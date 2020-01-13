В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не, почему же, почти все верно - темпы роста экономики не устраивают. Правда, все зависит от того, как считать. С конца 14-го ВВП вырос на 30 трлн. рублей (чуть менее 40%), а курс доллара - только на 5 рублей (8%). И в 20-ом он превысит гроссмейстерский для страны с переходной экономикой уровень - 30 тыс. долларов на человека в год по ППС (на Украине, дай Бог будет 10 500 -11 000). Или вот этот пассаж
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года, по оценке Банка России, составил 481,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 26,8 млрд долларов США, или на 5,9%. Основную роль в динамике показателя сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Внешний долг частного сектора практически не изменился: рост обязательств прочих секторов, преимущественно в рамках отношений прямого инвестирования, нивелирован сокращением внешней задолженности банков.
21 января 2020 года http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/ Общий внешний долг РФ (государственный+частный) составляет около 86% от размера ЗВР, если же вычесть внешний долг, номинированный в рублях (около 120 млрд.), то всего 64%. Чуть менее 6 лет назад, летом 14-го, он соcтавлял 732 млрд. долларов - примерно 160% от размера тогдашних ЗВР страны.
Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Я ничего не забываю поэтому часто и получаю бан за антипатриотические посты. Но российская реальность очень далека от нормальной страны, а не Украины. И большинству населения в любой стране до одного места какой у страны долг по отношению к ВВП или сколько золота и какого лежит в ЗВР. Уровень благосостояния определяется своей покупательной способностью начиная с способности оплатить коммуналку и жизненно-необходимые товары до оплаты учебы детям и своего отпуска.
lapay написав:Россия заняла 134-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Выросла бедность (число людей с доходами ниже 10 000 руб.) – во II квартале 2019 г. такой доход был у 12,7% россиян против 12,5% за 2018 г.
Возможно, но не следует забывать о двух факторах - Уже в этом году цифры существенно вырастут за счет резко возросших соцвыплат при стабильных ценах. 80% украинских пенсионеров (30% населения страны) имеют пенсии НИЖЕ 10 000 рублей в месяц (4 000 грн), но об этом Вы как-то забываете.
Я ничего не забываю поэтому часто и получаю бан за антипатриотические посты. Но российская реальность очень далека от нормальной страны, а не Украины. И большинству населения в любой стране до одного места какой у страны долг по отношению к ВВП или сколько золота и какого лежит в ЗВР. Уровень благосостояния определяется своей покупательной способностью начиная с способности оплатить коммуналку и жизненно-необходимые товары до оплаты учебы детям и своего отпуска.
Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс. НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА, и соцпомощь - как раз результат того, что у страны огромные накопленные резервы. Которые с каждой неделей становятся еще больше Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 17.01.2020 558,9 27.12.2019 549,8 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Всего за 3 недели они выросли на 20 млрд. долларов Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам. Средняя вновь назначенная пенсия (молодого пенсионера, как правило работающего) - 250 долларов номинально или 650 по покупательной способности. Маловато, конечно (наши знакомые в Майами, получив гражданство получают по 800 + фудстемпс+ на аренду жилья) но...8 лет назад умерла моя мама, и я вступил в права наследства (до этого только догадывался о размере ее пенсии - она целиком шла на книжку, а деньги на жизнь и уход за ней давал я). Оказалось, что в начале 8-го (всего 12 лет назад), она со стажем врача в 44 года получала аж 1 800 рублей в месяц (70 долларов), будучи к тому моменту на пенсии аж 25+ лет). Сейчас же, моя сестра с пенсионным стажем в 10 лет получает 22 тысячи (в 5 раз больше в пересчете на доллары), а ее муж - все 400 долларов в пересчете. Еще раз повторюсь - НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА. В результате санкций (по теме) РФ перенесла, конечно, множество лишений, вернула за границу 250 млрд. долларов долгов (всего за 2 года), а в итоге ПОСТРОИЛА ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ, и теперь, говоря по-русски ПРЯМО, кладет с прибором и на санкции, и на прогрессивное человечество, и на всех своих врагов вместе взятых.
Волгарь написав:Согласен, до одного места...до тех пор, пока, например, каждый родившийся ребенок в стране не начнет получать от государства 500 тыс. рублей единовременно просто по факту появления на свет, и каждый второй до 3-х лет по 10 000 рублей ежемесячно, а с 3-х до 7-ми по 5,5 тыс.
