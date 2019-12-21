Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:25
Чужую халяву до сих пор воспринимаете как личную обиду?
Это проигрышная жизненная позиция.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:32
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Це не я голосував за комуністів. Якби комуністів не душили адіміністративно, то все зауральє було б вже червоним. Саме про це і каже Зюганов. Ще Путя з пенсійним віком підлив оліії у вогонь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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