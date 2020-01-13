Додано: Чет 23 січ, 2020 17:21

Волгарь написав: Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс. Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс.

Волгарь написав: Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам. Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам.

8 лет назад умерла моя мама, и я вступил в права наследства (до этого только догадывался о размере ее пенсии - она целиком шла на книжку, а деньги на жизнь и уход за ней давал я). Оказалось, что в начале 8-го (всего 12 лет назад), она со стажем врача в 44 года получала аж 1 800 рублей в месяц (70 долларов), будучи к тому моменту на пенсии аж 25+ лет). Сейчас же, моя сестра с пенсионным стажем в 10 лет получает 22 тысячи (в 5 раз больше в пересчете на доллары), а ее муж - все 400 долларов в пересчете.

Еще раз повторюсь - НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА. В результате санкций (по теме) РФ перенесла, конечно, множество лишений, вернула за границу 250 млрд. долларов долгов (всего за 2 года), а в итоге ПОСТРОИЛА ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ, и теперь, говоря по-русски ПРЯМО, кладет с прибором и на санкции, и на прогрессивное человечество, и на всех своих врагов вместе взятых.

Откуда такие цифры?В 2020 году в России вырастет ряд выплат для матерей с детьми. Так, с 1 января максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 332 тыс. рублей, а материнский капитал будет проиндексирован.Согласно данным пресс-службы Госдумы РФ, в 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам вырастет до 332 192 рублей, а минимальная - до 55 831 рубля. Также увеличится и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Как сообщалось ранее, с 2020 года единовременное пособие при рождении ребёнка составит 17 479 рублей.Кроме того, расширится список семей, которые смогут получить ежемесячную выплату за первого и второго ребёнка. Право на получение ежемесячной выплаты за рождение (усыновление) первого или второго ребёнка возникает в том случае, когда размер среднедушевого дохода меньше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения страны, установленную в субъекте РФ, где проживает семья. Напомним, данные выплаты увеличатся в 2020 году на 7,1% и составят 12 тыс. рублейВо-первых,не 500тыс, а меньше, и это весь материнский капитал.Во-вторых,все зависит от дохода семьи - чем больше,тем меньше или ничего не получают, а вовсе не все как вы тут пишите.Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.Серьезно?Стоимость автомашин с налогами и стоимостью бензина не хотите сравнить?Или доходы с ценами в американской глубинке и в Зауралье или в Москве с Нью-Йорком?Ну и что?Это говорит только о том, что покупательная способность доллара в России как и в Украине и во всем СНГ упала.Что касается пенсий, то и в Украине если ты выходил до 2000г или основной страховой стаж считался до этой даты, то пенсия получалась меньше чем у тех кто вышел позже.Какие-то совсем патриотические лозунги начали транслировать (раньше что-то за Вами такого не замечал).СССР был посерьезнее нынешней России и то зависел от критического импорта и боролся с поправкой Джексона-Венника, а тут "вставшая с колен" путинская РоссияНу-ну.Поживем -увидим.Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жил