Откуда такие цифры? В 2020 году в России вырастет ряд выплат для матерей с детьми. Так, с 1 января максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 332 тыс. рублей, а материнский капитал будет проиндексирован. Согласно данным пресс-службы Госдумы РФ, в 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам вырастет до 332 192 рублей, а минимальная - до 55 831 рубля. Также увеличится и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Как сообщалось ранее, с 2020 года единовременное пособие при рождении ребёнка составит 17 479 рублей. Кроме того, расширится список семей, которые смогут получить ежемесячную выплату за первого и второго ребёнка. Право на получение ежемесячной выплаты за рождение (усыновление) первого или второго ребёнка возникает в том случае, когда размер среднедушевого дохода меньше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения страны, установленную в субъекте РФ, где проживает семья. Напомним, данные выплаты увеличатся в 2020 году на 7,1% и составят 12 тыс. рублей
https://www.oblgazeta.ru/society/103542/ Во-первых,не 500тыс, а меньше, и это весь материнский капитал. Во-вторых,все зависит от дохода семьи - чем больше,тем меньше или ничего не получают, а вовсе не все как вы тут пишите. Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.
Волгарь написав:Насчет покупательной способности - средняя з/п в РФ 750 долларов в месяц, покупательная способность доллара в РФ в 2,6 раза выше, чем в США - это дает 1 950 долларов брутто в ценах США, 1 700 нетто. Не айс, но совсем неплохо даже по-европейским меркам.
Серьезно? Стоимость автомашин с налогами и стоимостью бензина не хотите сравнить? Или доходы с ценами в американской глубинке и в Зауралье или в Москве с Нью-Йорком?
8 лет назад умерла моя мама, и я вступил в права наследства (до этого только догадывался о размере ее пенсии - она целиком шла на книжку, а деньги на жизнь и уход за ней давал я). Оказалось, что в начале 8-го (всего 12 лет назад), она со стажем врача в 44 года получала аж 1 800 рублей в месяц (70 долларов), будучи к тому моменту на пенсии аж 25+ лет). Сейчас же, моя сестра с пенсионным стажем в 10 лет получает 22 тысячи (в 5 раз больше в пересчете на доллары), а ее муж - все 400 долларов в пересчете.
Ну и что? Это говорит только о том, что покупательная способность доллара в России как и в Украине и во всем СНГ упала. Что касается пенсий, то и в Украине если ты выходил до 2000г или основной страховой стаж считался до этой даты, то пенсия получалась меньше чем у тех кто вышел позже.
Еще раз повторюсь - НИЧТО НЕ БЕРЕТСЯ НИОТКУДА. В результате санкций (по теме) РФ перенесла, конечно, множество лишений, вернула за границу 250 млрд. долларов долгов (всего за 2 года), а в итоге ПОСТРОИЛА ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ, и теперь, говоря по-русски ПРЯМО, кладет с прибором и на санкции, и на прогрессивное человечество, и на всех своих врагов вместе взятых.
Какие-то совсем патриотические лозунги начали транслировать (раньше что-то за Вами такого не замечал). СССР был посерьезнее нынешней России и то зависел от критического импорта и боролся с поправкой Джексона-Венника, а тут "вставшая с колен" путинская Россия кладет на всех с прибором.. Ну-ну. Поживем -увидим. Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жил PS https://www.inopressa.ru/article/23jan2 ... nrule.html "(...) Ошибка, которую совершил Путин, состояла в том, что он не дал всему, что могло составить силу этой огромной страны - институтам, независимым умам - возможность выразить себя. Чем это закончится? Молодая элита, в которой так нуждается страна, уезжает из России. Более двух миллионов человек покинули страну. Почти столько же людей бежали из России после Октябрьской революции. Что это за правительство, которое позволяет стольким активным людям уезжать? И это при том, что повсюду распространяются неприлично роскошные торговые центры и небоскребы, выстроенныенанефтедоллары", - анализирует Шлегель.
Российский газопровод прекратит свое существование при сохранении санкций со стороны Запада. На данный момент его строительство отложено минимум на два года.
Делаем ставки )) Кто окажется прав: переживатели за Украину из ольгино в лице волгарей (запустят в 2020) или директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст (запустят в 2021 или позже).
