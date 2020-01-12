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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 578579580581
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:06

Фюрер время не теряет

Зображення

А "победу" россии на рынке СПГ хорошо иллюстрирует это фото:
Зображення
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:40

  Подолянин написав:
А "победу" россии на рынке СПГ хорошо иллюстрирует это фото:
Зображення


Не знаю как кому, а мне это фото напомнило, что у меня есть дача под Киевом и захотелось сесть в машину ,и поехать отдохнуть. Жаль, что снега нет(завидую женщине на фото). :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:14

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
10.01.2020 557,5
19.09.2008 560,0
27.06.2008 565,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Как и предполагалось, после НГ ЗВР РФ пошли вверх, достигнув показателя, выше которого они были всего 12 недель в 2008-ом.
А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме?
Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:33

  Волгарь написав:А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме?
Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.


Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:09

  Волгарь написав:Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
10.01.2020 557,5
19.09.2008 560,0
27.06.2008 565,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Как и предполагалось, после НГ ЗВР РФ пошли вверх, достигнув показателя, выше которого они были всего 12 недель в 2008-ом.
А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме?
Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.

Народу до фени размеры резервов
Уровень доверия Путину опустился ниже 30% во времена аннексии Крыма был 70%
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:38

  shapo написав:
  Волгарь написав:А что с этого простому человеку, как любят спрашивать ан форуме?
Ну, хотя бы то, что начиная с этого года, каждый родившийся в стране ребенок будет получать ПОЛМИЛЛИОНА рублей материнского капитала, значительная часть детей в возрасте от 1 до 3 лет - около 10 тыс. рублей в месяц, а с 3-х до 7-ми лет - по 5,5 тыс. пособия в месяц. Большинство семей с ограниченными доходами получат существенную поддержку от государства.


Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?

Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:36

  Волгарь написав:
  shapo написав:Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?

Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими.


https://www.youtube.com/watch?v=R4ZeQQ2mwPQ

Так этот хлопчик клевещет?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:25

  shapo написав:
  Волгарь написав:
  shapo написав:Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?

Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими.


https://www.youtube.com/watch?v=R4ZeQQ2mwPQ

Так этот хлопчик клевещет?

А Вы как думаете?
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года
20.01.2020 12:30
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года составило:
- объем поступивших доходов – 20 187 840,3 млн. рублей или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- исполнение расходов – 18 220 234,8 млн. рублей или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 1 967 605,5 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/press-center/? ... obshchenie
В 18-ом цифры были следующие (млн. руб.)
Доходы, всего 19 454
Расходы, всего 16 713
Расходы бюджета выросли на 1,5 трлн. рублей (почти на 10%), страна безболезненно (не влезая в долговую кабалу) вышла из режима строгой экономии. Если же вспомнить, что за 17-ый, всего 2 года назад, когда прозвучало знаменитая глупость Медведева ДЕНЕХ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ, доходы бюджета составляли всего 15,1 трлн, а его дефицит 1,3 трлн, то произошедшая метаморфоза (рост доходов на 33%, сальдо бюджета на 3,3 трлн.) представляется еще более значительной. При этом, по ноябрь 18-го ненефтегазовые доходы за 11 месяцев составляли 9,27 трлн. рублей, а в 19-ом уже 10,76, т.е. при 3%-ой инфляции они выросли на 1/6.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:35

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций на 01/01/2020 - 73
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514
Или 2 270 т. На 1/4/2014 - момент введения санкций, этот показатель составлял всего 33,5 млн. унций, т.е. 1 040 т (правда, и сами ЗВР были на 70 млрд. долларов МЕНЬШЕ нынешних). Похоже, именно такова (+ 1 230 т золота и + 70 млрд. долларов) согласно макроэкономике и есть количественно измеренная цена аннексии Крыма для РФ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:57

  Волгарь написав:А Вы как думаете?
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года
20.01.2020 12:30


Для того чтобы думать о чем-либо нужно иметь достоверную инфу которой нет.
Поэтому полагаюсь только на чье-то мнение.
Вот эти тоже клевещут?
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... -ekonomiki
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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