Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Зюганов - відображення халявних прагнень росіян, а хто їх конкретно буде впроваджувати - він чи Шойгу - не принципово.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:25
Чужую халяву до сих пор воспринимаете как личную обиду?
Это проигрышная жизненная позиция.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:32
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Це не я голосував за комуністів. Якби комуністів не душили адіміністративно, то все зауральє було б вже червоним. Саме про це і каже Зюганов. Ще Путя з пенсійним віком підлив оліії у вогонь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:17
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:17
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
27.12.2019 549,8
26.09.2008 563,6
20.06.2008 555,4
Как я и предполагал, к концу 2019-го ЗВР РФ вплотную приблизились к 550 млрд. долларов. Это самый высокий показатель за всю историю России, не считая короткого промежутка с 20-го июня по 26-е августа 2008-го, когда этот показатель был выше.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:48
Как Россия побила конкурентов на мировом рынке СПГ
Кстати, приведенные цифры позволяют рассчитать и примерную цену СПГ, поступающего в Европу с Восточного побережья США. Цена 1000 фунтов (или 1 млн. BTU) сейчас около 2,16 доллара
Это 78 долларов за 1000 м3. Поставщик СПГ обязуется покупать его с наценкой 30% (по условию многолетнего соглашения). Это 101,5 доллар. Плюс сжижение (60 долларов), доставка газовозом через океан (15), и регазификация (видимо, 10+ долларов). Итого 185+ долларов за 1000 м3. Плюс маржа (хотя бы 15%), т.е. минимум 215 долларов за 1000 кубов (6 долларов за 1000 кубических футов) против нынешних 160-ти для трубопроводного газа.
(спотовая цена).
В реале еще немного дороже
U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit
Указаны цены в порту погрузки (т.е. без фрахта и регазификации)
To France 6.89
To Italy 5,81
To Netherlands 6,55
To Poland 6,03
To United Kingdom 5.23
Интересна цена для Польши - в ее балтийском порту цена 1000 м3 составит около 240 долларов за 1000 м3
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