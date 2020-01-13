В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не, почему же, почти все верно - темпы роста экономики не устраивают. Правда, все зависит от того, как считать. С конца 14-го ВВП вырос на 30 трлн. рублей (чуть менее 40%), а курс доллара - только на 5 рублей (8%). И в 20-ом он превысит гроссмейстерский для страны с переходной экономикой уровень - 30 тыс. долларов на человека в год по ППС (на Украине, дай Бог будет 10 500 -11 000). Или вот этот пассаж
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долларов США, или на 5,9%. Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.
21 января 2020 года http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/ Общий внешний долг РФ (государственный+частный) составляет около 86% от размера ЗВР, если же вычесть внешний долг, номинированный в рублях (около 120 млрд.), то всего 64%. Чуть менее 6 лет назад, летом 14-го, он соcтавлял 732 млрд. долларов - примерно 160% от размера тогдашних ЗВР страны.
Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Я ничего не забываю поэтому часто и получаю бан за антипатриотические посты. Но российская реальность очень далека от нормальной страны, а не Украины. И большинству населения в любой стране до одного места какой у страны долг по отношению к ВВП или сколько золота и какого лежит в ЗВР. Уровень благосостояния определяется своей покупательной способностью начиная с способности оплатить коммуналку и жизненно-необходимые товары до оплаты учебы детям и своего отпуска.
lapay написав:Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Я ничего не забываю поэтому часто и получаю бан за антипатриотические посты. Но российская реальность очень далека от нормальной страны, а не Украины. И большинству населения в любой стране до одного места какой у страны долг по отношению к ВВП или сколько золота и какого лежит в ЗВР. Уровень благосостояния определяется своей покупательной способностью начиная с способности оплатить коммуналку и жизненно-необходимые товары до оплаты учебы детям и своего отпуска.
Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс. НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА, и соцпомощь - как раз результат того, что у страны огромные накопленные резервы. Которые с каждой неделей становятся еще больше Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 17.01.2020 558,9 27.12.2019 549,8 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Всего за 3 недели они выросли на 20 млрд. долларов Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам. Средняя вновь назначенная пенсия (молодого пенсионера, как правило работающего) - 250 долларов номинально или 650 по покупательной способности. Маловато, конечно (наши знакомые в Майами, получив гражданство получают по 800 + фудстемпс+ на аренду жилья) но...8 лет назад умерла моя мама, и я вступил в права наследства (до этого только догадывался о размере ее пенсии - она целиком шла на книжку, а деньги на жизнь и уход за ней давал я). Оказалось, что в начале 8-го (всего 12 лет назад), она со стажем врача в 44 года получала аж 1 800 рублей в месяц (70 долларов), будучи к тому моменту на пенсии аж 25+ лет). Сейчас же, моя сестра с пенсионным стажем в 10 лет получает 22 тысячи (в 5 раз больше в пересчете на доллары), а ее муж - все 400 долларов в пересчете. Еще раз повторюсь - НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА. В результате санкций (по теме) РФ перенесла, конечно, множество лишений, вернула за границу 250 млрд. долларов долгов (всего за 2 года), а в итоге ПОСТРОИЛА ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ, и теперь, говоря по-русски ПРЯМО, кладет с прибором и на санкции, и на прогрессивное человечество, и на всех своих врагов вместе взятых.