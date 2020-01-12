В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 10.01.2020 557,5 19.09.2008 560,0 27.06.2008 565,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Как и предполагалось, после НГ ЗВР РФ пошли вверх, достигнув показателя, выше которого они были всего 12 недель в 2008-ом. А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме? Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Волгарь написав:А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме? Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?
Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 10.01.2020 557,5 19.09.2008 560,0 27.06.2008 565,5 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Как и предполагалось, после НГ ЗВР РФ пошли вверх, достигнув показателя, выше которого они были всего 12 недель в 2008-ом. А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме? Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Народу до фени размеры резервов Уровень доверия Путину опустился ниже 30% во времена аннексии Крыма был 70%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме? Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?
Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими.
shapo написав:Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?
Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими.