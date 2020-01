Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:48

Как Россия побила конкурентов на мировом рынке СПГ

Сжижение природного газа, несмотря на постоянное совершенствование технологии, продолжает оставаться финансово очень затратным – ведь на этот процесс приходится тратить ценный природный газ, добываемый на месторождении. Потому что обычно никаких других источников энергии, которыми можно было бы запитать очень прожорливые линии сжижения, рядом с удалённым заводом СПГ просто нет.

На этом факте основана и география продаж СПГ – на его производство единоразово надо потратить около 60 долларов США на 1000 м³. После этого СПГ можно уже с относительно небольшими затратами транспортировать по морю. Например, при переходе через Атлантику (около 7000 километров) стоимость 1000 м³ СПГ вырастет лишь на 15 долларов США за счёт фрахта танкера-газовоза. Конечно, к этому надо прибавить стоимость регазификации СПГ в стране назначения и доставку газопроводами потребителям, но эти статьи не столь значительны, как сжижение и фрахт газовоза. В итоге же получается, что на транспортных расстояниях в 4000 километров и дальше СПГ оказывается выгоднее трубопроводного газа.

Учитывая то, что практически весь российский СПГ оказался в непосредственной близости от самых оживлённых рынков и был законтрактован на 100%, то по итогам 2019 года можно ожидать продаж на уровне 27 млн тонн СПГ – около 9,6 млн тонн с комплекса «Пригородное» на Сахалине и ещё более 17 млн тонн СПГ с нового завода на Ямале. Если перевести это в более привычные миллиарды кубометров, то это получится более 37 млрд м³ природного газа. Годом ранее, в 2018-м, российского сжиженного природного газа экспортировали около 26 млрд м³

U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Point of Exit

To France 6.89

To Italy 5,81

To Netherlands 6,55

To Poland 6,03

To United Kingdom 5.23

Кстати, приведенные цифры позволяют рассчитать и примерную цену СПГ, поступающего в Европу с Восточного побережья США. Цена 1000 фунтов (или 1 млн. BTU) сейчас около 2,16 доллараЭто 78 долларов за 1000 м3. Поставщик СПГ обязуется покупать его с наценкой 30% (по условию многолетнего соглашения). Это 101,5 доллар. Плюс сжижение (60 долларов), доставка газовозом через океан (15), и регазификация (видимо, 10+ долларов). Итого 185+ долларов за 1000 м3. Плюс маржа (хотя бы 15%), т.е. минимум 215 долларов за 1000 кубов (6 долларов за 1000 кубических футов) против нынешних 160-ти для трубопроводного газа.(спотовая цена).В реале еще немного дорожеУказаны цены в порту погрузки (т.е. без фрахта и регазификации)Интересна цена для Польши - в ее балтийском порту цена 1000 м3 составит около 240 долларов за 1000 м3