Додано: Чет 23 січ, 2020 17:21

Волгарь написав: Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс. Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс.

Волгарь написав: Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам. Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам.

8 лет назад умерла моя мама, и я вступил в права наследства (до этого только догадывался о размере ее пенсии - она целиком шла на книжку, а деньги на жизнь и уход за ней давал я). Оказалось, что в начале 8-го (всего 12 лет назад), она со стажем врача в 44 года получала аж 1 800 рублей в месяц (70 долларов), будучи к тому моменту на пенсии аж 25+ лет). Сейчас же, моя сестра с пенсионным стажем в 10 лет получает 22 тысячи (в 5 раз больше в пересчете на доллары), а ее муж - все 400 долларов в пересчете.

Еще раз повторюсь - НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА. В результате санкций (по теме) РФ перенесла, конечно, множество лишений, вернула за границу 250 млрд. долларов долгов (всего за 2 года), а в итоге ПОСТРОИЛА ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ, и теперь, говоря по-русски ПРЯМО, кладет с прибором и на санкции, и на прогрессивное человечество, и на всех своих врагов вместе взятых.

Откуда такие цифры?В 2020 году в России вырастет ряд выплат для матерей с детьми. Так, с 1 января максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 332 тыс. рублей, а материнский капитал будет проиндексирован.Согласно данным пресс-службы Госдумы РФ, в 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам вырастет до 332 192 рублей, а минимальная - до 55 831 рубля. Также увеличится и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Как сообщалось ранее, с 2020 года единовременное пособие при рождении ребёнка составит 17 479 рублей.Кроме того, расширится список семей, которые смогут получить ежемесячную выплату за первого и второго ребёнка. Право на получение ежемесячной выплаты за рождение (усыновление) первого или второго ребёнка возникает в том случае, когда размер среднедушевого дохода меньше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения страны, установленную в субъекте РФ, где проживает семья. Напомним, данные выплаты увеличатся в 2020 году на 7,1% и составят 12 тыс. рублейВо-первых,не 500тыс, а меньше, и это весь материнский капитал.Во-вторых,все зависит от дохода семьи - чем больше,тем меньше или ничего не получают, а вовсе не все как вы тут пишите.Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.Серьезно?Стоимость автомашин с налогами и стоимостью бензина не хотите сравнить?Или доходы с ценами в американской глубинке и в Зауралье или в Москве с Нью-Йорком?Ну и что?Это говорит только о том, что покупательная способность доллара в России как и в Украине и во всем СНГ упала.Что касается пенсий, то и в Украине если ты выходил до 2000г или основной страховой стаж считался до этой даты, то пенсия получалась меньше чем у тех кто вышел позже.Какие-то совсем патриотические лозунги начали транслировать (раньше что-то за Вами такого не замечал).СССР был посерьезнее нынешней России и то зависел от критического импорта и боролся с поправкой Джексона-Венника, а тут "вставшая с колен" путинская РоссияНу-ну.Поживем -увидим.Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жилPS"(...) Ошибка, которую совершил Путин, состояла в том, что он не дал всему, что могло составить силу этой огромной страны - институтам, независимым умам - возможность выразить себя. Чем это закончится? Молодая элита, в которой так нуждается страна, уезжает из России. Более двух миллионов человек покинули страну. Почти столько же людей бежали из России после Октябрьской революции. Что это за правительство, которое позволяет стольким активным людям уезжать? И это при том, что повсюду распространяются неприлично роскошные торговые центры и небоскребы, выстроенныенанефтедоллары", - анализирует Шлегель.