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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Баблонавт написав:Зюганов - последняя надежда свидомых!

Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:25

  lapay написав:
  Баблонавт написав:Зюганов - последняя надежда свидомых!

Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.

Чужую халяву до сих пор воспринимаете как личную обиду?
Это проигрышная жизненная позиция.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Баблонавт написав:Чужую халяву до сих пор воспринимаете как личную обиду?
Это проигрышная жизненная позиция.

Це не я голосував за комуністів. Якби комуністів не душили адіміністративно, то все зауральє було б вже червоним. Саме про це і каже Зюганов. Ще Путя з пенсійним віком підлив оліії у вогонь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:17

  Баблонавт написав:... похоже, прямо в точку попал со своим прогнозом по ЗВР России на конец года. Он прогнозировал 550 миллиардов, а на 20.12.2019 ЗВР РФ составляют 549 млрд!

Ну если прогнозы делает и публикует одна контора то Ок :wink:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
27.12.2019 549,8
26.09.2008 563,6
20.06.2008 555,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Как я и предполагал, к концу 2019-го ЗВР РФ вплотную приблизились к 550 млрд. долларов. Это самый высокий показатель за всю историю России, не считая короткого промежутка с 20-го июня по 26-е августа 2008-го, когда этот показатель был выше.
Волгарь
 
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  #<1 ... 577578579580
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