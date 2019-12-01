В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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И в 2020 году рубль может вновь выйти в лидеры, став тихой гаванью для инвесторов на фоне страхов перед торговой войной между США и Китаем, свидетельствует опрос агентства «Блумберг» среди 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров. Аналитики HSBC Holdings Plc предрекают рост валюты в пределах 7% с текущих уровней, назвав ее «лучом света» среди развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.
Стоимость хеджирования от потенциального дефолта при помощи кредитно-дефолтных свопов в России снижается быстрее аналогичного разрыва у развивающих стран.
Очень, может быть Russia 5 Years CDS - Historical Data 55.02 20 Dec 2019 22:00 GMT+0 http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... a/5-years/ Страховка вложений в российские гособлигации стоит всего 5 502 доллара на миллион. Для сравнения Ukraine 5 Years CDS - Historical Data 415.35 - 41 535 United States 15.7 - 1 570 China 31.6697 - 3 170 Poland 57.2 - 5 720 Оценивается в 8 раз ниже украинского, выше китайского, но ниже польского!
Перезагрузка отношений между Великобританией и Россией невозможна. Об этом в своей колонке для The Spectator пишет британский премьер Борис Джонсон. ... "Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он в лаконичной записи блога.
sequence написав: Все верно, Лепэн! Вашей логике как раз следуют наше авиастроение, локомотиво- вагоно-строения и прочее. Чтобы у нас ниче не "помэрло" не стоит его и производить! Правильно все пишете )
Волгарь с России пишет на укр форуме с позитивом о своей стране (хотя какой там позитив но человек старается). Ты с Украины; пишешь на укр форуме; норовишь на свою страну побольше фекалий бросить. Как в зеркало с утра смотришь?
Я думаю , здесь не на страну обида, а на некоторых украинцев, которые за годы независимости, разрушили старое и не создали новое.
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов У России нет трубоукладчиков, чтобы завершить строительство газопровода. На создание такого судна понадобится до шести лет, заявил глава ОСК Алексей Рахманов
sequence написав: Все верно, Лепэн! Вашей логике как раз следуют наше авиастроение, локомотиво- вагоно-строения и прочее. Чтобы у нас ниче не "помэрло" не стоит его и производить! Правильно все пишете )
Волгарь с России пишет на укр форуме с позитивом о своей стране (хотя какой там позитив но человек старается). Ты с Украины; пишешь на укр форуме; норовишь на свою страну побольше фекалий бросить. Как в зеркало с утра смотришь?
Я думаю , здесь не на страну обида, а на некоторых украинцев, которые за годы независимости, разрушили старое и не создали новое.
Ну, хотя бы такой, что страховка на покупку российских бондов составляет всего 0,55% от суммы, поэтому их доходность близка к историческому минимуму -3% годовых
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерациина 01/12/2019 1.4 Монетарное золото 72.7 миллионах чистых тройских унций http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 2 261 тонна, а концу года, видимо, будет 2 270. Это означает, что в конце 2020 РФ почти наверняка выйдет на чистое 3-е место в мире по этому показателю, опередив Францию и Италию.
lapay написав:ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов У России нет трубоукладчиков, чтобы завершить строительство газопровода. На создание такого судна понадобится до шести лет, заявил глава ОСК Алексей Рахманов
НЕ НАДЕЙТЕСЬ - СП-2 ТОЧНО ДОСТРОЯТ В 2020-ом. Тем более, что оказалось, что прокладка в датских водах НЕ ПОПАДАЕТ ПОД САНКЦИИ - они касаются работ на глубине 30+ метров, а там меньше. А пока Первый поезд из Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Севастополь https://vz.ru/news/2019/12/25/1015493.html А завтра придет из Москвы. Всего же Керченская ж/д переправа способна пропустить в год 14 млн. человек и 13 млн. т груза. Это - дополнительно 4-6 млн. туристов и цены на бензин/стройматериалы в Крыму как в Краснодаре.
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита. Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.