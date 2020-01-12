А "победу" россии на рынке СПГ хорошо иллюстрирует это фото:
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:06
Фюрер время не теряет
Додано: Сер 15 січ, 2020 14:40
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:14
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
10.01.2020 557,5
19.09.2008 560,0
27.06.2008 565,5
Как и предполагалось, после НГ ЗВР РФ пошли вверх, достигнув показателя, выше которого они были всего 12 недель в 2008-ом.
А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме?
Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:33
Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|