Во-первых,не 500тыс, а меньше, и это весь материнский капитал.
Да, 466 тыс. на первого и 616 тыс на 2-го. В 20-ом, на каждого из 1,5 млн. ребятишек. А в 21-ом будет индексация на величину инфляции
Во-вторых,все зависит от дохода семьи - чем больше,тем меньше или ничего не получают, а вовсе не все как вы тут пишите.
Поэтому я и написал - КАЖДЫЙ ВТОРОЙ. У молодой семьи из 3-х человек с неработающей в декрет мамой.
Фактически государство плодит нищету как во многих странах, например, в Израиле где алкаши и бездельники сидят на пособии просто производя низкопробное потомство.
Россия не Израиль/Европа/Америка - на шее у государства не посидишь
Серьезно? Стоимость автомашин с налогами и стоимостью бензина не хотите сравнить? Или доходы с ценами в американской глубинке и в Зауралье или в Москве с Нью-Йорком?
Абсолютно GDP (current US$) Russian Federation 2018 1,657,554.65 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD GDP, PPP (current international $) Russian Federation 2018 4,050,785.54 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций: номинальная, рублей Ноябрь 2019 г 46 549 https://gks.ru/storage/mediabank/osn-11-2019.pdf Как видите, средняя з/п по курсу 62 как раз 750 долларов, а ВВП по ППС в 2,45 раза больше номинального. ИМЕННО ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ и характеризует покупательную способность доллара в России. Зачем сверят стоимость машин (которые в РФ все равно в среднем дешевле), поговорим о насущном. В США половина семей живет на съеме (в РФ максимум 7%), а значит, платит даже за весьма скромное жилье 900-1200 долларов в месяц, часто + коммуналку против 100 долларов (коммуналка в месяц) для почти всего российского населения. Или медицина - чтобы не грешить на бесплатную, просто сравним цены - обследование у специалиста (13 долларов), УЗИ (15) и МРТ (50). В США у четверти населения просто нет страховки, а страховка, позволяющая пройти эти процедуры, стоит от 2000 долларов на семью из 3-х человек Какие-то совсем патриотические лозунги начали транслировать (раньше что-то за Вами такого не замечал).
СССР был посерьезнее нынешней России и то зависел от критического импорта и боролся с поправкой Джексона-Венника, а тут "вставшая с колен" путинская Россия кладет на всех с прибором.. Ну-ну. Поживем -увидим.
Точно. СССР критически зависел, например, от импорта зерна - до 40 млн. т в год, а теперь одна РФ ЭКСПОРТИРУЕТ 50 млн. т. в год. И ВСЕГДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТСТАВАЛ ОТ США. Сейчас Россия владеет целым рядом технологий (гиперзвуковая КР/авиадвигатель с управляемым вектором тяги/планирующая боеголовка МБР/радиолокация стелс-объектов/боевой практический лазер), которых ы других странах мира просто нет, и неизвестно когда появятся. (О НИОКР в виде ядерного реактора размером с чемодан я вообще молчу) Насчет поживем увидим - УЖЕ ВИДИМ. Столь ненавистного Вам подполковника принимают по всему миру вовсе не за красивые глаза.
Убедительная просьба перестаньте писать о растущих ЗВР России. При усатом горце который у вас нынче в почете золота в запасах ЗВР было немеряно, а народ в землянках жил
Это тщательно тиражируемый блеф, что в 1953-ем в СССР было около 2050 т золота (меньше, чем сейчас и менее 20% нынешних ЗВР РФ). Согласно письму руководства Госбанка СССР от 37-го года, все ЗР СССР не превышали 270 т (см. istmat.info), и с тех пор годовая добыча золота никогда в сталинские годы не превышала 100-120 т в год. К 1960-му году у СССР точно было около 500 т золота, а в 60-80-ый годы - максимум 900-1000 т. В итоге при первом же толчке в 85-ом, при полном отсутствии валютных резервов, стран пошла под откос. А класть с прибором означает лишь, что страна с 2% населения полностью защитила свои ресурсы от международной финансовой олигархии (а это четверть ресурсов планеты), что и вызывает почти параноидальную ненависть у обслуживающей эту олигархию свободной прессы, и ведет абсолютно независимую политику. В отличии от почти всех стран бывшего Союза НЕ НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.