
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:29

  27661 написав:Я думаю , здесь не на страну обида, а на некоторых украинцев, которые за годы независимости, разрушили старое и не создали новое.


"Некоторые" украинцы это вся власть Украины за 28 лет.
Но местным "патриотам" этого не понять
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет трубоукладчиков, чтобы завершить строительство газопровода. На создание такого судна понадобится до шести лет, заявил глава ОСК Алексей Рахманов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/24/12/2019/5 ... d8fff6b16d
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:09

  27661 написав:
  Ukrainian написав:
  sequence написав: Все верно, Лепэн!
Вашей логике как раз следуют наше авиастроение, локомотиво- вагоно-строения и прочее.
Чтобы у нас ниче не "помэрло" не стоит его и производить!
Правильно все пишете )

Волгарь с России пишет на укр форуме с позитивом о своей стране (хотя какой там позитив но человек старается).
Ты с Украины; пишешь на укр форуме; норовишь на свою страну побольше фекалий бросить. Как в зеркало с утра смотришь?

Я думаю , здесь не на страну обида, а на некоторых украинцев, которые за годы независимости, разрушили старое и не создали новое.

Ну, хотя бы такой, что страховка на покупку российских бондов составляет всего 0,55% от суммы, поэтому их доходность близка к историческому минимуму -3% годовых
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:09

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерациина 01/12/2019
1.4 Монетарное золото 72.7 миллионах чистых тройских унций
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
2 261 тонна, а концу года, видимо, будет 2 270. Это означает, что в конце 2020 РФ почти наверняка выйдет на чистое 3-е место в мире по этому показателю, опередив Францию и Италию.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:19

  Волгарь написав:2 261 тонна, а концу года, видимо, будет 2 270. Это означает, что в конце 2020 РФ почти наверняка выйдет на чистое 3-е место в мире по этому показателю, опередив Францию и Италию.
А по туалетам в приміщенні-дожене при цьому Габон? чи все таки не дістане
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:06

  lapay написав:ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет трубоукладчиков, чтобы завершить строительство газопровода. На создание такого судна понадобится до шести лет, заявил глава ОСК Алексей Рахманов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/24/12/2019/5 ... d8fff6b16d

НЕ НАДЕЙТЕСЬ - СП-2 ТОЧНО ДОСТРОЯТ В 2020-ом. Тем более, что оказалось, что прокладка в датских водах НЕ ПОПАДАЕТ ПОД САНКЦИИ - они касаются работ на глубине 30+ метров, а там меньше.
А пока
Первый поезд из Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Севастополь
https://vz.ru/news/2019/12/25/1015493.html
А завтра придет из Москвы. Всего же Керченская ж/д переправа способна пропустить в год 14 млн. человек и 13 млн. т груза. Это - дополнительно 4-6 млн. туристов и цены на бензин/стройматериалы в Крыму как в Краснодаре.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:52

Сербия построила свою часть «Турецкого потока»
https://vz.ru/news/2019/12/25/1015511.html
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита.
Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.
Волгарь
 
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