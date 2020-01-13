В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не, почему же, почти все верно - темпы роста экономики не устраивают. Правда, все зависит от того, как считать. С конца 14-го ВВП вырос на 30 трлн. рублей (чуть менее 40%), а курс доллара - только на 5 рублей (8%). И в 20-ом он превысит гроссмейстерский для страны с переходной экономикой уровень - 30 тыс. долларов на человека в год по ППС (на Украине, дай Бог будет 10 500 -11 000). Или вот этот пассаж
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долларов США, или на 5,9%. Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.
21 января 2020 года http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/ Общий внешний долг РФ (государственный+частный) составляет около 86% от размера ЗВР, если же вычесть внешний долг, номинированный в рублях (около 120 млрд.), то всего 64%. Чуть менее 6 лет назад, летом 14-го, он соcтавлял 732 млрд. долларов - примерно 160% от размера тогдашних ЗВР страны.