Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.Подробнее на РБК: