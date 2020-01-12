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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:06

Фюрер время не теряет

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А "победу" россии на рынке СПГ хорошо иллюстрирует это фото:
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Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:40

  Подолянин написав:
А "победу" россии на рынке СПГ хорошо иллюстрирует это фото:
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Не знаю как кому, а мне это фото напомнило, что у меня есть дача под Киевом и захотелось сесть в машину ,и поехать отдохнуть. Жаль, что снега нет(завидую женщине на фото). :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:14

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
10.01.2020 557,5
19.09.2008 560,0
27.06.2008 565,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Как и предполагалось, после НГ ЗВР РФ пошли вверх, достигнув показателя, выше которого они были всего 12 недель в 2008-ом.
А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме?
Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Волгарь
 
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