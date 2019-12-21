В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита. Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.
Если в договоре на транзит будет прописано 65, как утверждают обе стороны, то заплатят к 3 миллиардам еще немного штрафа, особой проблемы нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита. Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.
Если в договоре на транзит будет прописано 65, как утверждают обе стороны, то заплатят к 3 миллиардам еще немного штрафа, особой проблемы нет.
Для начала неплохо бы ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР. И прочитать его формулировки.
Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.
На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.
Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.
На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.
Путин оценил оснащение ядерной триады Великого княжества Московского новейшим оружием в 82%
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны оценил долю новейшего оружия в ядерной триаде Великого княжества Московского.
Новый гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности «Авангард», который начал поступать в ракетные войска в этом году, Путин назвал «оружием будущего, способным преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода «Турецкий поток», заявил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
Похоже, Украина не получит в 2020-ом обещанных 65-ти млрд. м3 транзита. Из 87-ми млрд. 19-го уже точно 15,5 уйдет в ТП и 25 в уже готовый Eugal из СП-1 (те самые, что Польша запретила ранее транспортировать). Новый газопровод этому запрету не подчиняется -он весь проложен по Германии.
Думаю, что Украина всё же получит ровнёхонько свою пайку - Газпром просто увеличит поставки в Европу.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Зюганов заявил, что зимой 2020 года партия должна «провести мощный форум», определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого партии надо «идти на выборы», добавил лидер КПРФ. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — сказал лидер коммунистов.
На конференции выступили и другие политики, сообщается на сайте КПРФ. Так, например, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин сообщил о том, что «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», но при этом выразил надежду на то, что возможность реализовать свои планы у левых будет на федеральном уровне.
А Волгарь-то, похоже, прямо в точку попал со своим прогнозом по ЗВР России на конец года. Он прогнозировал 550 миллиардов, а на 20.12.2019 ЗВР РФ составляют 549 млрд! http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.