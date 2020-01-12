В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не, почему же, почти все верно - темпы роста экономики не устраивают. Правда, все зависит от того, как считать. С конца 14-го ВВП вырос на 30 трлн. рублей (чуть менее 40%), а курс доллара - только на 5 рублей (8%). И в 20-ом он превысит гроссмейстерский для страны с переходной экономикой уровень - 30 тыс. долларов на человека в год по ППС (на Украине, дай Бог будет 10 500 -11 000). Или вот этот пассаж
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.