В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 27.12.2019 549,8 26.09.2008 563,6 20.06.2008 555,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Как я и предполагал, к концу 2019-го ЗВР РФ вплотную приблизились к 550 млрд. долларов. Это самый высокий показатель за всю историю России, не считая короткого промежутка с 20-го июня по 26-е августа 2008-го, когда этот показатель был выше.
Сжижение природного газа, несмотря на постоянное совершенствование технологии, продолжает оставаться финансово очень затратным – ведь на этот процесс приходится тратить ценный природный газ, добываемый на месторождении. Потому что обычно никаких других источников энергии, которыми можно было бы запитать очень прожорливые линии сжижения, рядом с удалённым заводом СПГ просто нет. На этом факте основана и география продаж СПГ – на его производство единоразово надо потратить около 60 долларов США на 1000 м³. После этого СПГ можно уже с относительно небольшими затратами транспортировать по морю. Например, при переходе через Атлантику (около 7000 километров) стоимость 1000 м³ СПГ вырастет лишь на 15 долларов США за счёт фрахта танкера-газовоза. Конечно, к этому надо прибавить стоимость регазификации СПГ в стране назначения и доставку газопроводами потребителям, но эти статьи не столь значительны, как сжижение и фрахт газовоза. В итоге же получается, что на транспортных расстояниях в 4000 километров и дальше СПГ оказывается выгоднее трубопроводного газа.
Учитывая то, что практически весь российский СПГ оказался в непосредственной близости от самых оживлённых рынков и был законтрактован на 100%, то по итогам 2019 года можно ожидать продаж на уровне 27 млн тонн СПГ – около 9,6 млн тонн с комплекса «Пригородное» на Сахалине и ещё более 17 млн тонн СПГ с нового завода на Ямале. Если перевести это в более привычные миллиарды кубометров, то это получится более 37 млрд м³ природного газа. Годом ранее, в 2018-м, российского сжиженного природного газа экспортировали около 26 млрд м³
Кстати, приведенные цифры позволяют рассчитать и примерную цену СПГ, поступающего в Европу с Восточного побережья США. Цена 1000 фунтов (или 1 млн. BTU) сейчас около 2,16 доллара https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts. Это 78 долларов за 1000 м3. Поставщик СПГ обязуется покупать его с наценкой 30% (по условию многолетнего соглашения). Это 101,5 доллар. Плюс сжижение (60 долларов), доставка газовозом через океан (15), и регазификация (видимо, 10+ долларов). Итого 185+ долларов за 1000 м3. Плюс маржа (хотя бы 15%), т.е. минимум 215 долларов за 1000 кубов (6 долларов за 1000 кубических футов) против нынешних 160-ти для трубопроводного газа. (спотовая цена). В реале еще немного дороже U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit https://www.eia.gov/dnav/ng/NG_MOVE_POE ... PMCF_M.htm Указаны цены в порту погрузки (т.е. без фрахта и регазификации) To France 6.89 To Italy 5,81 To Netherlands 6,55 To Poland 6,03 To United Kingdom 5.23 Интересна цена для Польши - в ее балтийском порту цена 1000 м3 составит около 240 долларов за 1000 м3
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 27.12.2019 549,8 26.09.2008 563,6 20.06.2008 555,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Как я и предполагал, к концу 2019-го ЗВР РФ вплотную приблизились к 550 млрд. долларов. Это самый высокий показатель за всю историю России, не считая короткого промежутка с 20-го июня по 26-е августа 2008-го, когда этот показатель был выше.
Вот только не ценят простые россияне этих достижений и забот [quote="4832940:Ukrainian"]Российские пропагандистские каналы - "Первый канал", НТВ и RT - скрыли счетчики лайков и дизлайкив под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники. Так, 2 января стало известно, на одном из этапов в видео на НТВ было 34 000 отрицательных и только 10 000 положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится/не нравится" убрали, так же как и возможность комментировать. На странице "Первого канала" после обеда 1 января, когда счетчики еще не были выключены, выступление Путина набрало более 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков. В России отмечают, что таким образом пропагандисты росСМИ действуют уже второй год подряд. В декабре 2019-го "Россия-24" скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина. В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрыты комментарии и отключены ругательства. Сейчас 54 тыс дислайков на 15 лайков и нельзя комментировать
Для сравнения Зеленский 70 тыс лайков и 9 тыс дислайков возможность комментировать
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 27.12.2019 549,8 26.09.2008 563,6 20.06.2008 555,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Как я и предполагал, к концу 2019-го ЗВР РФ вплотную приблизились к 550 млрд. долларов. Это самый высокий показатель за всю историю России, не считая короткого промежутка с 20-го июня по 26-е августа 2008-го, когда этот показатель был выше.
Вот только не ценят простые россияне этих достижений и забот
Ukrainian написав:Российские пропагандистские каналы - "Первый канал", НТВ и RT - скрыли счетчики лайков и дизлайкив под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина второй год подряд. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на российские источники. Так, 2 января стало известно, на одном из этапов в видео на НТВ было 34 000 отрицательных и только 10 000 положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится/не нравится" убрали, так же как и возможность комментировать. На странице "Первого канала" после обеда 1 января, когда счетчики еще не были выключены, выступление Путина набрало более 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков. В России отмечают, что таким образом пропагандисты росСМИ действуют уже второй год подряд. В декабре 2019-го "Россия-24" скрыла счетчик лайков под опубликованной пресс-конференцией Путина. В 2018 году под роликами с новогодним обращением Путина также были скрыты комментарии и отключены ругательства. Сейчас 54 тыс дислайков на 15 лайков и нельзя комментировать
Для сравнения Зеленский 70 тыс лайков и 9 тыс дислайков возможность комментировать
Извините, не удержался - для сравнения ЗВР РФ 550 млрд. при внешнем госдолге 50+ млрд и общем в 480 млрд, а Украины - 19 млрд. при внешнем госдолге в 45 млрд. и общем 115. Поэтому РФ тратит на выплату процентов и тела госдолга 3,2% ВВП, а Украина в 19-ом - 1/9. Но, это, конечно, мелочь, А вы, сударь, судя по времени начала дискуссии - 8-20 утра по времени Восточного побережья США и нику, НЕ ИЗ КАНАДЫ ЛИ ВЕЩАЕТЕ? Очередной Sommer (кстати, где он?), страстно любящий Украину ИЗДАЛЕКА?