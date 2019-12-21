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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 577578579580>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Волгарь написав:Сербия построила свою часть «Турецкого потока»
https://vz.ru/news/2019/12/25/1015511.html
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита.
Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.


Если в договоре на транзит будет прописано 65, как утверждают обе стороны, то заплатят к 3 миллиардам еще немного штрафа, особой проблемы нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:54

  Волгарь написав:НЕ НАДЕЙТЕСЬ - СП-2 ТОЧНО ДОСТРОЯТ В 2020-ом.


2 года накинь - не ошибешься :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:03

  freeze написав:
Волгарь написав:Сербия построила свою часть «Турецкого потока»
https://vz.ru/news/2019/12/25/1015511.html
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита.
Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.


Если в договоре на транзит будет прописано 65, как утверждают обе стороны, то заплатят к 3 миллиардам еще немного штрафа, особой проблемы нет.

Для начала неплохо бы ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР. И прочитать его формулировки.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Венесуелізація РФ все ближче:

Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.

На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfe460a9a79472acb4d8606
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:11

  lapay написав:Венесуелізація РФ все ближче:

Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.

На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfe460a9a79472acb4d8606

НЕ НАДЕЙТЕСЬ - У КОММИ В РФ ШАНСОВ НА ВЛАСТЬ ДАЖЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НА УКРАИНЕ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:54

Путин оценил оснащение ядерной триады Великого княжества Московского новейшим оружием в 82%

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны оценил долю новейшего оружия в ядерной триаде Великого княжества Московского.

Новый гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности «Авангард», который начал поступать в ракетные войска в этом году, Путин назвал «оружием будущего, способным преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону».



Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/12/2019/ ... e71cae9acd


Бедный народ богатого княжества.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:26

Санкции опять не действуют ))

Легким движением РЖД превращается в КЖД! Санкции смешные-искандеры икают от хохота! Разъезд 9 км. Смена локомотива
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:48

  Волгарь написав:Сербия построила свою часть «Турецкого потока»
https://vz.ru/news/2019/12/25/1015511.html
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита.
Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.

Думаю, что Украина всё же получит ровнёхонько свою пайку - Газпром просто увеличит поставки в Европу.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:55

  lapay написав:Венесуелізація РФ все ближче:

Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.

На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfe460a9a79472acb4d8606

Зюганов - последняя надежда свидомых! :mrgreen:
Нет, ну кто бы мог подумать о таком хотя бы 20 лет назад! :lol:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:18

А Волгарь-то, похоже, прямо в точку попал со своим прогнозом по ЗВР России на конец года. Он прогнозировал 550 миллиардов, а на 20.12.2019 ЗВР РФ составляют 549 млрд!
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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