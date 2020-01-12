Додано: Пон 20 січ, 2020 12:25

shapo написав: Волгарь написав: shapo написав: Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря? Так это для этого Путин провел рокировочку сменив верного Димона на мытаря?

Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими. Нет, конечно. Просто сменил всем надоевшего медведпута на технократа, который будет внимательно следить за новыми огромными расходами государства на социальные нужды. А главное, подтвердил, что пятого срока для него не будет. На арену выходят крестники-выдвиженцы Кириенко/Израителя - пять-шесть молодых губернаторов, расставленных в последние годы по областям с целью выбрать того, у кого показатели к 2024-му будут наилучшими.



https://www.youtube.com/watch?v=R4ZeQQ2mwPQ



Так этот хлопчик клевещет? Так этот хлопчик клевещет?

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года

20.01.2020 12:30

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года составило:

- объем поступивших доходов – 20 187 840,3 млн. рублей или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- исполнение расходов – 18 220 234,8 млн. рублей или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

- профицит – 1 967 605,5 млн. рублей.

Доходы, всего 19 454

Расходы, всего 16 713

А Вы как думаете?В 18-ом цифры были следующие (млн. руб.)Расходы бюджета выросли на 1,5 трлн. рублей (почти на 10%), страна безболезненно (не влезая в долговую кабалу) вышла из режима строгой экономии. Если же вспомнить, что за 17-ый, всего 2 года назад, когда прозвучало знаменитая глупость Медведева ДЕНЕХ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ, доходы бюджета составляли всего 15,1 трлн, а его дефицит 1,3 трлн, то произошедшая метаморфоза (рост доходов на 33%, сальдо бюджета на 3,3 трлн.) представляется еще более значительной. При этом, по ноябрь 18-го ненефтегазовые доходы за 11 месяцев составляли 9,27 трлн. рублей, а в 19-ом уже 10,76, т.е. при 3%-ой инфляции они выросли на 1/6.