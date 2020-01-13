Додано: Чет 23 січ, 2020 15:37

shapo написав: Волгарь написав: Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.

Возможно, но не следует забывать о двух факторах

- Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах.

80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете. Возможно, но не следует забывать о двух факторах- Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах.80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.



Я ничего не забываю поэтому часто и получаю бан за антипатриотические посты.

Но российская реальность очень далека от нормальной страны, а не Украины.

И большинству населения в любой стране до одного места какой у страны долг по отношению к ВВП или сколько золота и какого лежит в ЗВР.

Уровень благосостояния определяется своей покупательной способностью начиная с способности оплатить коммуналку и жизненно-необходимые товары до оплаты учебы детям и своего отпуска. Я ничего не забываю поэтому часто и получаю бан за антипатриотические посты.Но российская реальность очень далека от нормальной страны, а не Украины.или сколько золота и какого лежит в ЗВР.Уровень благосостояния определяется своей покупательной способностью начиная с способности оплатить коммуналку и жизненно-необходимые товары до оплаты учебы детям и своего отпуска.

Международные резервы Российской Федерации

Еженедельные значения на конец отчетной даты

млрд долл. США

Дата Объем

17.01.2020 558,9

27.12.2019 549,8

Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс.НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА, и соцпомощь - как раз результат того, что у страны огромные накопленные резервы. Которые с каждой неделей становятся еще большеВсего за 3 недели они выросли на 20 млрд. долларовНасчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам.Средняя вновь назначенная пенсия (молодого пенсионера, как правило работающего) - 250 долларов номинально или 650 по покупательной способности. Маловато, конечно (наши знакомые в Майами, получив гражданство получают по 800 + фудстемпс+ на аренду жилья) но...8 лет назад умерла моя мама, и я вступил в права наследства (до этого только догадывался о размере ее пенсии - она целиком шла на книжку, а деньги на жизнь и уход за ней давал я). Оказалось, что в начале 8-го (всего 12 лет назад), она со стажем врача в 44 года получала аж 1 800 рублей в месяц (70 долларов), будучи к тому моменту на пенсии аж 25+ лет). Сейчас же, моя сестра с пенсионным стажем в 10 лет получает 22 тысячи (в 5 раз больше в пересчете на доллары), а ее муж - все 400 долларов в пересчете.Еще раз повторюсь - НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА. В результате санкций (по теме) РФ перенесла, конечно, множество лишений, вернула за границу 250 млрд. долларов долгов (всего за 2 года), а в итоге ПОСТРОИЛА ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ, и теперь, говоря по-русски ПРЯМО, кладет с прибором и на санкции, и на прогрессивное человечество, и на всех своих врагов вместе взятых.