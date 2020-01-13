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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:13

  shapo написав:
  Волгарь написав:А Вы как думаете?
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь - декабрь 2019 года
20.01.2020 12:30


Для того чтобы думать о чем-либо нужно иметь достоверную инфу которой нет.
Поэтому полагаюсь только на чье-то мнение.
Вот эти тоже клевещут?
https://www.vedomosti.ru/economics/arti ... -ekonomiki

Не, почему же, почти все верно - темпы роста экономики не устраивают.
Правда, все зависит от того, как считать. С конца 14-го ВВП вырос на 30 трлн. рублей (чуть менее 40%), а курс доллара - только на 5 рублей (8%).
И в 20-ом он превысит гроссмейстерский для страны с переходной экономикой уровень - 30 тыс. долларов на человека в год по ППС (на Украине, дай Бог будет 10 500 -11 000). Или вот этот пассаж
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.

Возможно, но не следует забывать о двух факторах
- Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах.
80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:17

Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долларов США, или на 5,9%. Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.

21 января 2020 года
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/
Общий внешний долг РФ (государственный+частный) составляет около 86% от размера ЗВР, если же вычесть внешний долг, номинированный в рублях (около 120 млрд.), то всего 64%. Чуть менее 6 лет назад, летом 14-го, он соcтавлял 732 млрд. долларов - примерно 160% от размера тогдашних ЗВР страны.
Волгарь
 
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  #<1 ... 579580581582
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