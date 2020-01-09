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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Баблонавт написав:Зюганов - последняя надежда свидомых!

Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:25

  lapay написав:
  Баблонавт написав:Зюганов - последняя надежда свидомых!

Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.

Чужую халяву до сих пор воспринимаете как личную обиду?
Это проигрышная жизненная позиция.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Баблонавт написав:Чужую халяву до сих пор воспринимаете как личную обиду?
Это проигрышная жизненная позиция.

Це не я голосував за комуністів. Якби комуністів не душили адіміністративно, то все зауральє було б вже червоним. Саме про це і каже Зюганов. Ще Путя з пенсійним віком підлив оліії у вогонь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:17

  Баблонавт написав:... похоже, прямо в точку попал со своим прогнозом по ЗВР России на конец года. Он прогнозировал 550 миллиардов, а на 20.12.2019 ЗВР РФ составляют 549 млрд!

Ну если прогнозы делает и публикует одна контора то Ок :wink:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
27.12.2019 549,8
26.09.2008 563,6
20.06.2008 555,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Как я и предполагал, к концу 2019-го ЗВР РФ вплотную приблизились к 550 млрд. долларов. Это самый высокий показатель за всю историю России, не считая короткого промежутка с 20-го июня по 26-е августа 2008-го, когда этот показатель был выше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:48

Как Россия побила конкурентов на мировом рынке СПГ
https://vz.ru/economy/2020/1/9/1014688.html
Сжижение природного газа, несмотря на постоянное совершенствование технологии, продолжает оставаться финансово очень затратным – ведь на этот процесс приходится тратить ценный природный газ, добываемый на месторождении. Потому что обычно никаких других источников энергии, которыми можно было бы запитать очень прожорливые линии сжижения, рядом с удалённым заводом СПГ просто нет.
На этом факте основана и география продаж СПГ – на его производство единоразово надо потратить около 60 долларов США на 1000 м³. После этого СПГ можно уже с относительно небольшими затратами транспортировать по морю. Например, при переходе через Атлантику (около 7000 километров) стоимость 1000 м³ СПГ вырастет лишь на 15 долларов США за счёт фрахта танкера-газовоза. Конечно, к этому надо прибавить стоимость регазификации СПГ в стране назначения и доставку газопроводами потребителям, но эти статьи не столь значительны, как сжижение и фрахт газовоза. В итоге же получается, что на транспортных расстояниях в 4000 километров и дальше СПГ оказывается выгоднее трубопроводного газа.

Учитывая то, что практически весь российский СПГ оказался в непосредственной близости от самых оживлённых рынков и был законтрактован на 100%, то по итогам 2019 года можно ожидать продаж на уровне 27 млн тонн СПГ – около 9,6 млн тонн с комплекса «Пригородное» на Сахалине и ещё более 17 млн тонн СПГ с нового завода на Ямале. Если перевести это в более привычные миллиарды кубометров, то это получится более 37 млрд м³ природного газа. Годом ранее, в 2018-м, российского сжиженного природного газа экспортировали около 26 млрд м³

Кстати, приведенные цифры позволяют рассчитать и примерную цену СПГ, поступающего в Европу с Восточного побережья США. Цена 1000 фунтов (или 1 млн. BTU) сейчас около 2,16 доллара
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts.
Это 78 долларов за 1000 м3. Поставщик СПГ обязуется покупать его с наценкой 30% (по условию многолетнего соглашения). Это 101,5 доллар. Плюс сжижение (60 долларов), доставка газовозом через океан (15), и регазификация (видимо, 10+ долларов). Итого 185+ долларов за 1000 м3. Плюс маржа (хотя бы 15%), т.е. минимум 215 долларов за 1000 кубов (6 долларов за 1000 кубических футов) против нынешних 160-ти для трубопроводного газа.
(спотовая цена).
В реале еще немного дороже
U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit
https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_POE ... PMCF_M.htm
Указаны цены в порту погрузки (т.е. без фрахта и регазификации)
To France 6.89
To Italy 5,81
To Netherlands 6,55
To Poland 6,03
To United Kingdom 5.23
Интересна цена для Польши - в ее балтийском порту цена 1000 м3 составит около 240 долларов за 1000 м3
Волгарь
 
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