Додано: Вів 21 січ, 2020 09:13

shapo написав: Волгарь написав: А Вы как думаете?

Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года

20.01.2020 12:30

А Вы как думаете?



Для того чтобы думать о чем-либо нужно иметь достоверную инфу которой нет.

Поэтому полагаюсь только на чье-то мнение.

Вот эти тоже клевещут?

https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... -ekonomiki Для того чтобы думать о чем-либо нужно иметь достоверную инфу которой нет.Поэтому полагаюсь только на чье-то мнение.Вот эти тоже клевещут?

Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.

Не, почему же, почти все верно - темпы роста экономики не устраивают.Правда, все зависит от того, как считать. С конца 14-го ВВП вырос на 30 трлн. рублей (чуть менее 40%), а курс доллара - только на 5 рублей (8%).И в 20-ом он превысит гроссмейстерский для страны с переходной экономикой уровень - 30 тыс. долларов на человека в год по ППС (на Украине, дай Бог будет 10 500 -11 000). Или вот этот пассажВозможно, но не следует забывать о двух факторах- Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах.80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.